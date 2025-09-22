Ft
09. 22.
hétfő
Petrobaltic Lengyelország drón Észtország Donald Tusk drón lelövés

Keményen megfenyegette az oroszokat Donald Tusk

2025. szeptember 22. 20:04

Nincs kegyelem, minden légtérsértőt azonnal lelőnek a lengyelek.

2025. szeptember 22. 20:04
null

Hétfőn bejelentést tett Donald Tusk lengyel miniszterelnök a nemrégiben Lengyelországot ért orosz légtérsértés kapcsán – jelenti a Reuters. Emlékezetes: Lengyelország légterét szeptember 10-re virradóra sértették meg orosz drónok.

Tusk a világos légtérsértésekkel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott: 

Azt a döntést fogjuk hozni, hogy lelőjük a repülő objektumokat, ha megsértik területi épségünket és Lengyelország fölé repülnek – erről egyáltalán nincs vita.”

Valamivel finomabb üzenetet fogalmazott meg a kevésbé egyértelmű helyzetekkel kapcsolatban, mint például a pénteki baltikumi incidens: Észtország állítása szerint három orosz harci repülőgép sértette meg a légterüket, ami a lengyelországi incidenssel együtt számos NATO-vezetőben azt az érzést keltette, hogy Oroszország teszteli a szövetség elkötelezettségét. Az oroszok egyébként tagadják az incidenst. Egy másik incidens Lengyelországot is érte pénteken, amikor két orosz harci repülőgép megsértette a Petrobaltic tengeri olajfúró platform biztonsági zónáját – amely ugyanakkor nem Lengyelország légtere.

„Ha olyan helyzetekkel van dolgunk, melyek nem teljesen világosak, például az orosz harci repülőgépek minapi repülése a Petrobaltic platform felett – mindenféle területsértés nélkül, hiszen ezek nem a felségvizeink –, akkor érdemes kétszer meggondolni minden olyan akciót, ami a konfliktus nagyon akut fázisát hozhatja el.”

Tusk elmondta azt is, hogy „teljes biztonságra” van szüksége annak kapcsán, hogy „minden szövetséges pont ugyanolyan módon kezeli ezt, mint mi”.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 27 komment

SzaboGeza
2025. szeptember 22. 21:01
De tényleg, hogy egy Tusk fenyegesse meg Oroszországot!!!!!:))) EGY TUSK!!!!:)))) A félelmetes Lengyel atom haderő!!!!:))))))
Válasz erre
3
0
kiss.istvan770
•••
2025. szeptember 22. 20:56 Szerkesztve
Elmebeteg Jaruzelski 2.0 vagy Tuskó ! A ripaccsal közösen szerveztétek a hamiszászlós drón provokációt. A világháborúra "Hajlandóak Koalíciójának" alázatos szolgája vagy, Az ukránok összeguberálták a lepottyant orosz csali drónok darabjait, összetákolták és Beloruszon keresztül továbbították nektek. A fehéroroszok lelőttek néhányat és értesítették a hadseregetek vezetését. Ha valóban Oroszország küldte volna nektek a drónokat, akkor a fehéroroszok nem lőttek volna le egyet sem és nem értesítettek volna titeket. Meg vagytok hülyülve! Az oroszok következetesek, az atomdoktrínájuk szerint ha az országuk létét veszély fenyegeti, akkor a támadó ellen atomfegyvert vetnek be. Nem fognak totojázni, hanem végrehajtják.
Válasz erre
2
0
Katicza
2025. szeptember 22. 20:54
Keményen? Még azt sem tudják mikor mennyi drón ment hozzájuk :D Lelőni meg maximum a saját háztetőiket. :) Gondolom reszketnek is az oroszok, csak nem a félelemtől hanem a röhögéstől.
Válasz erre
4
0
tikkadt-szocske
2025. szeptember 22. 20:51
Ha az oroszok most nem sz@rnak be rettenetesen, akkor sohasem. Meg a lengyel darvak.
Válasz erre
4
0
