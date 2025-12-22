Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupciós eva kaili katar - gate európai unió európai parlament botrány

Újabb korrupciós botrány rázza meg Brüsszelt, mire előkerült egy régi baloldali ismerős

2025. december 22. 21:10

A Katar-gate kapcsán lefülelt Eva Kaili úgy gondolta, a mostani a legjobb alkalom előhozakodni azzal, hogy ő igazából áldozat, a nála talált több bőröndnyi készpénz egy összeesküvés része volt.

2025. december 22. 21:10
null

Miután december elején újabb korrupciós botrány rázta meg az Európai Uniót, most exkluzív interjút adott az Euronewsnak Eva Kaili, az Európai Parlament korábbi alelnöke, a Katar-gate kulcsfigurája. A korrupciós ügyekkel vádolt politikus az interjú során kitartott ártatlansága mellett, és azzal vádolta a belga hatóságokat, hogy valójában csapdába csalták, bizonyítékokat manipuláltak, és a médiával karöltve komponálták meg az ügyét, amelyben egyébként lassan három éve nem tűztek ki tárgyalást.

Kaili elmondta, hogy nem lepte meg a december elején kirobbant korrupciós botrány, amelyben letartóztatták Federica Mogherinit, az EU egykori külpolitikai főképviselőjét, Stefano Sanninót, a magas rangú európai tisztviselőt, valamint a College of Europe-hoz köthető egyik munkatársat.

A görög politikus szerint az Európai Unió közvéleményében jelen van egy olyan törekvés, amely a dél-európai országokat korruptként akarja ábrázolni.

Elmondta, hogy azért szólalt meg éppen most, mert aggasztó mintázatot lát az EU intézményeiben dolgozó dél-európai állampolgárokkal kapcsolatban. „Szerintem könnyű támadni a dél-európai országokat, és narratívát, feltételezést létrehozni” – mondta. A belga ügyészség nem válaszolt az Euronews megkeresésére.

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN / AFP

