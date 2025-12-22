Oroszország szomszédjánál betelt a pohár: durván bekeményít a határőrség

Lettország 2026. június 30-ig meghosszabbítja a megerősített határvédelmet Fehéroroszországgal közös határán – jelentette be hétfőn a rigai belügyminisztérium.

Az indoklás szerint az intézkedésre „az illegális határátlépési kísérletek továbbra is aránytalanul magas száma” miatt van szükség. A minisztérium hozzátette, hogy az idén illegális bevándorlók több mint 12 ezer határsértési kísérletét akadályozták meg Fehéroroszország felől.