Orosz drónok a lengyel légtérben: ezt tudjuk eddig!

Rendkívüli kormányülést hívtak össze Lengyelországban: megszólalt Tusk és Szibiha is az orosz drónincidens után
Szerda hajnalban orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe.
Donald Tusk bejelentette: aktiválják a négyes cikkelyt. Az orosz ügyvivő tagadja, hogy orosz drónok repültek volna be a lengyel légtérbe. Megint közelebb kerültünk a konfliktus eszkalációjához. Összefoglaló!
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Lengyelország orosz drónokat lőtt le saját légterében. A háború kitörése óta ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást. Éjszaka „hatalmas számú” orosz drón lőtték le a lengyel légtérben, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Ez a szám az ukrán értesülések szerint 8 lehet, de a lengyelek 19 illetéktelen behatolást jelentettek.
Lengyelország rövid időre lezárta légterét és katonai műveletet indított, amelyhez a NATO és holland repülőgépek is csatlakoztak. Az ukrán határ mentén fekvő három lengyel régió lakóit arra kérték, hogy maradjanak otthon.
Az ukrán légierő szerint éjszaka Oroszország 415 drónt lőtt ki Ukrajnára, amiből
„nyolc ellenséges pilóta nélküli repülőgép átlépte az ukrán államhatárt és Lengyelország irányába repült”.
A lengyel repülőterek azóta újra megnyitottak, és a katonai művelet befejeződött.
Az eset miatt rendkívüli kormányülést hívtak össze a lengyelek.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök a parlamentben a képviselőknek elmondta:
„Kétségtelen, hogy ez a provokáció Lengyelország szempontjából összehasonlíthatatlanul veszélyesebb, mint az előzőek.”
Ezt is ajánljuk a témában
Szerda hajnalban orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe.
Tusk szerint Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy kérdést terjesszenek a NATO Észak-Atlanti Tanácsának (a NATO fő politikai döntéshozó testülete) elé.
Ezt követően konzultációkat tartanak annak megállapítására, hogy egy tagország területi integritása, politikai függetlensége vagy biztonsága veszélybe került-e.
Tusk szerint ezeken a konzultációkon nagyobb támogatást vár.
„Ez nem csak az ukránok háborúja. Ez egy konfrontáció, amelyet Oroszország az egész szabad világ ellen hirdetett meg”
– mondta.
Ezt is ajánljuk a témában
Összesen nyolc drón ment át az Ukrajnára lőtt 450 közül Lengyelország légterébe.
Moszkva egyelőre hallgat, de Oroszország ideiglenes lengyelországi ügyvivője elutasította azokat az állításokat, miszerint orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe.
„Úgy véljük, hogy ezek az állítások alaptalanok. Nincs bizonyíték arra, hogy ezek a drónok orosz eredetűek lennének”
– nyilatkozta Andrej Ordash az orosz állami hírügynökségnek, a RIA Novosztinak.
Azt is elmondta az ügynökségnek, hogy behívták a lengyel külügyminisztériumba.
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő az X-oldalán reagált az éjszaka történtekre, mikor is orosz drónok sértették meg a lengyel légteret.
„Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal a közelmúltbeli dróneseményt követően. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan” – írta szerdán X-oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint az eset bizonyítja, hogy a béke sürgetésére irányuló politika az orosz–ukrán háború kapcsán ésszerű és racionális.
Szavai szerint a háború árnyékában élni tele van kockázatokkal és veszélyekkel. „Ideje véget vetni ennek! Ennek érdekében támogatjuk Donald Trump elnök béke elérése érdekében tett erőfeszítéseit.”
Nyitókép: Lengyel vezérkar egyeztet/Aleksander Kalka / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ezt is ajánljuk a témában
„Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre!” – fogalmazott a külügyminiszter.
***