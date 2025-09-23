Már a dán miniszterelnök sem zárta ki az orosz szálat az országot ért dróntámadás kapcsán (VIDEÓ)

Norvégiában, az oslói repülőteret szintén három órára le kellett zárni, miután ott is két drónt észleltek. A két eset következtében több tízezer utas rekedt a skandináv térségben, számos járatot át kellett irányítani.

A dán és norvég hatóságok jelenleg vizsgálják, van-e összefüggés a két incidens között.

„Természetesen semmilyen lehetőséget nem zárunk ki az elkövető személyével kapcsolatban. Egyértelmű, hogy az eset illeszkedik a közelmúltban tapasztalt események sorába, ugyanis több országban is dróntámadások, légtérsértések és európai repülőterek ellen elkövetett kibertámadások is történtek.” – nyilatkozta a dán miniszterelnök.

Hozzátette, a támadás célja az volt, hogy zavart és nyugtalanságot keltsen és felmérje, meddig lehet elmenni és meddig lehet feszegetni Dánia tűrőképességének a határait.