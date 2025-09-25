Ft
09. 25.
csütörtök
drónészlelés aalborgi skrydstrupi sönderborgi incidens Dánia

Fokozódik a skandináv dróntéboly: újabb dán reptereket állítottak le a drónészlelések miatt

2025. szeptember 25. 11:04

A miniszterelnök szerint az esettel kapcsolatban nem zárható ki az orosz szál sem.

2025. szeptember 25. 11:04
null

Ismét drónokat észleltek Dánia egyik forgalmas reptere, az aalborgi légi kikötő felett – számolt be a Guardian.

A drónokat csütörtök hajnalban vették észre, alig két nappal azután, hogy Koppenhágában is hasonló behatolásokat tapasztaltak.

A rendőrség szerint a két incidens között lehet összefüggés, de a drónok eredete és célja továbbra is ismeretlen. Közölték azt is, hogy ezúttal Dánia fegyveres erőit is érinti az ügy, mivel az Aalborg repülőtér katonai bázisként is üzemel.

A hatóságok közleményéből az is kiderült, hogy megpróbálták leszedni a drónokat, azonban ezek a próbálkozások sikertelenek voltak.

Az incidens miatt a légi forgalom négy órára leállt,

illetve a rendőrség és a fegyveres erők egységei még most is vizsgálatokat végeznek a helyszínen.

Azonban nem csak az aalborgi, de másik két dán repülőtér forgalmát is le kellett állítani hasonló észlelések miatt.

Az  esbjergi, sönderborgi és skrydstrupi repülőtereket is megszállták az idegen eredetű drónok.

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, Dániában már kedden a koppenhágai reptéren is történtek hasonló behatolások, amelyeket a dán miniszterelnök az ország kritikus infrastruktúrája elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak minősített. Valamint Mette Frederiksen kijelentette azt is, hogy az esettel kapcsolatban nem zárható ki Oroszország közrejátszása.

Ezen felül hétfő este a norvég Oslo repülőterét is lezárták három órára drónészlelés miatt. A dán és a norvég hatóságok eddig még nem találtak kapcsolatot a két incidens között.

Nyitókép: James BROOKS / AFP

***

