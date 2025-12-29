Ha már a Távol-Keletről beszélgettünk, gyorsan elővettem egy régen félbehagyott játékot

Nem szabad Midway-re támadni, a szigetsorok mögött védekezve le lehet aprítani az egyre növekvő amerikai flottát. Bár most éppen magát a Japán főszigetet támadták be, de már hozom délről az Akagit, a Kagát, a Sorjut és a többi nagy hordozót.

Ja, ez már 1945 tavasza, a japánok bevették Bombay-t, az indiai lázadók tömegesen állnak a japánok oldalára. Alighanem egyébként ez volt Japán egyetlen reménye – India bevétele.

Közben persze koncentrálni kell a szovjetekre – mert lassan véget ér az európai háború, és a Kwantung hadsereg még elég gyenge Mandzsúriában. A szovjet meg készül...”