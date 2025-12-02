Erre készüljön: kiderült, lesz-e elég karácsonyfa az idei szárazság után, és hogy kell-e drágulásra számítani

Megszületett a nagy mesterterv Brüsszel füstös szobáiban: évente 575 ezer forintot vennének el minden magyartól
„Bár száraz volt az év, karácsonyfa vagy fenyőfa biztosan lesz bőven. Olyan még nem volt, hogy ne lett volna felkészült a piac arra, hogy ellássa karácsonyfával az országot” – mondta az InfoRádióban Boross Dávid, a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke.
Boross úgy látja, hogy
jelentős drágulásra idén egyáltalán nem kell számítani.
Persze vannak költségek, amik megemelkedtek, például a munkaerő drágább lett itthon az elmúlt években, de
a lucfenyő ára átlagosan most is 4-5 ezer forint között alakul, a nordmanné pedig 8-10 ezer forint között, míg az ezüstfenyőé 6-8 ezer forint körüli méterenként.
Vannak azért minőségbeli különbségek, például nordmann fenyőt lehet venni méterenként 15 ezer forintért is, de ez a legjobban válogatott, elsőosztályú, prémium fenyők ára.
Az elnök arról is beszélt, hogy a legtöbb család igyekszik a karácsonyfa-kérdést viszonylag gazdaságosan elintézni, ilyen esetben 5-6 ezer forintért is lehet fát venni. Viszont a felső kategóriás fenyőt választók akár 15-30 ezer forintot, vagy ennél is többet sem sajnálnak.
„A fenyőfák ára azért is emelkedik, mert egyrészt megemelkedtek a fuvardíjak, sokkal drágább a szállítás, másrészt az árusítóhelyek díja is drasztikus mértékben, a tavalyi 400 ezer forintról 800-900 ezer forintra emelkedett, és ez tornázza felfelé a karácsonyfák árát a piacon” – mondta az InfoRádióban Kanász János, a Magyarország karácsonyfa-termelő nagyhatalmaként emlegetett Surd polgármestere.
A településvezető elmondta,
a surdi termelők olyan nagy mértékben nem, körülbelül 5-10 százalékkal emelték meg az árakat, viszont az említett okok miatt például Budapesten már jóval drágábban adják a fenyőket a rárakódott költségek miatt.
A polgármester leszögezte, valószínűleg mindenkinek jut majd fa, a piac nem fog belőlük hiányt szenvedni.
Nyitóképünk illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)