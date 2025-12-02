Szakember a Tisza-adókról: az állatvédelmet támogatni kell, nem megadóztatni

Hiába tagadnak Magyar Péterék, egy sor tiszás szakértő és tanácsadó szólta el magát az adóemelésről
Összeszedtük, miket mondtak az adóemelésről a Tiszához köthető szakértők, tanácsadók.
Az állatvédelmi kormánybiztos a földbe döngölte érveivel Magyar Péterék terveit.
A Hunpets arról ír, hogy nagy visszhangot váltott ki az a napokban kiszivárgott dokumentum, amely kormányváltás esetén átfogó adó- és járulékemeléseket vázol — köztük az úgynevezett állatadót, amely minden házikedvencre kiterjedne. A tervezetről kérdezték Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztost, aki elmondta: „Magyarországon a legfrissebb kutatások szerint a háztartások kétharmadában él valamilyen társállat. (…)
Egy ilyen jellegű adóztatás teljesen életszerűtlen és igazságtalan lenne a felelős gazdákkal szemben,
akik már most is sokat áldoznak arra, hogy az állataik megfelelő ellátást kapjanak. Mi azt valljuk, hogy az állattartást támogatni kell – nem pedig újabb terhekkel sújtani. Az elképzelés egyébként szakmailag is megkérdőjelezhető: minden kutyára és macskára kivetnék, miközben például a macskák azonosítása sok esetben ma is nehézséget okoz.”
Hozzátette: „Az évi 18 ezer forintos teher jelentős visszalépést jelentene. Ez az összeg egy ivartalanítás árának több mint a fele — sok gazdát el is tántoríthatna a szükséges állategészségügyi beavatkozásoktól. Mi épp azt szeretnénk elérni, hogy minél több állat legyen ivartalanítva, beoltva és chippel ellátva.
A felelőtlen állattartókra viszont aligha lenne hatása: aki eddig sem vállalta a kötelezettségeit, az ettől az adótól sem válna felelősségteljesebbé.
Mi a támogatásokban hiszünk — gondoljunk csak a Magyar Falu Programra vagy az országos ivartalanítási, chipelési, oltási programokra. Valódi eredmény ezekkel érhető el, nem pedig új adókkal.”
Ezt is ajánljuk a témában
Összeszedtük, miket mondtak az adóemelésről a Tiszához köthető szakértők, tanácsadók.
Mint kiderült,
már jelenleg is sok a kóbor állat, egy ilyen intézkedés pedig tovább növelné a számukat.
A most még felelős gazdákat is döntéshelyzetbe kényszeríthetné: aki nem tudná vállalni a költséget, végső esetben megválna az állattól, ennek pedig beláthatatlan következményei lennének: a kóbor állatok többsége ivaros, így az elengedett állatok további szaporulatot hoznának létre.
A tervezet a kisállat-termékekre is plusz 4 százalékos adót vezetne be, ami lépés rendkívül súlyos terheket róna a menhelyekre, amelyek már most is komoly anyagi nehézségekkel néznek szembe. „Kik használják a legtöbb állateledelt? Az állatmenhelyek. Kik vásárolják a legtöbb felszerelést? Szintén az állatmenhelyek.
Egy ilyen intézkedés tehát éppen azokat sújtaná leginkább, akik a legnagyobb terhet veszik le az állam és az önkormányzatok válláról”
– tudjuk meg.
Nyitókép: Képernyőfotó