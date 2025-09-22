Most érkezett: drónriasztás miatt teljesen lezárták Európa egyik legforgalmasabb repterét

Keményen megfenyegette az oroszokat Donald Tusk
Nincs kegyelem, minden légtérsértőt azonnal lelőnek a lengyelek.
2–3 nagyobb méretű drón bénította meg a koppenhágai légiközlekedést.
Hétfő este lezárták a koppenhágai nemzetközi repülőteret,
miután a helyi rendőrség 2–3 nagyobb méretű drón jelenlétét észlelte a légikikötő környezetében
– írja az AIRportal.hu a Facebookon. A korlátozások miatt számos járat kitérő repülőtereken volt kénytelen leszállni, több érkező gép várakozik, az induló járatok pedig nem kaptak engedélyt a felszállásra.
