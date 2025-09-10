Szijjártó is reagált a Lengyelországot ért dróntámadásra: drámai üzenetet küldött a külügyminiszter

Pattanásig feszült a helyzet: Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében
A háború kitörése óta ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.
„Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre!” – fogalmazott a külügyminiszter.
Ahogy arról beszámoltunk, az éjszaka folyamán Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében. Az incidens újabb figyelmeztetés a kontinens számára, a helyzet súlyossága pedig vitathatatlan. Szijjártó Péter Facebook-posztjában egyértelműen hangsúlyozta a tétet:
Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre!”
– írta a külgazdasági és külügyminiszter. „A háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, most kell hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni! Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol!” – tette hozzá Szijjártó Péter.
A politikus szavai világos üzenetet hordoznak: Magyarország a stabilitás és a diplomácia mellett áll ki, miközben a veszély egyre kézzelfoghatóbbá válik.
Oroszország az éjjel számos drónnal szándékosan megsértette Lengyelország légterét, a lengyel védelmi műveletek folyamatban vannak.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala