árrésstop infláció Magyarország dollár árak forint euró eu

Európában csak keresik az állukat: ebben a fontos mutatóban Magyarország példát mutat az egész Uniónak

2025. december 09. 11:14

Az EU-n belül a legnagyobb infláció mérséklődést többek között Magyarország produkálta, szemben Romániával, vagy Írországgal, ahol az árszínvonal emelkedett.

2025. december 09. 11:14
null

2025 során a magyar infláció folyamatosan mérséklődött, és novemberre éves szinten 4% alá csökkent, ezzel a mutató már az MNB 2-4%-os célsávjába került – írta elemzésében az Oeconomus.

A maginfláció, amely az árak alapfolyamatát méri, októberről novemberre 4,2%-ról 4,1%-ra lassult. A szolgáltatások ára az év eleji jelentős drágulás után novemberben 0,1%-kal mérséklődött, miközben a gyógyszerek ára szintén 0,1%-kal csökkent.

A kormányzati tárgyalások eredményeként a telekommunikációs, pénzügyi szolgáltatók és biztosítók önkéntesen befagyasztották áraikat, a gyógyszergyártók pedig július óta az érintett termékek árait a 2024 végi szinten rögzítették, ezek a lépések szintén hozzájárultak az infláció lassulásához.

A forint erősödése 2025 folyamán az euróhoz képest 6,7%-os, a dollárhoz mérten 16,4%-os volt, ami kedvezően hatott az importált árakra, a szolgáltatásokra és az üzemanyagárakra.

Az olajárak csökkenése 78 dollárról 62 dollárra szintén mérsékelte a járműüzemanyagok áremelkedését, amely éves szinten 5%-kal csökkent.

Az élelmiszer-infláció az év eleji 6-7%-os szintről 3% környékére lassult, amit a márciusi árrésstop és a kormányzati intézkedések segítettek. Novemberben az élelmiszerárak alig változtak, míg az év folyamán a forint erősödése és a belföldi intézkedések stabilizáló hatása együttesen mérsékelték az árszínvonal-növekedést.

A hazai inflációs ütem az EU-országok között is kedvezőbb képet mutatott, és az év második felére Magyarország az egyik leggyorsabban csökkenő inflációt produkáló tagállam lett.

Az MNB szeptemberi Inflációs jelentése 4,6%-os éves átlagot jelez 2025-re, míg 2026-ban 3,8%-ra lassulhat az infláció, és a jegybank várakozásai szerint a 2-4%-os célsáv tartósan 2026 elején léphet érvénybe. A december eleji előrejelzések szerint az év végén az infláció 3,5%-ig mérséklődhet, és 2026-ban éves átlagban 3,5-3,8%-os szint várható. 

Az EU-n belül a legnagyobb infláció mérséklődést Magyarország, Ciprus és Görögország produkálta, szemben Romániával, Lettországgal, Svédországgal és Írországgal, ahol az árszínvonal emelkedett.

Összességében 2025-ben a magyar infláció lassulása az EU-átlaghoz képest is kedvezőnek mondható, amit az árrésstopok és a forint erősödése egyaránt támogattak. Az idei év eredményei alapján a következő év elején akár a 3%-os célszint közelébe is kerülhet a hazai infláció.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP 

***

