távol - kelet Kína japán

Ha már a Távol-Keletről beszélgettünk, gyorsan elővettem egy régen félbehagyott játékot

2025. december 29. 18:58

Japán stratégiai helyzete 1941-től nagyjából reménytelen, kivéve ha az ember tud gyakorolni, és elölről tudja kezdeni. Ami ugye a történelemben nincsen.

2025. december 29. 18:58
Demkó Attila
Demkó Attila
„Ha már a Távol-Keletről beszélgettünk, gyorsan elővettem egy régen félbehagyott játékot – a Strategic Command a Csendes-óceáni hadszintéri verzióját. Nagyon lebutítottnak tűnik, de Japánnal játszani nem könnyű – vagy Kínával a Kína vs. Japán hadjáratban.

Japán stratégiai helyzete 1941-től nagyjából reménytelen, akkora az USA ipari teljesítménye – kivéve ha az ember tud gyakorolni, és elölről tudja kezdeni. Ami ugye a történelemben nincsen.

Nem szabad Midway-re támadni, a szigetsorok mögött védekezve le lehet aprítani az egyre növekvő amerikai flottát. Bár most éppen magát a Japán főszigetet támadták be, de már hozom délről az Akagit, a Kagát, a Sorjut és a többi nagy hordozót.

Ja, ez már 1945 tavasza, a japánok bevették Bombay-t, az indiai lázadók tömegesen állnak a japánok oldalára. Alighanem egyébként ez volt Japán egyetlen reménye – India bevétele.

Közben persze koncentrálni kell a szovjetekre – mert lassan véget ér az európai háború, és a Kwantung hadsereg még elég gyenge Mandzsúriában. A szovjet meg készül...”

Nyitókép forrása: Demkó Attila Facebook-oldala

