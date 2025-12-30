Salvini tiltakozott, Meloni döntött: Olaszország 2026-ban is fegyverrel támogatja Ukrajnát

Zelenszkijék átlépték a vörös vonalat: Trump brutálisan kiakadt, miután Putyin otthonát támadták meg (VIDEÓ)
Az elnök szavaiból kiderült, hogy nemcsak a támadás ténye, hanem annak időzítése és célpontja is kiverte nála a biztosítékot.
Salvini szerint Olaszországnak inkább a békét kellene sürgetnie, nem pedig egy elhúzódó konfliktust finanszíroznia.
Hiába tiltakozott Matteo Salvini és a Liga, az olasz kormány végül úgy határozott: 2026-ban is folytatja Ukrajna katonai támogatását – számolt be a Bloomberg . A döntés komoly koalíciós viták után, a kabinet év végi ülésén született meg, és fontos politikai üzenetet küld Volodimir Zelenszkij számára – mindezt akkor, amikor a háttérben már béketárgyalások zajlanak, Donald Trump közvetítői szerepvállalásával.
Olaszország eddig legalább 2,5 milliárd euró értékben nyújtott segítséget Kijevnek, többek között légvédelmi rendszerekkel és más katonai eszközökkel.
A mostani döntés értelmében ez a támogatási vonal a következő években sem szakad meg.
A kormányon belül azonban komoly törésvonalak rajzolódtak ki. A patrióta Matteo Salvini és pártja, a Liga határozottan ellenezte a további fegyverszállításokat, az ukrajnai korrupcióra és az úgynevezett „háborús maffiára” hivatkozva. Salvini szerint Olaszországnak inkább a békét kellene sürgetnie, nem pedig egy elhúzódó konfliktust finanszíroznia.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elnök szavaiból kiderült, hogy nemcsak a támadás ténye, hanem annak időzítése és célpontja is kiverte nála a biztosítékot.
Giorgia Meloni miniszterelnök és a Forza Italia ezzel szemben kitartott Ukrajna támogatása mellett, hangsúlyozva Olaszország nemzetközi kötelezettségeit és a nyugati szövetségi rendszerhez való igazodást.
Álláspontjuk végül felülkerekedett a koalíciós vitában.
A döntés jól mutatja: miközben egyre több európai országban erősödnek a háborúval szemben kritikus, szuverenista hangok, a vezető nyugat-európai kormányok – köztük Róma – továbbra is a katonai támogatás fenntartása mellett köteleződnek el, még a béketárgyalások árnyékában is.
Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP