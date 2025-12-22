Ft
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar péter bokros lajos áder jános deák ferenc magyarország

Magyar Péter nem nagyon érti a haza bölcsét, aki szerint „Magyarországot nem uszító gondolatokkal, hanem jólétet gyarapító tettekkel kell szeretni”

2025. december 22. 20:44

Feleségének köszönhetően kevés munkával annyi pénzt keresett, hogy korábban szinte csak az aranybudi hiányzott az életéből.

2025. december 22. 20:44
null
Horváth K. József
Horváth K. József

A szegedi háborúellenes gyűlésről Áder János jutott eszembe, aki hosszan sorolta, mi mindent valósított meg az Orbán-kormány 15-év alatt. Ezzel szemben 

a magyar történelem egyik legpusztítóbb gazdasági programjának, a Bokros-csomagnak az atyja, Bokros Lajos a Kontrollban magát a Bokros-csomagot dicsőítette.

Benne az elszabadult rezsiárakkal, amit Lendvai Ildikó meg is „zenésített” a „nem lesz gázáremelés” hamis szövegére írt gagyi muzsikával. A fene a gusztusát. 

Orbán Juhász Gyula versével arra emlékeztet, hogy „Lesz még itt szőlő és lesz lágy kenyér.” Nemcsak a magyaroknak. 

Ha Orbánra szavaznak áprilisban, akkor lesz nekik. 

De Magyar Péternek is, igaz, neki Brüsszel védőernyője alatt. Szegeden Orbán úgy értékelt: mennél hosszabb ideig van kormányon a Fidesz, annál több olyan ember akad, aki megsértődik, mert neki nem sikerült boldogulnia. Magyar Pétert például Varga Judit tolta ajtón kívülre, amit nagyon nehezen viselt. Könyörgött neki, de aztán mikor látta, hogy az igyen ebédnek vége, akkor nekilódult, s meg sem állt Brüsszelig. Ha valaki ott nem jár be dolgozni, akkor is adnak fizetést, nem is keveset, több millió forintot havonta. Biztonságban is van, mert nem adják ki a mentelmi jogát. Feltéve, persze, ha a brüsszeliták szekerét tolja, a parancsaik szerint cselekszik. Akkor még jön hátulról a forintosítható tolóerő is. Mindezt nem szégyennek minősítette Orbán, hanem udvariasan úgy, hogy „nem kerülhető el.” Mondhatni: Magyar Péter sértettségből fakadó magatartása lényegében szükségszerű. Az, hogy a feleségének köszönhetően kevés munkával annyi pénzt keresett, hogy korábban szinte csak az aranybudi hiányzott az életéből, más kérdés. Sokan azt gondolhatják, talán – eléggé el nem ítélhető módon – éppen ezért akar főnök lenni, hogy arra is fussa, mint Toka tábornoknak: milliárdos lakóházra.

Az embereknek ő sem akar jót, csak azt hazudja. 

A Tisza Párt gazdasági konvergenciaprogramja mögött ugyanazok a tanácsadók állnak, mint álltak anno a Horn- és a Gyurcsány-időszakban az elvtársak mögött. 

Pojáca minden további nélkül ráengedné az emberekre az adóemelést, a nyugdíjadóztatást, a rezsicsökkentést, elvenné tőlük a családtámogatást, ahogy Brüsszel kéri. A többletbevételt meg Ukrajnába küldené. 

Az Állami Számvevőszék adatai szerint csak a 2002-es kormányváltás után 2006-ig, tehát mindössze 4 év alatt összesen 1404,5 milliárd forintnyi köztulajdont adott el a szocialista-szabaddemokrata kormányzat. Ráadásul ennek ellenére a költségvetési hiány nem csökkent. Éppen, hogy nőtt: 4 év alatt 6800 milliárd forinttal. Ennek egyik oka, hogy például a villamosenergia-szektort úgy kótyavetyélték el áron alul, hogy még a fixen rögzített profitot is az állam garantálta.

Hogy is mondja József Attila az Éhségben című versében? 

„A gép megállt. Elfáradt por kering / fölötte, mint az őszi köd meg pára, / s rászáll az emberek hajlott nyakára, kik esznek most. Átizzadt szennyes ing / hűl a vállukra. Fal, fal egyre mind. / Kenyér s uborka az ebédjük mára / s mind úgy eszik, ne vesszen csöpp se kárba / s hogy jót harap s hozzáharap megint.” /

Magyarországon az éhség jó ideje hál’ Istennek kiment a divatból. Az Európai Bizottság felmérése szerint a gyermekszegénység 2010-től 2023-ig egyenesen megszűnt. Magyar viszont azon dolgozik, hogy visszatérjen a koplalás, a gyermekszegénység. Brüsszel parancsára le kell soványítani az embereket, be kell engedni a migránsokat, és természetesen támogatni kell az értelmetlen öldöklést, a háborút.   

Áder János hangsúlyozta, az elmúlt 15 évben 866 kilométer autópálya és autóút épült meg, 4000 kilométer mellékutat épített újjá a kormány. 91 kórház és rendelőintézet megépítése és fejlesztése fejeződött be. A Magyar Falu program keretében pedig 625 orvosi rendelő megépítése és felújítása történt meg, a bölcsődei helyeknek száma több, mint kétszerese lett. Megújult a Szent István Bazilika, a Mátyás templom, a Tihanyi Apátság, Pannonhalma. Magyarország 35-szörösére növelte aranytartalékát, 2010-ben 3 tonna volt, most 110 tonna. 

Az emberek bére, nyugdíja rendszeresen nő. Soha nem éltek ilyen jól, mint most. 

Deák Ferenc, a haza bölcse mondta: 

Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem hétköznapi, hasznos, jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni.” 

A jelek szerint Magyar Péter nem nagyon értékeli Deák Ferenc iránymutatását. 
 

(Fotó:Bálint Szentgallay/AFP)

