Fokozódik a skandináv dróntéboly: újabb dán reptereket állítottak le a drónészlelések miatt

A rendőrség szerint a két incidens között lehet összefüggés, de a drónok eredete és célja továbbra is ismeretlen. Közölték azt is, hogy ezúttal Dánia fegyveres erőit is érinti az ügy, mivel az Aalborg repülőtér katonai bázisként is üzemel.

A hatóságok közleményéből az is kiderült, hogy megpróbálták leszedni a drónokat, azonban ezek a próbálkozások sikertelenek voltak.