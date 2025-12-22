Újabb korrupciós botrány rázza meg Brüsszelt, mire előkerült egy régi baloldali ismerős

Az Európai Bizottság volt alelnöke bagatellizálni próbálja korrupciós botrányát
A brüsszeli elit megint tudja, ki az „igazi áldozat”.
A Katar-gate kapcsán lefülelt Eva Kaili úgy gondolta, a mostani a legjobb alkalom előhozakodni azzal, hogy ő igazából áldozat, a nála talált több bőröndnyi készpénz egy összeesküvés része volt.
Miután december elején újabb korrupciós botrány rázta meg az Európai Uniót, most exkluzív interjút adott az Euronewsnak Eva Kaili, az Európai Parlament korábbi alelnöke, a Katar-gate kulcsfigurája. A korrupciós ügyekkel vádolt politikus az interjú során kitartott ártatlansága mellett, és azzal vádolta a belga hatóságokat, hogy valójában csapdába csalták, bizonyítékokat manipuláltak, és a médiával karöltve komponálták meg az ügyét, amelyben egyébként lassan három éve nem tűztek ki tárgyalást.
Kaili elmondta, hogy nem lepte meg a december elején kirobbant korrupciós botrány, amelyben letartóztatták Federica Mogherinit, az EU egykori külpolitikai főképviselőjét, Stefano Sanninót, a magas rangú európai tisztviselőt, valamint a College of Europe-hoz köthető egyik munkatársat.
A görög politikus szerint az Európai Unió közvéleményében jelen van egy olyan törekvés, amely a dél-európai országokat korruptként akarja ábrázolni.
Elmondta, hogy azért szólalt meg éppen most, mert aggasztó mintázatot lát az EU intézményeiben dolgozó dél-európai állampolgárokkal kapcsolatban. „Szerintem könnyű támadni a dél-európai országokat, és narratívát, feltételezést létrehozni” – mondta. A belga ügyészség nem válaszolt az Euronews megkeresésére.
