Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mark rutte szlovákia magyarország ukrajna

NATO-főtitkár: Magyarország miatt bukhatja el Ukrajna, amire évek óta vár

2025. december 18. 18:01

Mark Rutte szerint a tavalyi csúcson rögzített politikai irány ellenére Ukrajna belépése egyelőre elakadt.

2025. december 18. 18:01
null

Magyarország, Szlovákia és az Egyesült Államok egyelőre nem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását, erről Mark Rutte NATO-főtitkár beszélt a lengyel védelmi miniszterrel, Władysław Kosiniak-Kamysz-szal tartott közös sajtótájékoztatón, az Euronews közlése szerint. 

Rutte emlékeztetett arra is, hogy a szövetség tagjai a tavalyi csúcstalálkozón megállapodtak, hogy Ukrajna „visszafordíthatatlan úton” halad a csatlakozás felé.

A NATO-főtitkár hozzátette, hogy a belépéshez valamennyi tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, amit a fent említett országok jelenleg nem adnának meg. A főtitkár a biztonsági garanciákról is beszélt, és elmondása szerint egy háromrétegű rendszeren dolgoznak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Rutte szerint ennek részei az erős ukrán fegyveres erők, a „hajlandók koalíciójának” támogató erői, valamint az Egyesült Államok által nyújtott garanciák. A főtitkár jelezte azt is, hogy az amerikai elnök augusztusban jelezte, az Egyesült Államok részt kíván venni ezeknek a biztonsági garanciáknak a biztosításában, miközben a pontos részletekről és a garanciák végleges formájáról jelenleg is zajlanak az egyeztetések.

A NATO-főtitkár hangsúlyozta, hogy a garanciák kidolgozása rendkívül fontos, mivel a NATO-tagság jelenleg gyakorlati okokból nem megvalósítható. A cél az, hogy egy esetleges békemegállapodás után Vlagyimir Putyin pontosan tudja, hogy

ha újból megpróbálná megtámadni Ukrajnát, pusztító válaszreakcióra számíthat".

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2025. december 18. 19:32
Mr Rutte, könyörgöm, Puty. LEGELSŐ feltétele a békekötéshez Ukrajna NE LEGYEN NATOtag. Erre jön ez a félnótás Tr-pal, OV-ral és a szlovákokkal és őket okolja, h. Ukrajna nem lehet Natotag. Még emlékszem, pandemia idején Hollandia minisztereként azzal dicsekedett, h. ő kiteszi a napra az izzadt alsóingét és igy fertőtleniti. Na ilyenre van bizva Európa biztonsága. A RAI news 24-en 19 h - csak OV nemleges válaszát emelik ki az orosz belga bankbetét befagyasztására. A többi mint mond, mit csinál ? Tudja valaki? Mert a fenti nemzetközi hircsatorna csak OV-rt emlegeti.
Válasz erre
1
0
palicsi-2
2025. december 18. 19:30
Mitől ilyen fontos ez az Ukrajna? Szerbia is régóta vár, ahogy törökország is!
Válasz erre
0
0
evpus
2025. december 18. 19:23
Nem kell háborúzni és nem bukik.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. december 18. 19:15
Legalább hatan bújnak mögénk, de nagyon jó, hogy kitartunk, mert egyelőre a történések kedvezményezettjei vagyunk.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!