Volkswagen Polo személyautó árak

Ezt nem gondolta volna: itt van a legolcsóbb új személyautó Magyarországon

2025. december 10. 16:08

A kedvező listaárú modell már alapfelszereltségében is többet nyújt, mint amit ebben az árkategóriában megszokhattunk.

2025. december 10. 16:08
Hivatalosan is a Volkswagen Polo a legalacsonyabb listaárú új személyautó a hazai piacon. 

A mindössze 5 980 000 forintos induló ár minden kategóriatársat maga mögé utasít, 

új mércét állítva az elérhető árú, mégis magas minőségű városi autók között – jelentette be a Volkswagen Magyarország. A különleges ajánlat az 1.0 MPI, kézi váltós modellre vonatkozik, amely már alapfelszereltségében is többet nyújt, mint amit ebben az árkategóriában megszokhattunk: felszereltségének része a tolatóradar, klíma és multikormány, valamint többféle vezetéstámogató asszisztens rendszer, amelyek korábban csak magasabb kategóriákban voltak elérhetők. Ezek az extrák nemcsak a biztonságot növelik, hanem a mindennapi közlekedést is kényelmesebbé és stresszmentesebbé teszik.

A Volkswagen célja, hogy a kompakt kategóriában is megmutassa, lehet egyszerre elérhető árú, korszerű és szerethető autót kínálni – olvasható a közleményben. A Polo új pozíciója a magyar piacon a márka hosszú távú stratégiáját erősíti: fejlett technológia, megbízhatóság és minőség kedvező áron.

„Most, hogy a Polo a magyar piac legkedvezőbb listaárú új autója lesz, még több vásárlónak kínálhatunk biztonságos, jól felszerelt és szerethető mindennapi társat. Büszkék vagyunk rá, hogy a Polo 50 év után is képes meglepetést okozni – és még nagyobb öröm, hogy hamarosan az elektromos ID. Polo is csatlakozik a családhoz.” – mondta Papp Zoltán, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatója.

Nyitókép: Vezess.hu

***

 

