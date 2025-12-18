NATO-főtitkár: Magyarország miatt bukhatja el Ukrajna, amire évek óta vár

Magyarország, Szlovákia és az Egyesült Államok egyelőre nem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását, erről Mark Rutte NATO-főtitkár beszélt a lengyel védelmi miniszterrel, Władysław Kosiniak-Kamysz-szal tartott közös sajtótájékoztatón, az Euronews közlése szerint.

Rutte emlékeztetett arra is, hogy a szövetség tagjai a tavalyi csúcstalálkozón megállapodtak, hogy Ukrajna „visszafordíthatatlan úton” halad a csatlakozás felé.

A NATO-főtitkár hozzátette, hogy a belépéshez valamennyi tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, amit a fent említett országok jelenleg nem adnának meg. A főtitkár a biztonsági garanciákról is beszélt, és elmondása szerint egy háromrétegű rendszeren dolgoznak.