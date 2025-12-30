Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olaszország volodimir zelenszkij matteo salvini liga ukrajna

Salvini tiltakozott, Meloni döntött: Olaszország 2026-ban is fegyverrel támogatja Ukrajnát

2025. december 30. 12:05

Salvini szerint Olaszországnak inkább a békét kellene sürgetnie, nem pedig egy elhúzódó konfliktust finanszíroznia.

2025. december 30. 12:05
null

Hiába tiltakozott Matteo Salvini és a Liga, az olasz kormány végül úgy határozott: 2026-ban is folytatja Ukrajna katonai támogatását – számolt be a Bloomberg . A döntés komoly koalíciós viták után, a kabinet év végi ülésén született meg, és fontos politikai üzenetet küld Volodimir Zelenszkij számára – mindezt akkor, amikor a háttérben már béketárgyalások zajlanak, Donald Trump közvetítői szerepvállalásával.

Olaszország eddig legalább 2,5 milliárd euró értékben nyújtott segítséget Kijevnek, többek között légvédelmi rendszerekkel és más katonai eszközökkel. 

A mostani döntés értelmében ez a támogatási vonal a következő években sem szakad meg.

A kormányon belül azonban komoly törésvonalak rajzolódtak ki. A patrióta Matteo Salvini és pártja, a Liga határozottan ellenezte a további fegyverszállításokat, az ukrajnai korrupcióra és az úgynevezett „háborús maffiára” hivatkozva. Salvini szerint Olaszországnak inkább a békét kellene sürgetnie, nem pedig egy elhúzódó konfliktust finanszíroznia. 

Giorgia Meloni miniszterelnök és a Forza Italia ezzel szemben kitartott Ukrajna támogatása mellett, hangsúlyozva Olaszország nemzetközi kötelezettségeit és a nyugati szövetségi rendszerhez való igazodást. 

Álláspontjuk végül felülkerekedett a koalíciós vitában.

A döntés jól mutatja: miközben egyre több európai országban erősödnek a háborúval szemben kritikus, szuverenista hangok, a vezető nyugat-európai kormányok – köztük Róma – továbbra is a katonai támogatás fenntartása mellett köteleződnek el, még a béketárgyalások árnyékában is.

zsugabubus-2
2025. december 30. 13:56
Meloni: "Matteo, ne haragudj, fokhagymás-tejfölös lángost ettem, a Viktortól van a recept, nagyom finom, csak most felbüffent a savam"
Válasz erre
0
0
vezker
2025. december 30. 13:40
Nem véletlenül dörgölőznek ezekhez a románok.
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2025. december 30. 13:29
Bármennyire is szorongatják, ez volt az utolsó csepp a pohárba. A szememben ez az utolsó kis lotyó minden hitelességét elveszítette.
Válasz erre
2
0
madre79
2025. december 30. 13:26
Meloni kétkulacsos játékot játszik!
Válasz erre
6
0
