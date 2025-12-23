Ft
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
macska család ovádi péter gazdijogsi állatvédelem állatorvos kutya döntés karácsonyfa

Fontos figyelmeztetés: ne legyen élő állat a karácsonyfa alatt!

2025. december 23. 09:34

„Karácsony közeledtével könnyű azt hinni, hogy egy kölyökkutya vagy kiscica a tökéletes meglepetés, de aztán jön a valóság” – fogalmazott Ovádi Péter.

2025. december 23. 09:34
null

„Ne legyen élő állat a karácsonyfa alatt!” – szólított fel az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos keddi közleményében.

Ovádi Péter azt írta: karácsony közeledtével könnyű azt hinni, hogy egy kölyökkutya vagy kiscica a tökéletes meglepetés: csillogó szemek, taps, fotók, nagy ölelés.

Csakhogy a pillanat varázsa után rögtön jön a valóság: etetés, szobatisztaságra nevelés, állatorvos, oltások, felszerelés, idő, türelem, és mindez nem két hétig, hanem éveken át.

Ovádi Péter szerint épp ezért fontos, hogy 

az ünnepi időszakban megálljunk egy percre: a szeretet ünnepén se tegyük kockára egy állat sorsát egy hirtelen döntéssel”.

A tapasztalatok alapján „az ünnepek környékén felerősödik az impulzusból történő állatvásárlás, és ezzel együtt nő annak az esélye is, hogy a fa alá ajándékként kerülő állat rövid időn belül nehéz helyzetbe kerül” – hívta fel a figyelmet a kormánybiztos.

Nem rossz szándékból, egyszerűen sokan csak utólag szembesülnek azzal, hogy 

az állattartás nem romantikus jelenetek sorozata, hanem mindennapi felelősség

 – tette hozzá.

Amikor ez a felismerés túl későn érkezik, az állat lehet az, aki fizet érte: elhanyagolás, rossz tartási körülmények, vagy menhelyre kerülés formájában – közölte.

Sok család nincs felkészülve a kiskedvencre

A közlemény szerint Koska Hedvig állatorvos is erre figyelmeztet: a karácsonyi kedvenc gyakran úgy kerül új otthonba, hogy a család nincs felkészülve sem anyagilag, sem tudásban, sem időbeosztásban.

Ilyenkor tipikusan előkerülnek a megelőzhető problémák: a nem megfelelő etetés (alultápláltság vagy elhízás), az elmaradó védőoltások és parazitamentesítés, a késlekedő állatorvosi ellátás, illetve a nem biztonságos az állat igényeinek nem megfelelő környezet. „Ezek nem kis hibák, valódi, hosszan tartó szenvedést okozhatnak az állatnak és sokszor a családnak is” – hangsúlyozta a szakember.

Ha az ajándékozás szándéka mögött az van, hogy a gyerek régóta vágyik állatra, és a család valóban nyitott is rá, akkor érdemes az ünnepi meglepetést átfordítani felkészüléssé. Ajándék lehet maga a tudás és a döntésre szánt idő: közös beszélgetés arról, ki mit vállal (séta, etetés, költségek), milyen állat illik az életmódhoz, és mi történik nyaraláskor, betegségnél, költözésnél. Ebben segítség lehet a Gazdijogsi is, ami kifejezetten a felelős állattartáshoz ad támpontokat, így az „akarom” mellé odakerülhet a „tudom is, mivel jár” – olvasható a közleményben.

Érdemes elgondolkozni a virtuális örökbefogadáson

Ha kedves és állatbarát ajándékot keresünk, bőven van lehetőség úgy örömet okozni, hogy közben nem tesszük kiszámíthatatlanná egy élőlény életét, ilyen lehet például egy menhely támogatása célzott adománnyal vagy önkéntes segítséggel, egy „virtuális örökbefogadás”, ami egy konkrét állat ellátását segíti, vagy olyan könyv/kiadvány, ami valódi felkészülést ad a családnak - hangsúlyozta tájékoztatójában a kormánybiztos.

Ezekben az a közös, hogy nem egy pillanatra szólnak, hanem felelősséget és együttérzést tanítanak, és közben valódi segítséget jelentenek – tette hozzá.

Ovádi Péter üzenete szerint a karácsonyfa alá ne élő állat kerüljön, hanem átgondolt döntés és biztos háttér; „ha pedig egyszer eljön az igazi örökbefogadás vagy vásárlás ideje, akkor az már nem meglepetés lesz, hanem tudatos, jól előkészített, mindenki számára biztonságos kezdet”.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

Hangillat
2025. december 23. 12:56
ne legyen élő állat a karácsonyfa alatt! Vízszintesen kell elhelyezni, esetleg valami üvegkalitkában csukható fedéllel.
akitiosz
2025. december 23. 12:49
3 macskát etetek. Ők akarják, ők döntöttek, ők jöttek ide. Egyszer csak itt volt egy nyomorék macska, nincsen farka, én csak köszöntem neki, ő visszaköszönt és elkezdett panaszkodni, hogy mennyire éhes, adtam hát neki enni, azóta itt van. 2 nappal később idehozta a két kölykét is. Azóta ők is itt vannak. Állatorvost gondolom még soha nem láttak. Csapjam őket agyon a karácsonyfa alá? Tényleg megérett ez a NERezsim a bukásra. :-(
akitiosz
2025. december 23. 12:49
Ha csak azoknak lenne állatuk, akik luxuskörülmények között élnek, akkor nem sok kutya és macska élne ebben az országban. Nem az ember dönt, hanem az állat. Úgy próbál megmenekülni a kóbor léttel járó éhezésből, hogy kinéz magának egy embert és hozzá költözik. Igen, drága az állatok etetése, mert az állam és a tápgyártók is a kutyák és a macskák élelmezésén akarnak jól keresni. 27% az ÁFA a villanyáramon is, akkor miért pont az állateledeleken ne annyi lenne? Vannak olcsó tápok is, de azokat nem eszik meg az állatok, azok annyira vacakok. Hagyni kellene éhezni az állatokat, az a felelős magatartás? Hívni a semjént, hogy lője le őket a karácsonyfa alá? Az állatokkal legalább jól el lehet beszélgetni. Jobban, mint a pártfanatikus emberekkel. A kormánybiztos örüljön a rekordmagas ÁFA bevételeknek, ne mások élete ellen agitáljon!
akitiosz
2025. december 23. 12:20
"ne legyen élő állat a karácsonyfa alatt!" Szemétség azért agyonütni a kölyökkutyákat és a kiscicákat, hogy a karácsonyfa alá lehessen tenni őket.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!