Keményen megfenyegette az oroszokat Donald Tusk

Orosz drónok a lengyel légtérben: ezt tudjuk eddig!
Az orosz ügyvivő tagadja, hogy orosz drónok repültek volna be a lengyel légtérbe, de a lengyelek a NATO-hoz fordulnak. Összefoglaló!
Nincs kegyelem, minden légtérsértőt azonnal lelőnek a lengyelek.
Hétfőn bejelentést tett Donald Tusk lengyel miniszterelnök a nemrégiben Lengyelországot ért orosz légtérsértés kapcsán – jelenti a Reuters. Emlékezetes: Lengyelország légterét szeptember 10-re virradóra sértették meg orosz drónok.
Tusk a világos légtérsértésekkel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott:
Azt a döntést fogjuk hozni, hogy lelőjük a repülő objektumokat, ha megsértik területi épségünket és Lengyelország fölé repülnek – erről egyáltalán nincs vita.”
Valamivel finomabb üzenetet fogalmazott meg a kevésbé egyértelmű helyzetekkel kapcsolatban, mint például a pénteki baltikumi incidens: Észtország állítása szerint három orosz harci repülőgép sértette meg a légterüket, ami a lengyelországi incidenssel együtt számos NATO-vezetőben azt az érzést keltette, hogy Oroszország teszteli a szövetség elkötelezettségét. Az oroszok egyébként tagadják az incidenst. Egy másik incidens Lengyelországot is érte pénteken, amikor két orosz harci repülőgép megsértette a Petrobaltic tengeri olajfúró platform biztonsági zónáját – amely ugyanakkor nem Lengyelország légtere.
„Ha olyan helyzetekkel van dolgunk, melyek nem teljesen világosak, például az orosz harci repülőgépek minapi repülése a Petrobaltic platform felett – mindenféle területsértés nélkül, hiszen ezek nem a felségvizeink –, akkor érdemes kétszer meggondolni minden olyan akciót, ami a konfliktus nagyon akut fázisát hozhatja el.”
Tusk elmondta azt is, hogy „teljes biztonságra” van szüksége annak kapcsán, hogy „minden szövetséges pont ugyanolyan módon kezeli ezt, mint mi”.
