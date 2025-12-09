Ft
korrupció Brüsszel Federica Mogherini

Atomjaira hullik az EU diplomáciai gépezete: védhetetlen korrupciós ügy rázza meg Brüsszelt

2025. december 09. 13:08

Az EU újabb megrendítő botrányba süllyed, amely minden eddiginél magasabb köröket érint. A háttérben kibontakozó korrupciós ügy már nemcsak parlamenti politikusokat, hanem az uniós diplomácia legfontosabb szereplőit és a brüsszeli elitképző intézményeket is célkeresztbe állítja.

2025. december 09. 13:08
null

Az ügy súlya már az első részletekből látszik: olyan korrupciós gyanú körvonalazódik, amely az EU diplomáciai gépezetének legfelső szintjét érinti. A botrány középpontjában egy látszólag ártalmatlan projekt áll: egy EU-finanszírozású Diplomáciai Akadémia, amely a jövő uniós diplomatáit képezné. A nyomozást az Euractiv tárta fel, és azóta dominószerűen dől minden, amihez a történet hozzáér.

Súlyos brüsszeli korrupciós ügy bontakozik ki: az Európai Ügyészség a diplomáciai akadémia és az uniós pénzek kezelésének visszaéléseit vizsgálja.
Súlyos brüsszeli korrupciós ügy bontakozik ki: az Európai Ügyészség a diplomáciai akadémia és az uniós pénzek kezelésének visszaéléseit vizsgálja
Forrás: JOHN THYS / AFP

A korrupció árnyéka az EEAS-gate első pillanatától ott volt

A projektet eredetileg Nacho Sánchez Amor szocialista EP-képviselő kezdeményezte, azzal a céllal, hogy Európa geopolitikai súlyát növelje. 

  • Az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) 2021 végén indított 130 ezer eurós közbeszerzést
  • majd további több százezer eurót folyósított tanulmányokra és ösztöndíjakra. 

A tender egyik döntő feltétele a megfelelő kollégiumi férőhely biztosítása volt – és végül csak egy intézmény felelt meg: a College of Europe Bruges-ben.

A hatóságok gyanúja szerint azonban az intézmény már jóval a tender elnyerése előtt tudhatott valamit. 

A College ugyanis a pályázat előtt egy 3,2 millió eurós ingatlanvásárlást hajtott végre, annak ellenére, hogy pénzügyi gondokkal küzdött. Mindez felkeltette az OLAF figyelmét, majd az ügy olyan szintre emelkedett, hogy betekintést nyert az Európai Ügyészség is, amely valódi büntetőjogi hatáskörrel rendelkezik.

Az OLAF-hoz érkezett bejelentés szerint Federica Mogherini – a College akkori rektora és korábbi külügyi főképviselő – belső információkhoz juthatott az EEAS-en belül. Bár minden érintett ártatlannak vallja magát, az Európai Ügyészség bekapcsolódása egyértelmű jelzés: 

az uniós pénzekkel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja merült fel.

Mogherini és Stefano Sannino, az EEAS korábbi főtitkára már hivatalos gyanúsított státuszba került, miután kihallgatták őket. A rendőrségi rajtaütéseket hosszú előkészület előzte meg, és a lefoglalt dokumentumok további személyek érintettségét is felvethetik.

A botrány következményei már most kézzelfoghatóak: Mogherini távozott a College of Europe éléről, Sannino pedig idő előtt nyugdíjba vonult. 

Az intézmények irányítása megrendült, és egyre többen követelnek reformot.

Mi forog kockán az Európai Unión belül?

A botrány túlmutat az egyéni felelősségeken. A College of Europe – amelynek falai közül a brüsszeli elit jelentős része kikerül – hitele került veszélybe. Az EEAS működése megroppant, a Bizottság pedig kénytelen szembenézni azzal, hogy a diplomáciai rendszer legbelső köreibe is beférkőzhetett a visszaélés gyanúja. Az Európai Ügyészség számára is mérföldkő a botrány: 

a szervezet most bizonyíthatja, hogy valóban képes hatékonyan felgöngyölíteni olyan ügyeket, amelyek korábban évekig elhúzódó, eredménytelen vizsgálatokba fulladtak.

A következő hetek döntik el, hogy a vizsgálat kiterjed-e további szereplőkre is – és hogy az EU ki tud-e lábalni ebből a saját diplomáciai szívéből induló, súlyos korrupciós megrázkódtatásból.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

