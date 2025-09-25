Fokozódik a skandináv dróntéboly: újabb dán reptereket állítottak le a drónészlelések miatt

Már a dán miniszterelnök sem zárta ki az orosz szálat az országot ért dróntámadás kapcsán (VIDEÓ)
Több nagyméretű drón zavarta meg a koppenhágai légteret, miközben a hatóságok nem zárják ki Oroszország érintettségét sem.
A miniszterelnök szerint az esettel kapcsolatban nem zárható ki az orosz szál sem.
Ismét drónokat észleltek Dánia egyik forgalmas reptere, az aalborgi légi kikötő felett – számolt be a Guardian.
A drónokat csütörtök hajnalban vették észre, alig két nappal azután, hogy Koppenhágában is hasonló behatolásokat tapasztaltak.
A rendőrség szerint a két incidens között lehet összefüggés, de a drónok eredete és célja továbbra is ismeretlen. Közölték azt is, hogy ezúttal Dánia fegyveres erőit is érinti az ügy, mivel az Aalborg repülőtér katonai bázisként is üzemel.
A hatóságok közleményéből az is kiderült, hogy megpróbálták leszedni a drónokat, azonban ezek a próbálkozások sikertelenek voltak.
Az incidens miatt a légi forgalom négy órára leállt,
illetve a rendőrség és a fegyveres erők egységei még most is vizsgálatokat végeznek a helyszínen.
Azonban nem csak az aalborgi, de másik két dán repülőtér forgalmát is le kellett állítani hasonló észlelések miatt.
Az esbjergi, sönderborgi és skrydstrupi repülőtereket is megszállták az idegen eredetű drónok.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, Dániában már kedden a koppenhágai reptéren is történtek hasonló behatolások, amelyeket a dán miniszterelnök az ország kritikus infrastruktúrája elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak minősített. Valamint Mette Frederiksen kijelentette azt is, hogy az esettel kapcsolatban nem zárható ki Oroszország közrejátszása.
Ezen felül hétfő este a norvég Oslo repülőterét is lezárták három órára drónészlelés miatt. A dán és a norvég hatóságok eddig még nem találtak kapcsolatot a két incidens között.
Nyitókép: James BROOKS / AFP
