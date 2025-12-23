Fontos figyelmeztetés: ne legyen élő állat a karácsonyfa alatt!

Amikor ez a felismerés túl későn érkezik, az állat lehet az, aki fizet érte: elhanyagolás, rossz tartási körülmények, vagy menhelyre kerülés formájában – közölte.

Sok család nincs felkészülve a kiskedvencre

A közlemény szerint Koska Hedvig állatorvos is erre figyelmeztet: a karácsonyi kedvenc gyakran úgy kerül új otthonba, hogy a család nincs felkészülve sem anyagilag, sem tudásban, sem időbeosztásban.

Ilyenkor tipikusan előkerülnek a megelőzhető problémák: a nem megfelelő etetés (alultápláltság vagy elhízás), az elmaradó védőoltások és parazitamentesítés, a késlekedő állatorvosi ellátás, illetve a nem biztonságos az állat igényeinek nem megfelelő környezet. „Ezek nem kis hibák, valódi, hosszan tartó szenvedést okozhatnak az állatnak és sokszor a családnak is” – hangsúlyozta a szakember.

Ha az ajándékozás szándéka mögött az van, hogy a gyerek régóta vágyik állatra, és a család valóban nyitott is rá, akkor érdemes az ünnepi meglepetést átfordítani felkészüléssé. Ajándék lehet maga a tudás és a döntésre szánt idő: közös beszélgetés arról, ki mit vállal (séta, etetés, költségek), milyen állat illik az életmódhoz, és mi történik nyaraláskor, betegségnél, költözésnél. Ebben segítség lehet a Gazdijogsi is, ami kifejezetten a felelős állattartáshoz ad támpontokat, így az „akarom” mellé odakerülhet a „tudom is, mivel jár” – olvasható a közleményben.