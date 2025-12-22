Újabb korrupciós botrány rázza meg Brüsszelt, mire előkerült egy régi baloldali ismerős

Miután december elején újabb korrupciós botrány rázta meg az Európai Uniót, most exkluzív interjút adott az Euronewsnak Eva Kaili, az Európai Parlament korábbi alelnöke, a Katar-gate kulcsfigurája. A korrupciós ügyekkel vádolt politikus az interjú során kitartott ártatlansága mellett, és azzal vádolta a belga hatóságokat, hogy valójában csapdába csalták, bizonyítékokat manipuláltak, és a médiával karöltve komponálták meg az ügyét, amelyben egyébként lassan három éve nem tűztek ki tárgyalást.

Kaili elmondta, hogy nem lepte meg a december elején kirobbant korrupciós botrány, amelyben letartóztatták Federica Mogherinit, az EU egykori külpolitikai főképviselőjét, Stefano Sanninót, a magas rangú európai tisztviselőt, valamint a College of Europe-hoz köthető egyik munkatársat.