Magyarország és Dánia szintet léptek: átvették az uralmat Horvátországban, de ez nem mindenkinek tetszik

Erre készüljön: kiderült, lesz-e elég karácsonyfa az idei szárazság után, és hogy kell-e drágulásra számítani
Nem mindegy, hogy milyen minőséghez ragaszkodunk.
A horvát karácsonyfapiacon 70 százalékkal nőtt a magyarországi és dániai import, ám a helyi termesztők szerint a külföldről érkező fák nem olyan frissek.
A horvátországi karácsonyfapiacot jelentősen befolyásolja a dániai és magyarországi import, amely 70 százalékkal nőtt – hívta fel a figyelmet a Nacional.
A Horvát Gazdasági Kamara szerint tavaly 175 ezer fát importáltak, főként Dániából és Magyarországról, ami nyomást gyakorol a helyi termelőkre.
Ankica Čavić, a karácsonyfa-termesztők egyesületének képviselője hangsúlyozta: a külföldről érkező fák gyakran már októberben kivágásra kerülnek, így minőségük romlik, mire eljutnak a vásárlókhoz.
