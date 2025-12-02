Erre készüljön: kiderült, lesz-e elég karácsonyfa az idei szárazság után, és hogy kell-e drágulásra számítani

Vannak azért minőségbeli különbségek, például nordmann fenyőt lehet venni méterenként 15 ezer forintért is, de ez a legjobban válogatott, elsőosztályú, prémium fenyők ára.

Az elnök arról is beszélt, hogy a legtöbb család igyekszik a karácsonyfa-kérdést viszonylag gazdaságosan elintézni, ilyen esetben 5-6 ezer forintért is lehet fát venni. Viszont a felső kategóriás fenyőt választók akár 15-30 ezer forintot, vagy ennél is többet sem sajnálnak.

„A fenyőfák ára azért is emelkedik, mert egyrészt megemelkedtek a fuvardíjak, sokkal drágább a szállítás, másrészt az árusítóhelyek díja is drasztikus mértékben, a tavalyi 400 ezer forintról 800-900 ezer forintra emelkedett, és ez tornázza felfelé a karácsonyfák árát a piacon” – mondta az InfoRádióban Kanász János, a Magyarország karácsonyfa-termelő nagyhatalmaként emlegetett Surd polgármestere.

A településvezető elmondta,