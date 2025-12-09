Atomjaira hullik az EU diplomáciai gépezete: védhetetlen korrupciós ügy rázza meg Brüsszelt

Tovább gyűrűzik a botrány Brüsszelben: letartóztatták az unió korábbi külügyi főképviselőjét is
Durvul a legújabb EU-s korrupciós botrány.
Az EU újabb megrendítő botrányba süllyed, amely minden eddiginél magasabb köröket érint. A háttérben kibontakozó korrupciós ügy már nemcsak parlamenti politikusokat, hanem az uniós diplomácia legfontosabb szereplőit és a brüsszeli elitképző intézményeket is célkeresztbe állítja.
Az ügy súlya már az első részletekből látszik: olyan korrupciós gyanú körvonalazódik, amely az EU diplomáciai gépezetének legfelső szintjét érinti. A botrány középpontjában egy látszólag ártalmatlan projekt áll: egy EU-finanszírozású Diplomáciai Akadémia, amely a jövő uniós diplomatáit képezné. A nyomozást az Euractiv tárta fel, és azóta dominószerűen dől minden, amihez a történet hozzáér.
A projektet eredetileg Nacho Sánchez Amor szocialista EP-képviselő kezdeményezte, azzal a céllal, hogy Európa geopolitikai súlyát növelje.
A tender egyik döntő feltétele a megfelelő kollégiumi férőhely biztosítása volt – és végül csak egy intézmény felelt meg: a College of Europe Bruges-ben.
A hatóságok gyanúja szerint azonban az intézmény már jóval a tender elnyerése előtt tudhatott valamit.
A College ugyanis a pályázat előtt egy 3,2 millió eurós ingatlanvásárlást hajtott végre, annak ellenére, hogy pénzügyi gondokkal küzdött. Mindez felkeltette az OLAF figyelmét, majd az ügy olyan szintre emelkedett, hogy betekintést nyert az Európai Ügyészség is, amely valódi büntetőjogi hatáskörrel rendelkezik.
Ezt is ajánljuk a témában
Durvul a legújabb EU-s korrupciós botrány.
Az OLAF-hoz érkezett bejelentés szerint Federica Mogherini – a College akkori rektora és korábbi külügyi főképviselő – belső információkhoz juthatott az EEAS-en belül. Bár minden érintett ártatlannak vallja magát, az Európai Ügyészség bekapcsolódása egyértelmű jelzés:
az uniós pénzekkel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja merült fel.
Mogherini és Stefano Sannino, az EEAS korábbi főtitkára már hivatalos gyanúsított státuszba került, miután kihallgatták őket. A rendőrségi rajtaütéseket hosszú előkészület előzte meg, és a lefoglalt dokumentumok további személyek érintettségét is felvethetik.
A botrány következményei már most kézzelfoghatóak: Mogherini távozott a College of Europe éléről, Sannino pedig idő előtt nyugdíjba vonult.
Az intézmények irányítása megrendült, és egyre többen követelnek reformot.
A botrány túlmutat az egyéni felelősségeken. A College of Europe – amelynek falai közül a brüsszeli elit jelentős része kikerül – hitele került veszélybe. Az EEAS működése megroppant, a Bizottság pedig kénytelen szembenézni azzal, hogy a diplomáciai rendszer legbelső köreibe is beférkőzhetett a visszaélés gyanúja. Az Európai Ügyészség számára is mérföldkő a botrány:
a szervezet most bizonyíthatja, hogy valóban képes hatékonyan felgöngyölíteni olyan ügyeket, amelyek korábban évekig elhúzódó, eredménytelen vizsgálatokba fulladtak.
A következő hetek döntik el, hogy a vizsgálat kiterjed-e további szereplőkre is – és hogy az EU ki tud-e lábalni ebből a saját diplomáciai szívéből induló, súlyos korrupciós megrázkódtatásból.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP