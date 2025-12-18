Orosz hiperszonikus fegyver került Fehéroroszországba – Lukasenka szerint már telepítik az Oresnyiket (VIDEÓ)

Leszögezte: Fehéroroszország minden eszközzel azon van, hogy elkerülje a konfrontációt a környező országokkal. „Elsősorban a katonák nem akarják a háborút, mert pontosan tudják, milyen az, és mi is látjuk, mi történik déli szomszédunknál” – tette hozzá.

A venezuelai helyzetet említve Lukasenka azt mondta: csak az amerikaiak „tudják, mi kell nekik Venezuelától – mi már sokat fejtegettük ezt a problémát, – de azt is, hogy mit akarnak Oroszországtól és Ukrajnától. Ukrajna esetében mindenekelőtt a ritkaföldfémeket. A saját üzleti érdekeiket igyekeznek érvényesíteni” – mutatott rá.