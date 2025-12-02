Ft
Tisza-adó Hunpet állatvédelem ebadó Magyar Péter

Szakember a Tisza-adókról: az állatvédelmet támogatni kell, nem megadóztatni

2025. december 02. 08:28

Az állatvédelmi kormánybiztos a földbe döngölte érveivel Magyar Péterék terveit.

2025. december 02. 08:28
A Hunpets arról ír, hogy nagy visszhangot váltott ki az a napokban kiszivárgott dokumentum, amely kormányváltás esetén átfogó adó- és járulékemeléseket vázol — köztük az úgynevezett állatadót, amely minden házikedvencre kiterjedne. A tervezetről kérdezték Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztost, aki elmondta: „Magyarországon a legfrissebb kutatások szerint a háztartások kétharmadában él valamilyen társállat. (…) 

Egy ilyen jellegű adóztatás teljesen életszerűtlen és igazságtalan lenne a felelős gazdákkal szemben, 

akik már most is sokat áldoznak arra, hogy az állataik megfelelő ellátást kapjanak. Mi azt valljuk, hogy az állattartást támogatni kell – nem pedig újabb terhekkel sújtani. Az elképzelés egyébként szakmailag is megkérdőjelezhető: minden kutyára és macskára kivetnék, miközben például a macskák azonosítása sok esetben ma is nehézséget okoz.”

Hozzátette: „Az évi 18 ezer forintos teher jelentős visszalépést jelentene. Ez az összeg egy ivartalanítás árának több mint a fele — sok gazdát el is tántoríthatna a szükséges állategészségügyi beavatkozásoktól. Mi épp azt szeretnénk elérni, hogy minél több állat legyen ivartalanítva, beoltva és chippel ellátva. 

A felelőtlen állattartókra viszont aligha lenne hatása: aki eddig sem vállalta a kötelezettségeit, az ettől az adótól sem válna felelősségteljesebbé. 

Mi a támogatásokban hiszünk — gondoljunk csak a Magyar Falu Programra vagy az országos ivartalanítási, chipelési, oltási programokra. Valódi eredmény ezekkel érhető el, nem pedig új adókkal.”

Mint kiderült, 

már jelenleg is sok a kóbor állat, egy ilyen intézkedés pedig tovább növelné a számukat. 

A most még felelős gazdákat is döntéshelyzetbe kényszeríthetné: aki nem tudná vállalni a költséget, végső esetben megválna az állattól, ennek pedig beláthatatlan következményei lennének: a kóbor állatok többsége ivaros, így az elengedett állatok további szaporulatot hoznának létre.

A tervezet a kisállat-termékekre is plusz 4 százalékos adót vezetne be, ami lépés rendkívül súlyos terheket róna a menhelyekre, amelyek már most is komoly anyagi nehézségekkel néznek szembe. „Kik használják a legtöbb állateledelt? Az állatmenhelyek. Kik vásárolják a legtöbb felszerelést? Szintén az állatmenhelyek. 

Egy ilyen intézkedés tehát éppen azokat sújtaná leginkább, akik a legnagyobb terhet veszik le az állam és az önkormányzatok válláról” 

– tudjuk meg. 

Nyitókép: Képernyőfotó

johannluipigus
2025. december 02. 10:06
Az állatvédelem nálam.ott kezdődik, hogy a felelőtlen, hanyag, az állatait rossz körülmények között tartó férgeet visszatartó erővel bíró büntetéssel sújtják.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. december 02. 09:58
Megjöttek az agyhalott tiszaszarok égetni magukat! 🤣🤣🤣🤣 EZEK KÖZÖTT EGY FÉLHÜJE SINCS!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. december 02. 09:55
Ha a patkányokra is kivetik az adót akkor minden tiszaszar szavazó után fizetni kel! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 02. 09:39
Újabb öngól a balfasz pedofideszes kreténektől. Óriási nézni ahogy vergődik a narancskárosult csőcselék. Ízlelégessétek birkák: Semjén Zsolt már 2017-ben be akarta vezetni a kutyaadót, amivel most a Tiszát vádolják. Minden kutya után 20 000 Ft-ot akartak egy évben, kivéve a vadászkutyákat. A szokásos kommunista trükk megvádolni a másikat azzal, amit valójában a Fidesz szeretne. Persze minden média lehozta szokás szerint a Tisza adót, amit a Mandiner fake news oldal talált ki, és senki nem beszél a 2017-es kutyaadóról, ami Semjén Zsolt volt az ötletgazdája. Szerencsére az internet nem felejt.
Válasz erre
0
0
