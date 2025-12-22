Ft
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fehéroroszág Lukasenka Oroszország határvédelem Lettország

Oroszország szomszédjánál betelt a pohár: durván bekeményít a határőrség

2025. december 22. 21:01

Lukasenka és Putyin szomszédja határozott lépéseket helyezett kilátásba.

2025. december 22. 21:01
null

Lettország 2026. június 30-ig meghosszabbítja a megerősített határvédelmet Fehéroroszországgal közös határán – jelentette be hétfőn a rigai belügyminisztérium.

Az indoklás szerint az intézkedésre „az illegális határátlépési kísérletek továbbra is aránytalanul magas száma” miatt van szükség. A minisztérium hozzátette, hogy az idén illegális bevándorlók több mint 12 ezer határsértési kísérletét akadályozták meg Fehéroroszország felől.

A megerősített határvédelmi szabályozás keretében

a lett határőrség széles körű felhatalmazásokat élvez a balti állam Fehéroroszországgal közös, mintegy 172 kilométer hosszú határa mentén lévő keleti térségekben.

Emellett a hatóságok 2026 végéig további műszaki infrastruktúrával tervezik erősíteni a határvédelmet.

Lengyelország, Litvánia és Lettország határa 2021 óta fokozott migrációs nyomás alá került Fehéroroszország irányából.

Brüsszel azzal vádolja a Putyinnal szoros szövetségben álló Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy migrációs válság megszervezésével torolja meg a nyugati szankciókat.

Lukasenka tagadja ezt.

(MTI)

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

