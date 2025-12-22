Oroszország szomszédjánál betelt a pohár: durván bekeményít a határőrség

Orosz hiperszonikus fegyver került Fehéroroszországba – Lukasenka szerint már telepítik az Oresnyiket (VIDEÓ)
A hiperszonikus rakétarendszer a rakétavédelem kijátszására és a stratégiai célpontok elleni bevetésre szolgál.
Lukasenka és Putyin szomszédja határozott lépéseket helyezett kilátásba.
Lettország 2026. június 30-ig meghosszabbítja a megerősített határvédelmet Fehéroroszországgal közös határán – jelentette be hétfőn a rigai belügyminisztérium.
Az indoklás szerint az intézkedésre „az illegális határátlépési kísérletek továbbra is aránytalanul magas száma” miatt van szükség. A minisztérium hozzátette, hogy az idén illegális bevándorlók több mint 12 ezer határsértési kísérletét akadályozták meg Fehéroroszország felől.
A megerősített határvédelmi szabályozás keretében
a lett határőrség széles körű felhatalmazásokat élvez a balti állam Fehéroroszországgal közös, mintegy 172 kilométer hosszú határa mentén lévő keleti térségekben.
Emellett a hatóságok 2026 végéig további műszaki infrastruktúrával tervezik erősíteni a határvédelmet.
Lengyelország, Litvánia és Lettország határa 2021 óta fokozott migrációs nyomás alá került Fehéroroszország irányából.
Brüsszel azzal vádolja a Putyinnal szoros szövetségben álló Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy migrációs válság megszervezésével torolja meg a nyugati szankciókat.
Lukasenka tagadja ezt.
Ezt is ajánljuk a témában
A hiperszonikus rakétarendszer a rakétavédelem kijátszására és a stratégiai célpontok elleni bevetésre szolgál.
(MTI)
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP