Salvini tiltakozott, Meloni döntött: Olaszország 2026-ban is fegyverrel támogatja Ukrajnát

Hiába tiltakozott Matteo Salvini és a Liga, az olasz kormány végül úgy határozott: 2026-ban is folytatja Ukrajna katonai támogatását – számolt be a Bloomberg . A döntés komoly koalíciós viták után, a kabinet év végi ülésén született meg, és fontos politikai üzenetet küld Volodimir Zelenszkij számára – mindezt akkor, amikor a háttérben már béketárgyalások zajlanak, Donald Trump közvetítői szerepvállalásával.

Olaszország eddig legalább 2,5 milliárd euró értékben nyújtott segítséget Kijevnek, többek között légvédelmi rendszerekkel és más katonai eszközökkel.