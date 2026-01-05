Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
schiffer andrás nicolás maduro fidesz nép Kohán Mátyás helyzet rezsim

Kedves András, köszönöm a megtisztelő kritikát

2026. január 05. 19:14

Venezuelában nem Nicolás Maduro illegitim rezsimje a szuverén, hanem a venezuelai nép, amely bizonyítható módon leváltotta Maduro illegitim rezsimjét.

2026. január 05. 19:14
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

 Megszólított az általam nagyra tartott Schiffer András, egy kicsit öv alatt, de semmi gond.

Személyeskedéstől mentes válaszom András fala mellett itt olvasható:
Kedves András, köszönöm a megtisztelő kritikát.

Gondolatban előrerepültem három évet, és nem látom, ahogy egy gazdasági bűnszervezetté silányult, semmiféle fejlődési eredményt (sem növekedést, sem szegénységcsökkentést, sem biztonságot és rendet, sem jobb-, sem baloldali mérce szerint egyáltalán semmit, de semmit) felmutatni nem tudó rezsimmé válik a Fidesz, amely masszív választási veresége ellenére erőszakot tesz a saját népén, és annak akaratával – a népszuverenitással – szemben ott marad hatalomban, tovább pazarolni a venezuelaiak véges életidejét egy bukott állam üzemeltetésére.

Venezuelában nem Nicolás Maduro illegitim rezsimje a szuverén, hanem a venezuelai nép, amely bizonyítható módon leváltotta Maduro illegitim rezsimjét. Amerika önös birodalmi érdekében, nemzetközi joggal ellenkező módon, de a venezuelai szuverén – a nép – akaratával egyezően cselekedett. Ha ez nem így lenne, akkor a venezuelaiak (akárcsak 2022-ben az ukránok) fegyvert fognának most Maduro védelmében, és követelnék vissza. Mindent elmond a helyzetről, hogy ezt nem teszik. A venezuelai szuverén döntött a választáson, döntését a rezsim nem tartotta tiszteletben. 

A rezsimet most támadás érte, és a szuverén ismét döntési helyzetbe került: harcol-e érte? Nem harcolt. A szuverenitás szempontjából tiszta helyzetről beszélünk.”





Idézőjel

Kohán Mátyás infantilis módon tobzódik, hogy vesszenek a venezuelai kommunisták

Na most csak egyet kérnék Kohán Mátyástól és a Mandinertől: gondolatban repüljenek előre három évet!

 



Gubbio
•••
2026. január 05. 19:43 Szerkesztve
Eszméletlen, hogy a Béke Nagy Balodali Harcosai - egymással versenyre kelve - hogy' aggódnak egy diktátor eltávolítása miatt... Kommunista diktárort eltávolítani világraszóló bűn... Egy jobboldali kormány vezetőjének megbuktatása pedig a "legdemoratikusabb" tett (lenne)... Nézzenek képeket a 8 millió, a kommunizmus miatt különböző országokba emigrált venezuelaiak öröméről. Persze, nem véletlen, hogy ilyen helyzetben nehéz a balliberális skizofrén fejekben választ találni az eseményekre.
Válasz erre
4
0
cirmos
2026. január 05. 19:39
összebeszéltetek, hogy addig is tereljétek a figyelmet orbán meg szíjjártó kussolásáról?
Válasz erre
0
5
dundi-fan3
2026. január 05. 19:38
Kohány Mutyi írása annak fényében hiteles különösen, hogy miképpen viszonyult eddig a fidesz Maduróhoz és a narkóállamhoz...
Válasz erre
0
1
akitiosz
2026. január 05. 19:37
Venezuelában a nép a szuverén? Na bezzeg Magyarországon csak az országgyűlés az egyetlen szuverén! Azért szigorította a narancssárga rezsim az alaptörvényében a népszavazás szabályait, mert azok korlátozzák az országgyűlés szuverenitását. (sic!) Ezzel indokolták Gulyás Gergely és Salamon László. A Fidesz rezsim soha sem fog szuverenitást adni a magyar népnek. És a Szent Koronának sem. Megtartja magának a szuverenitást.
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!