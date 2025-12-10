Az Európai Bizottság volt alelnöke bagatellizálni próbálja korrupciós botrányát

Mogherini korrupciós ügyének első napjaitól feltűnő gyorsasággal kezdtek özönleni azok a brüsszeli hangok, amelyek szerint a gyanú jelentéktelen, félreértés vagy túltolt reakció volna. Az Euractiv által szerint a buborék reflexei azonnal beindultak: hivatalnokok, barátok és régi kollégák egymást megelőzve igyekeztek kisebbíteni az Európai Ügyészség (EPPO) által megfogalmazott kételyeket.

A nyilvános kedélyesség mögött egyre kínosabb kérdések gyűlnek: Mogherini korrupciós ügye miatt az EU vezetése látványosan zár össze.

Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

A korrupciós gyanút már a vizsgálat előtt elkenik

A jelenség nem új. A forrás szerint ugyanaz a módszertan rajzolódik ki, amelyet korábban Eva Kaili és köre is alkalmazott: