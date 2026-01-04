Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 04.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
újév kábítószer kereskedelem new york nicolás maduro bíróság elnök

Maduro nem tört meg: bilinccsel a kezén kívánt boldog új évet (VIDEÓ)

2026. január 04. 13:50

A venezuelai elnököt helyi idő szerint szombaton hajnalban fogták el feleségével együtt Caracasban. Rövidesen pedig bíróság elé állítják kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt.

2026. január 04. 13:50
null

A Reuters közösségi oldalán közzétett egy rövid videót Nicolás Maduro venezuelai elnökről, akit feleségével együtt egy amerikai katonai műveletben fogtak el Caracasban, helyi idő szerint szombaton hajnalban.

A felvételen Maduro a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) székházának egyik folyosóján sétál, miután az amerikai erők egy merész rajtaütés során New Yorkba szállították, hogy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt bíróság elé álljon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A videón jól hallható, hogy miközben a venezuelai vezető lassan sétál három hatósági személy kíséretében azt mondja, hogy

Jó éjszakát! Boldog új évet!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ezt is ajánljuk a témában

Már meg is van az utódja

A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek.

A bírósági határozat szerint Rodríguez „a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét” gyakorolja  annak érdekében, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét.

Nyitókép: 

Ezt is ajánljuk a témában

Megvan Maduro utódja

Az utód „a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét” gyakorolja, így biztosítva az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét.

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. január 04. 15:40
Ennek a fickónak az újév elég boldogtalan lesz...
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2026. január 04. 15:35
Y: Ezek ugye Jevgenyij PRIGOZSINT is kb. Messiasként ÉLTETTÉK, önfeledtek DRUKKOTAK neki...
Válasz erre
0
0
__Y__
2026. január 04. 15:15
Úgy bírom,amikor az ilyen Maduro féle diktátorokat karöltve veszi védelmébe a szélsőjobb és szélsőbal, összenő,ami összetartozik.
Válasz erre
3
2
Lacika11
2026. január 04. 15:11
Biztos,hogy elárulták! 50 milla dollárban nem kis fejpénz!Az sem kizárt,hogy többen osztoztak rajta.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!