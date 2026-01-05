Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Megszólított az általam nagyra tartott Schiffer András, egy kicsit öv alatt, de semmi gond.
Személyeskedéstől mentes válaszom András fala mellett itt olvasható:
Kedves András, köszönöm a megtisztelő kritikát.
Gondolatban előrerepültem három évet, és nem látom, ahogy egy gazdasági bűnszervezetté silányult, semmiféle fejlődési eredményt (sem növekedést, sem szegénységcsökkentést, sem biztonságot és rendet, sem jobb-, sem baloldali mérce szerint egyáltalán semmit, de semmit) felmutatni nem tudó rezsimmé válik a Fidesz, amely masszív választási veresége ellenére erőszakot tesz a saját népén, és annak akaratával – a népszuverenitással – szemben ott marad hatalomban, tovább pazarolni a venezuelaiak véges életidejét egy bukott állam üzemeltetésére.
Venezuelában nem Nicolás Maduro illegitim rezsimje a szuverén, hanem a venezuelai nép, amely bizonyítható módon leváltotta Maduro illegitim rezsimjét. Amerika önös birodalmi érdekében, nemzetközi joggal ellenkező módon, de a venezuelai szuverén – a nép – akaratával egyezően cselekedett. Ha ez nem így lenne, akkor a venezuelaiak (akárcsak 2022-ben az ukránok) fegyvert fognának most Maduro védelmében, és követelnék vissza. Mindent elmond a helyzetről, hogy ezt nem teszik. A venezuelai szuverén döntött a választáson, döntését a rezsim nem tartotta tiszteletben.
A rezsimet most támadás érte, és a szuverén ismét döntési helyzetbe került: harcol-e érte? Nem harcolt. A szuverenitás szempontjából tiszta helyzetről beszélünk.”
