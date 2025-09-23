Már a dán miniszterelnök sem zárta ki az orosz szálat az országot ért dróntámadás kapcsán (VIDEÓ)

Most érkezett: drónriasztás miatt teljesen lezárták Európa egyik legforgalmasabb repterét
2–3 nagyobb méretű drón bénította meg a koppenhágai légiközlekedést.
Több nagyméretű drón zavarta meg a koppenhágai légteret, miközben a hatóságok nem zárják ki Oroszország érintettségét sem.
Ezt is ajánljuk a témában
2–3 nagyobb méretű drón bénította meg a koppenhágai légiközlekedést.
A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen közölte, hogy a hatóságok még vizsgálják, ki állhat támadás mögött, de nem zárta ki, hogy Oroszország is érintett lehet az ügyben.
A dán rendőrség szerint hétfő éjjel két vagy három nagyméretű drónt észleltek a repülőtér közelében, amelyek olyan képzett irányítóktól származhattak, akik demonstrálni akarták technikai képességeiket. A drónok több irányból közelítették meg a repülőteret, órákon keresztül hol felkapcsolták, hol lekapcsolták a fényeiket, majd eltűntek.
Norvégiában, az oslói repülőteret szintén három órára le kellett zárni, miután ott is két drónt észleltek. A két eset következtében több tízezer utas rekedt a skandináv térségben, számos járatot át kellett irányítani.
A dán és norvég hatóságok jelenleg vizsgálják, van-e összefüggés a két incidens között.
„Természetesen semmilyen lehetőséget nem zárunk ki az elkövető személyével kapcsolatban. Egyértelmű, hogy az eset illeszkedik a közelmúltban tapasztalt események sorába, ugyanis több országban is dróntámadások, légtérsértések és európai repülőterek ellen elkövetett kibertámadások is történtek.” – nyilatkozta a dán miniszterelnök.
Hozzátette, a támadás célja az volt, hogy zavart és nyugtalanságot keltsen és felmérje, meddig lehet elmenni és meddig lehet feszegetni Dánia tűrőképességének a határait.
„Semmilyen módon nem tudom kizárni, hogy Oroszország áll mögötte”
– fejezte ki félelmeit Mette Frederiksen.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – bizonyíték nélkül – azt állította, hogy Oroszország áll a koppenhágai eset mögött. A dán rendőrség nem kívánta kommentálni ezt, mondván: jelenleg nincs információjuk erről.
A dán rendőrség annak a lehetőségét is mérlegeli, hogy a drónokat egy közeli hajóról indították. Koppenhága repülőtere közel van a Balti-tengerhez, azon belül is a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonalához, ahol – feltételezések szerint – több száz, orosz „árnyékflottához” tartozó hajó közlekedik.
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP
***