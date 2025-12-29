Családbarát kormányzás: ezért világszenzáció a magyar modell – a Reakció vendégei Koncz Zsófia és Máthé Zsuzsa voltak

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A Reakció legújabb adásában Koncz Zsófia a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyi államtitkára és Máté Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója beszél arról, miért számít nemzetközi szinten is különutasnak – sőt, sokak szerint világszenzációnak – a magyar családpolitikai modell.
A beszélgetésben szó esik az anyák adómentességéről, az otthonteremtési programokról, a bölcsődei férőhelyek bővítéséről, valamint a demográfiai adatok mögötti folyamatokról is.
A vendégek reagálnak azokra a kritikákra, amelyek szerint a családtámogatások „túl bőkezűek”, és arra is, milyen következményei lennének egy teljes rendszerlebontásnak.
