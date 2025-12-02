Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fenyő árak karácsonyfa

Erre készüljön: kiderült, lesz-e elég karácsonyfa az idei szárazság után, és hogy kell-e drágulásra számítani

2025. december 02. 08:59

Nem mindegy, hogy milyen minőséghez ragaszkodunk.

2025. december 02. 08:59
null

„Bár száraz volt az év, karácsonyfa vagy fenyőfa biztosan lesz bőven. Olyan még nem volt, hogy ne lett volna felkészült a piac arra, hogy ellássa karácsonyfával az országot”mondta az InfoRádióban Boross Dávid, a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke.

Boross úgy látja, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

jelentős drágulásra idén egyáltalán nem kell számítani. 

Persze vannak költségek, amik megemelkedtek, például a munkaerő drágább lett itthon az elmúlt években, de 

a lucfenyő ára átlagosan most is 4-5 ezer forint között alakul, a nordmanné pedig 8-10 ezer forint között, míg az ezüstfenyőé 6-8 ezer forint körüli méterenként.

Vannak azért minőségbeli különbségek, például nordmann fenyőt lehet venni méterenként 15 ezer forintért is, de ez a legjobban válogatott, elsőosztályú, prémium fenyők ára.

Az elnök arról is beszélt, hogy a legtöbb család igyekszik a karácsonyfa-kérdést viszonylag gazdaságosan elintézni, ilyen esetben 5-6 ezer forintért is lehet fát venni. Viszont a felső kategóriás fenyőt választók akár 15-30 ezer forintot, vagy ennél is többet sem sajnálnak.

„A fenyőfák ára azért is emelkedik, mert egyrészt megemelkedtek a fuvardíjak, sokkal drágább a szállítás, másrészt az árusítóhelyek díja is drasztikus mértékben, a tavalyi 400 ezer forintról 800-900 ezer forintra emelkedett, és ez tornázza felfelé a karácsonyfák árát a piacon” – mondta az InfoRádióban Kanász János, a Magyarország karácsonyfa-termelő nagyhatalmaként emlegetett Surd polgármestere.

A településvezető elmondta, 

a surdi termelők olyan nagy mértékben nem, körülbelül 5-10 százalékkal emelték meg az árakat, viszont az említett okok miatt például Budapesten már jóval drágábban adják a fenyőket a rárakódott költségek miatt.

A polgármester leszögezte, valószínűleg mindenkinek jut majd fa, a piac nem fog belőlük hiányt szenvedni.

Nyitóképünk illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba) 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Perczel Éva
2025. december 02. 09:09
Nyugi! Itt van nekünk Agyar, aki majd szokás szerint előáll azzal, hogy nem lesz fenyőfa, nem lesz hal, nem lesz beigli, nem lesz szaloncukor, nem lesz dió, sem mák, és csak a nyomorult Lánchíd gyilkos fűvárosi fődiktátor csődbajnok neve fog emlékeztetni minket az ünnepre.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!