Maduro nem tört meg: bilinccsel a kezén kívánt boldog új évet (VIDEÓ)

Kiderült, hol tartják fogva Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét
A venezuelai elnököt helyi idő szerint szombaton hajnalban fogták el feleségével együtt Caracasban. Rövidesen pedig bíróság elé állítják kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt.
A Reuters közösségi oldalán közzétett egy rövid videót Nicolás Maduro venezuelai elnökről, akit feleségével együtt egy amerikai katonai műveletben fogtak el Caracasban, helyi idő szerint szombaton hajnalban.
A felvételen Maduro a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) székházának egyik folyosóján sétál, miután az amerikai erők egy merész rajtaütés során New Yorkba szállították, hogy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt bíróság elé álljon.
A videón jól hallható, hogy miközben a venezuelai vezető lassan sétál három hatósági személy kíséretében azt mondja, hogy
Jó éjszakát! Boldog új évet!”
A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek.
A bírósági határozat szerint Rodríguez „a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét” gyakorolja annak érdekében, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét.
Az utód „a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét” gyakorolja, így biztosítva az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét.