Brüsszel korrupciós botrány Federica Mogherini

Az Európai Bizottság volt alelnöke bagatellizálni próbálja korrupciós botrányát

2025. december 10. 09:45

Mogherini körül alig robbant ki a botrány, máris megindult a brüsszeli védelmi hadjárat. A politikus korrupciós ügyét egyre többen próbálják elbagatellizálni, mintha puszta adminisztratív tévedésről lenne szó, nem pedig egy olyan tendergyanúról, amely az uniós intézmények hitelességét kérdőjelezi meg.

2025. december 10. 09:45
null

Mogherini korrupciós ügyének első napjaitól feltűnő gyorsasággal kezdtek özönleni azok a brüsszeli hangok, amelyek szerint a gyanú jelentéktelen, félreértés vagy túltolt reakció volna. Az Euractiv által szerint a buborék reflexei azonnal beindultak: hivatalnokok, barátok és régi kollégák egymást megelőzve igyekeztek kisebbíteni az Európai Ügyészség (EPPO) által megfogalmazott kételyeket.

A nyilvános kedélyesség mögött egyre kínosabb kérdések gyűlnek: Mogherini korrupciós ügye miatt az EU vezetése látványosan zár össze.
A nyilvános kedélyesség mögött egyre kínosabb kérdések gyűlnek: Mogherini korrupciós ügye miatt az EU vezetése látványosan zár össze.
Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

A korrupciós gyanút már a vizsgálat előtt elkenik

A jelenség nem új. A forrás szerint ugyanaz a módszertan rajzolódik ki, amelyet korábban Eva Kaili és köre is alkalmazott: 

  • árasszák el papírmunkával az ügyészeket, 
  • támadják a kritikus médiát, 
  • és állítsák be Belgiumot törvénytelen helynek. 

A különbség csupán annyi, hogy most nemcsak politikai, hanem diplomáciai csúcsfigurák körül rezdül a levegő – mégis hasonló a narratíva: biztosan csak túlreagálták a hatóságok. Az EPPO gyanúja szerint Mogherini és Stefano Sannino olyan tenderfolyamatban játszhattak tisztázatlan szerepet, amely a Diplomáciai Akadémia létrehozásához kapcsolódott – egy olyan projekthez, amelyet saját örökségük egyik csúcsának tekintettek. Mégis, már az első napokban megjelentek azok, akik szerint bármi történt, az csak egy kisebb adminisztratív malőr lehetett.

A védekezés élvonalában nem akárkik állnak. Enrico Brivio például így fogalmazott: túlzott felhajtás, majd hozzátette: 

Ha hibás eljárás történt is egy intézmény előnyben részesítésére egy tenderben, az NEM pénzügyi csalás személyes haszonért.

Mindezt bizonyíték nélkül, pusztán saját személyes tisztelete alapján. Guillaume Duval is nagyon hasonló érvelést adott elő, amikor azt írta: 

Minden valószínűség szerint nincs szó személyes gazdagodásról vagy európai források elsikkasztásáról

– majd rögtön hozzátette, hogy nincs hozzáférése az ügy aktájához. Duval szerint az EU hatóságai „aránytalan eszközöket” vetettek be a nyomozás során. Eközben Alberto Alemanno már odáig ment, hogy az Európai Ügyészséget kellene felügyelet alá helyezni.

Federica Mogherini saját részéről a College of Europe eljárásának helyességét védte.

De tényleg erről szólna az ügy?

A bagatellizálók rendre elterelik a lényeget. A kérdés ugyanis nem az, történt-e személyes meggazdagodás – 

A korrupció jóval szélesebb körű visszaéléseket jelent, mint a személyes gazdagodás.

Az akadémia nem holmi kis projekt volt: állandó struktúraként működött volna, amely több ezer jövőbeli diplomatát képez, hálózatot épít, és évtizedekre meghatározza az EU diplomáciáját. Nem csoda, hogy ilyen tét mellett sokaknak érdekében áll a gyors elkenés. És felmerül a kérdés: miközben Brüsszel rendszeresen oktat ki másokat korrupcióellenes normákról, hogyan teheti ezt hitelesen, ha otthon reflexből bagatellizál, relativizál és támadja a saját igazságszolgáltatási szerveit?

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

