Szakember a Tisza-adókról: az állatvédelmet támogatni kell, nem megadóztatni

A Hunpets arról ír, hogy nagy visszhangot váltott ki az a napokban kiszivárgott dokumentum, amely kormányváltás esetén átfogó adó- és járulékemeléseket vázol — köztük az úgynevezett állatadót, amely minden házikedvencre kiterjedne. A tervezetről kérdezték Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztost, aki elmondta: „Magyarországon a legfrissebb kutatások szerint a háztartások kétharmadában él valamilyen társállat. (…)

Egy ilyen jellegű adóztatás teljesen életszerűtlen és igazságtalan lenne a felelős gazdákkal szemben,

akik már most is sokat áldoznak arra, hogy az állataik megfelelő ellátást kapjanak. Mi azt valljuk, hogy az állattartást támogatni kell – nem pedig újabb terhekkel sújtani. Az elképzelés egyébként szakmailag is megkérdőjelezhető: minden kutyára és macskára kivetnék, miközben például a macskák azonosítása sok esetben ma is nehézséget okoz.”