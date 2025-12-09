Magyarország és Dánia szintet léptek: átvették az uralmat Horvátországban, de ez nem mindenkinek tetszik

A horvátországi karácsonyfapiacot jelentősen befolyásolja a dániai és magyarországi import, amely 70 százalékkal nőtt – hívta fel a figyelmet a Nacional.

A Horvát Gazdasági Kamara szerint tavaly 175 ezer fát importáltak, főként Dániából és Magyarországról, ami nyomást gyakorol a helyi termelőkre.

Ankica Čavić, a karácsonyfa-termesztők egyesületének képviselője hangsúlyozta: a külföldről érkező fák gyakran már októberben kivágásra kerülnek, így minőségük romlik, mire eljutnak a vásárlókhoz.