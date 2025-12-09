Atomjaira hullik az EU diplomáciai gépezete: védhetetlen korrupciós ügy rázza meg Brüsszelt

Az ügy súlya már az első részletekből látszik: olyan korrupciós gyanú körvonalazódik, amely az EU diplomáciai gépezetének legfelső szintjét érinti. A botrány középpontjában egy látszólag ártalmatlan projekt áll: egy EU-finanszírozású Diplomáciai Akadémia, amely a jövő uniós diplomatáit képezné. A nyomozást az Euractiv tárta fel, és azóta dominószerűen dől minden, amihez a történet hozzáér.

Súlyos brüsszeli korrupciós ügy bontakozik ki: az Európai Ügyészség a diplomáciai akadémia és az uniós pénzek kezelésének visszaéléseit vizsgálja

Forrás: JOHN THYS / AFP

A korrupció árnyéka az EEAS-gate első pillanatától ott volt

A projektet eredetileg Nacho Sánchez Amor szocialista EP-képviselő kezdeményezte, azzal a céllal, hogy Európa geopolitikai súlyát növelje.