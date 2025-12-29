Családbarát kormányzás: ezért világszenzáció a magyar modell – a Reakció vendégei Koncz Zsófia és Máthé Zsuzsa voltak

„Angyalszárnyon” érkezik a segítség Kárpátaljára – idén is jótékonysági akciót hirdetett a Fidelitas

A Fidelitas Angyalszárny 10 éve segít advent idején azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az idei jótékonysági akció azoknak a kárpátaljai magyar családoknak igyekszik szebbé tenni az ünnepet, ahol az apa az orosz–ukrán háborúban szolgált vagy jelenleg is a fronton harcol. Tóth Réka Kamillát, a Fidelitas alelnökét, főszervezőt kérdeztük.