NATO-főtitkár: Magyarország miatt bukhatja el Ukrajna, amire évek óta vár

Megfagyott a levegő Brüsszelben: megérkezett Zelenszkij és azonnal üzent a belgáknak (VIDEÓ)
Sok forog most kockán a belga fővárosban.
Mark Rutte szerint a tavalyi csúcson rögzített politikai irány ellenére Ukrajna belépése egyelőre elakadt.
Magyarország, Szlovákia és az Egyesült Államok egyelőre nem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását, erről Mark Rutte NATO-főtitkár beszélt a lengyel védelmi miniszterrel, Władysław Kosiniak-Kamysz-szal tartott közös sajtótájékoztatón, az Euronews közlése szerint.
Rutte emlékeztetett arra is, hogy a szövetség tagjai a tavalyi csúcstalálkozón megállapodtak, hogy Ukrajna „visszafordíthatatlan úton” halad a csatlakozás felé.
A NATO-főtitkár hozzátette, hogy a belépéshez valamennyi tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, amit a fent említett országok jelenleg nem adnának meg. A főtitkár a biztonsági garanciákról is beszélt, és elmondása szerint egy háromrétegű rendszeren dolgoznak.
Rutte szerint ennek részei az erős ukrán fegyveres erők, a „hajlandók koalíciójának” támogató erői, valamint az Egyesült Államok által nyújtott garanciák. A főtitkár jelezte azt is, hogy az amerikai elnök augusztusban jelezte, az Egyesült Államok részt kíván venni ezeknek a biztonsági garanciáknak a biztosításában, miközben a pontos részletekről és a garanciák végleges formájáról jelenleg is zajlanak az egyeztetések.
A NATO-főtitkár hangsúlyozta, hogy a garanciák kidolgozása rendkívül fontos, mivel a NATO-tagság jelenleg gyakorlati okokból nem megvalósítható. A cél az, hogy egy esetleges békemegállapodás után Vlagyimir Putyin pontosan tudja, hogy
ha újból megpróbálná megtámadni Ukrajnát, pusztító válaszreakcióra számíthat".
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
