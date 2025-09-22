Keményen megfenyegette az oroszokat Donald Tusk

Tusk a világos légtérsértésekkel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott:

Azt a döntést fogjuk hozni, hogy lelőjük a repülő objektumokat, ha megsértik területi épségünket és Lengyelország fölé repülnek – erről egyáltalán nincs vita.”

Valamivel finomabb üzenetet fogalmazott meg a kevésbé egyértelmű helyzetekkel kapcsolatban, mint például a pénteki baltikumi incidens: Észtország állítása szerint három orosz harci repülőgép sértette meg a légterüket, ami a lengyelországi incidenssel együtt számos NATO-vezetőben azt az érzést keltette, hogy Oroszország teszteli a szövetség elkötelezettségét. Az oroszok egyébként tagadják az incidenst. Egy másik incidens Lengyelországot is érte pénteken, amikor két orosz harci repülőgép megsértette a Petrobaltic tengeri olajfúró platform biztonsági zónáját – amely ugyanakkor nem Lengyelország légtere.