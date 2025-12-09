Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Dánia karácsonyfa Horvátország karácsony

Magyarország és Dánia szintet léptek: átvették az uralmat Horvátországban, de ez nem mindenkinek tetszik

2025. december 09. 10:13

A horvát karácsonyfapiacon 70 százalékkal nőtt a magyarországi és dániai import, ám a helyi termesztők szerint a külföldről érkező fák nem olyan frissek.

2025. december 09. 10:13
null

A horvátországi karácsonyfapiacot jelentősen befolyásolja a dániai és magyarországi import, amely 70 százalékkal nőtt – hívta fel a figyelmet a Nacional.

A Horvát Gazdasági Kamara szerint tavaly 175 ezer fát importáltak, főként Dániából és Magyarországról, ami nyomást gyakorol a helyi termelőkre.

Ankica Čavić, a karácsonyfa-termesztők egyesületének képviselője hangsúlyozta: a külföldről érkező fák gyakran már októberben kivágásra kerülnek, így minőségük romlik, mire eljutnak a vásárlókhoz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Denis Lovrovic

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. december 09. 10:18
Micsoda gondok.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!