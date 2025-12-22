Magyar Péter nem nagyon érti a haza bölcsét, aki szerint „Magyarországot nem uszító gondolatokkal, hanem jólétet gyarapító tettekkel kell szeretni”

De Magyar Péternek is, igaz, neki Brüsszel védőernyője alatt. Szegeden Orbán úgy értékelt: mennél hosszabb ideig van kormányon a Fidesz, annál több olyan ember akad, aki megsértődik, mert neki nem sikerült boldogulnia. Magyar Pétert például Varga Judit tolta ajtón kívülre, amit nagyon nehezen viselt. Könyörgött neki, de aztán mikor látta, hogy az igyen ebédnek vége, akkor nekilódult, s meg sem állt Brüsszelig. Ha valaki ott nem jár be dolgozni, akkor is adnak fizetést, nem is keveset, több millió forintot havonta. Biztonságban is van, mert nem adják ki a mentelmi jogát. Feltéve, persze, ha a brüsszeliták szekerét tolja, a parancsaik szerint cselekszik. Akkor még jön hátulról a forintosítható tolóerő is. Mindezt nem szégyennek minősítette Orbán, hanem udvariasan úgy, hogy „nem kerülhető el.” Mondhatni: Magyar Péter sértettségből fakadó magatartása lényegében szükségszerű. Az, hogy a feleségének köszönhetően kevés munkával annyi pénzt keresett, hogy korábban szinte csak az aranybudi hiányzott az életéből, más kérdés. Sokan azt gondolhatják, talán – eléggé el nem ítélhető módon – éppen ezért akar főnök lenni, hogy arra is fussa, mint Toka tábornoknak: milliárdos lakóházra.

Az embereknek ő sem akar jót, csak azt hazudja.

A Tisza Párt gazdasági konvergenciaprogramja mögött ugyanazok a tanácsadók állnak, mint álltak anno a Horn- és a Gyurcsány-időszakban az elvtársak mögött.

Pojáca minden további nélkül ráengedné az emberekre az adóemelést, a nyugdíjadóztatást, a rezsicsökkentést, elvenné tőlük a családtámogatást, ahogy Brüsszel kéri. A többletbevételt meg Ukrajnába küldené.

Az Állami Számvevőszék adatai szerint csak a 2002-es kormányváltás után 2006-ig, tehát mindössze 4 év alatt összesen 1404,5 milliárd forintnyi köztulajdont adott el a szocialista-szabaddemokrata kormányzat. Ráadásul ennek ellenére a költségvetési hiány nem csökkent. Éppen, hogy nőtt: 4 év alatt 6800 milliárd forinttal. Ennek egyik oka, hogy például a villamosenergia-szektort úgy kótyavetyélték el áron alul, hogy még a fixen rögzített profitot is az állam garantálta.