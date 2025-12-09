Pofont adott a forint az inflációnak, már érezhetjük a hatását

2025. novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Októberhez viszonyítva átlagosan 0,1 százalékkal voltak magasabbak az árak – közölte kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ez azt jelenti, hogy három hónapnyi stagnálás után ismét lefelé mozdult el az infláció és pontosan egy év után ismételten benézett a 4 százalékos toleranciaszint alá az áremelkedés mértéke. Ebben ráadásul a forint erősödése is közrejátszott.

Az infláció egy év után ismét 4 százalék alatti, ebben a forint is szerepet játszott (Forrás: KSH)

Nagyot erősödött a forint

A forint az év elejéhez képest jelentősen erősödött, szeptember vége óta tartósan a 390-es szint alatt mozog a jegyzés az euróval szemben, míg a dollár nyár óta kevesebbe kerül, mint 350 forint, most is 330 forint körül mozog az árfolyam. Ez az erősödés pedig mostanra már az infláción is meglátszik, éves alapon például a járműüzemanyagok ára 5 százalékkal esett, ami nagyban lefelé húzta a számokat.