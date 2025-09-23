Ft
koppenhágai drónincidens légtér Oroszország

Már a dán miniszterelnök sem zárta ki az orosz szálat az országot ért dróntámadás kapcsán (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 13:19

Több nagyméretű drón zavarta meg a koppenhágai légteret, miközben a hatóságok nem zárják ki Oroszország érintettségét sem.

2025. szeptember 23. 13:19
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, tegnap este több ismeretlen drón sértette meg a koppenhágai reptér légterét. A dán miniszterelnök szerint az országot súlyos támadása érte, miután a drónbetörés következtében több órára le kellett zárni a repülőteret – számolt be a Guardian.

A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen közölte, hogy a hatóságok még vizsgálják, ki állhat támadás mögött, de nem zárta ki, hogy Oroszország is érintett lehet az ügyben.

A dán rendőrség szerint hétfő éjjel két vagy három nagyméretű drónt észleltek a repülőtér közelében, amelyek olyan képzett irányítóktól származhattak, akik demonstrálni akarták technikai képességeiket. A drónok több irányból közelítették meg a repülőteret, órákon keresztül hol felkapcsolták, hol lekapcsolták a fényeiket, majd eltűntek.

Norvégiában, az oslói repülőteret szintén három órára le kellett zárni, miután ott is két drónt észleltek. A két eset következtében több tízezer utas rekedt a skandináv térségben, számos járatot át kellett irányítani. 

A dán és norvég hatóságok jelenleg vizsgálják, van-e összefüggés a két incidens között.

„Természetesen semmilyen lehetőséget nem zárunk ki az elkövető személyével kapcsolatban. Egyértelmű, hogy az eset illeszkedik a közelmúltban tapasztalt események sorába, ugyanis több országban is dróntámadások, légtérsértések és európai repülőterek ellen elkövetett kibertámadások is történtek.” – nyilatkozta a dán miniszterelnök.

Hozzátette, a támadás célja az volt, hogy zavart és nyugtalanságot keltsen és felmérje, meddig lehet elmenni és meddig lehet feszegetni Dánia tűrőképességének a határait.

„Semmilyen módon nem tudom kizárni, hogy Oroszország áll mögötte”

– fejezte ki félelmeit Mette Frederiksen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – bizonyíték nélkül – azt állította, hogy Oroszország áll a koppenhágai eset mögött. A dán rendőrség nem kívánta kommentálni ezt, mondván: jelenleg nincs információjuk erről.

A dán rendőrség annak a lehetőségét is mérlegeli, hogy a drónokat egy közeli hajóról indították. Koppenhága repülőtere közel van a Balti-tengerhez, azon belül is a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonalához, ahol – feltételezések szerint – több száz, orosz „árnyékflottához” tartozó hajó közlekedik. 

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

