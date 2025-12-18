Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
aljakszandr lukasenka oresnyik elnök helyzet

Orosz hiperszonikus fegyver került Fehéroroszországba – Lukasenka szerint már telepítik az Oresnyiket (VIDEÓ)

2025. december 18. 21:09

A hiperszonikus rakétarendszer a rakétavédelem kijátszására és a stratégiai célpontok elleni bevetésre szolgál.

2025. december 18. 21:09
null

„Az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexum megérkezett Fehéroroszországba, és folyamatban van a hadrendbe állítása” – jelentette be csütörtökön Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.

A rakétakomplexum szerdán érkezett meg, és már a telepítése is elkezdődött – tette hozzá az elnök a nemzethez és a parlamenthez intézett beszédében a VII. Összfehéroroszországi Népi Gyűlésen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

A feszült világpolitikai helyzetre utalva kijelentette:

Nagy a veszélye annak, hogy egy globális háborúba sodródik a nemzetközi közösség. A számos békekezdeményezés ellenére a helyzet kezd komolyan kiéleződni”

– húzta alá.

Leszögezte: Fehéroroszország minden eszközzel azon van, hogy elkerülje a konfrontációt a környező országokkal. „Elsősorban a katonák nem akarják a háborút, mert pontosan tudják, milyen az, és mi is látjuk, mi történik déli szomszédunknál” – tette hozzá.

A venezuelai helyzetet említve Lukasenka azt mondta: csak az amerikaiak „tudják, mi kell nekik Venezuelától – mi már sokat fejtegettük ezt a problémát, – de azt is, hogy mit akarnak Oroszországtól és Ukrajnától. Ukrajna esetében mindenekelőtt a ritkaföldfémeket. A saját üzleti érdekeiket igyekeznek érvényesíteni” – mutatott rá.

Ezt is ajánljuk a témában

Elmondása szerint felvetette, hogy az Egyesült Államok vásároljon kálium-karbonátot és kőolajat Fehéroroszországtól. Hangsúlyozta, hogy az amerikai fél fontolgatja a felvetést.

John Coale, az amerikai elnök Fehéroroszországért felelős különleges megbízottja december 13-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok feloldotta a Fehéroroszország elleni szankciókat a műtrágya alapanyagaként használt kálium-karbonát esetében.

Lukasenka most felhívta a figyelmet arra is, hogy Minszk elkezdett 

időnként kemény és makacs”, de – konstruktív párbeszédet kiépíteni Washingtonnal. „Nincs abban semmi rossz, ha az Oroszországgal és Kínával fennálló kiváló stratégiai viszony mellett elkezdünk konstruktív párbeszédet folytatni az amerikai vezetéssel”

– szögezte le. Megjegyezte, hogy az amerikaiak „nem vakok”, és látják, milyen gazdaságpolitikai irányultsággal rendelkezik Fehéroroszország.

A fehérorosz vezető emellett hangsúlyozta Minszk és Moszkva közeli kapcsolatait. „Egy támaszunk és reménységünk van szuverenitásunk és függetlenségünk védelmében. Ez a számunkra közeli, rokon orosz nép, amely nekünk mindenben segít. Mindig abból indultam ki, hogy össze kell tartanunk” – hangoztatta.

A 71 éves Lukasenka beszélt arról is, hogy tudatában van: nem kormányozhatja örökké az országot.

Nem maradhatok örökké elnök, de erre nincs is szükség

 – húzta alá.

(MTI)

Fotón: Alekszandr Lukasenka belarusz elnök (Sergei BOBYLYOV / POOL / AFP)

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzkeptiKUSS
2025. december 18. 21:36
Ukrajna Nato csatlakozásának "lebegtetésére" Oroszország támadott. Az európai háborús készülődésre vajon mit fog csinálni. Megvárja amíg Európa haderőben a fejére nő, vagy megelőző lépéseket tesz? Amint a hír is mutatja Oroszország felkészül és nem feltétlenül tankokkal és élőerővel.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!