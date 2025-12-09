Európában csak keresik az állukat: ebben a fontos mutatóban Magyarország példát mutat az egész Uniónak

Pofont adott a forint az inflációnak, már érezhetjük a hatását
Novemberben már beesett a várt 4 százalékos szint alá az éves infláció mértéke. Ebben pedig az évek óta nem látott forinterősödés is szerepet játszott, igencsak lefaragva az árakon.
Az EU-n belül a legnagyobb infláció mérséklődést többek között Magyarország produkálta, szemben Romániával, vagy Írországgal, ahol az árszínvonal emelkedett.
2025 során a magyar infláció folyamatosan mérséklődött, és novemberre éves szinten 4% alá csökkent, ezzel a mutató már az MNB 2-4%-os célsávjába került – írta elemzésében az Oeconomus.
A maginfláció, amely az árak alapfolyamatát méri, októberről novemberre 4,2%-ról 4,1%-ra lassult. A szolgáltatások ára az év eleji jelentős drágulás után novemberben 0,1%-kal mérséklődött, miközben a gyógyszerek ára szintén 0,1%-kal csökkent.
A kormányzati tárgyalások eredményeként a telekommunikációs, pénzügyi szolgáltatók és biztosítók önkéntesen befagyasztották áraikat, a gyógyszergyártók pedig július óta az érintett termékek árait a 2024 végi szinten rögzítették, ezek a lépések szintén hozzájárultak az infláció lassulásához.
A forint erősödése 2025 folyamán az euróhoz képest 6,7%-os, a dollárhoz mérten 16,4%-os volt, ami kedvezően hatott az importált árakra, a szolgáltatásokra és az üzemanyagárakra.
Az olajárak csökkenése 78 dollárról 62 dollárra szintén mérsékelte a járműüzemanyagok áremelkedését, amely éves szinten 5%-kal csökkent.
Az élelmiszer-infláció az év eleji 6-7%-os szintről 3% környékére lassult, amit a márciusi árrésstop és a kormányzati intézkedések segítettek. Novemberben az élelmiszerárak alig változtak, míg az év folyamán a forint erősödése és a belföldi intézkedések stabilizáló hatása együttesen mérsékelték az árszínvonal-növekedést.
A hazai inflációs ütem az EU-országok között is kedvezőbb képet mutatott, és az év második felére Magyarország az egyik leggyorsabban csökkenő inflációt produkáló tagállam lett.
Az MNB szeptemberi Inflációs jelentése 4,6%-os éves átlagot jelez 2025-re, míg 2026-ban 3,8%-ra lassulhat az infláció, és a jegybank várakozásai szerint a 2-4%-os célsáv tartósan 2026 elején léphet érvénybe. A december eleji előrejelzések szerint az év végén az infláció 3,5%-ig mérséklődhet, és 2026-ban éves átlagban 3,5-3,8%-os szint várható.
Az EU-n belül a legnagyobb infláció mérséklődést Magyarország, Ciprus és Görögország produkálta, szemben Romániával, Lettországgal, Svédországgal és Írországgal, ahol az árszínvonal emelkedett.
Összességében 2025-ben a magyar infláció lassulása az EU-átlaghoz képest is kedvezőnek mondható, amit az árrésstopok és a forint erősödése egyaránt támogattak. Az idei év eredményei alapján a következő év elején akár a 3%-os célszint közelébe is kerülhet a hazai infláció.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
