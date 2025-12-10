Ezt nem gondolta volna: itt van a legolcsóbb új személyautó Magyarországon

A Volkswagen célja, hogy a kompakt kategóriában is megmutassa, lehet egyszerre elérhető árú, korszerű és szerethető autót kínálni – olvasható a közleményben. A Polo új pozíciója a magyar piacon a márka hosszú távú stratégiáját erősíti: fejlett technológia, megbízhatóság és minőség kedvező áron.

„Most, hogy a Polo a magyar piac legkedvezőbb listaárú új autója lesz, még több vásárlónak kínálhatunk biztonságos, jól felszerelt és szerethető mindennapi társat. Büszkék vagyunk rá, hogy a Polo 50 év után is képes meglepetést okozni – és még nagyobb öröm, hogy hamarosan az elektromos ID. Polo is csatlakozik a családhoz.” – mondta Papp Zoltán, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatója.