Most érkezett: drónriasztás miatt teljesen lezárták Európa egyik legforgalmasabb repterét

Hétfő este lezárták a koppenhágai nemzetközi repülőteret,

miután a helyi rendőrség 2–3 nagyobb méretű drón jelenlétét észlelte a légikikötő környezetében

– írja az AIRportal.hu a Facebookon. A korlátozások miatt számos járat kitérő repülőtereken volt kénytelen leszállni, több érkező gép várakozik, az induló járatok pedig nem kaptak engedélyt a felszállásra.