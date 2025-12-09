Európában csak keresik az állukat: ebben a fontos mutatóban Magyarország példát mutat az egész Uniónak

2025 során a magyar infláció folyamatosan mérséklődött, és novemberre éves szinten 4% alá csökkent, ezzel a mutató már az MNB 2-4%-os célsávjába került – írta elemzésében az Oeconomus.

A maginfláció, amely az árak alapfolyamatát méri, októberről novemberre 4,2%-ról 4,1%-ra lassult. A szolgáltatások ára az év eleji jelentős drágulás után novemberben 0,1%-kal mérséklődött, miközben a gyógyszerek ára szintén 0,1%-kal csökkent.