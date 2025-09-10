Orosz drónok a lengyel légtérben: ezt tudjuk eddig!

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Lengyelország orosz drónokat lőtt le saját légterében. A háború kitörése óta ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást. Éjszaka „hatalmas számú” orosz drón lőtték le a lengyel légtérben, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Ez a szám az ukrán értesülések szerint 8 lehet, de a lengyelek 19 illetéktelen behatolást jelentettek.

A három város, ahol orosz drónokat találtak. Fotó: Yasin Demirci / ANADOLU / Anadolu via AFP

Orosz drónok lengyel légtérben

Lengyelország rövid időre lezárta légterét és katonai műveletet indított, amelyhez a NATO és holland repülőgépek is csatlakoztak. Az ukrán határ mentén fekvő három lengyel régió lakóit arra kérték, hogy maradjanak otthon.

Az ukrán légierő szerint éjszaka Oroszország 415 drónt lőtt ki Ukrajnára, amiből