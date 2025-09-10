Ft
09. 10.
szerda
Szijjártó is reagált a Lengyelországot ért dróntámadásra: drámai üzenetet küldött a külügyminiszter

2025. szeptember 10. 10:08

„Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre!” – fogalmazott a külügyminiszter.

2025. szeptember 10. 10:08
Ahogy arról beszámoltunk, az éjszaka folyamán Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében. Az incidens újabb figyelmeztetés a kontinens számára, a helyzet súlyossága pedig vitathatatlan. Szijjártó Péter Facebook-posztjában egyértelműen hangsúlyozta a tétet:

 Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre!”

– írta a külgazdasági és külügyminiszter. „A háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, most kell hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni! Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol!” – tette hozzá Szijjártó Péter.

A politikus szavai világos üzenetet hordoznak: Magyarország a stabilitás és a diplomácia mellett áll ki, miközben a veszély egyre kézzelfoghatóbbá válik.

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó vélemény

Rácz András

Tíz pontban a Lengyelország elleni orosz nagyléptékű légtérsértésről

Oroszország az éjjel számos drónnal szándékosan megsértette Lengyelország légterét, a lengyel védelmi műveletek folyamatban vannak.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Orange79
•••
2025. szeptember 10. 11:17 Szerkesztve
Az elmúlt néhány évben az "eszkaláció" kifejezést is sikerült teljesen elcsépelté tenni. Amióta kirobbant ez a szar, naponta elhangzik a médiában többször is, mégsem történik semmi rendkívüli. Folytatódik a szájkarate és a szokásos kardcsörtetés, az oroszok és az ukránok tovább darálják egymást keleten. Akkor sem robbant ki világháború amikor meghalt két lengyel paraszt egy eltévedt rakétától, most, hogy leesett 20 cserép egy tetőről, sem valószínű, hogy a NATO visszatámadna nyíltan.
Válasz erre
3
0
formaegy-2
•••
2025. szeptember 10. 11:10 Szerkesztve
Hiszem, ha látom. Olyan, mint az ukránok rakétái, mellyel ártatlan lengyel embereket gyilkoltak. Majd jött a magyarázkodás. Csak az érdekessége az egésznek, hogy nem keletre, hanem nyugatra lőtték....kicsit volt tudatos! Ott is habzó pofával kurjongattak, hogy orosz rakéták. A mocskos alvilági náci ukránoktól minden kitelik!
Válasz erre
6
0
angie1
2025. szeptember 10. 11:01
Szerintem rossz koordinátákat adtak meg a drónoknak! Ahogy az előttem szóló is írja, simán átrepülnek Ukrajnán úgy, hogy le sem lövik őket?! Ez már kész röhej! Na és még elképzelem az agyatlan Sikorskit, aki azt sem tudja, mi fán terem a külpolitika...
Válasz erre
7
1
ertonszena
•••
2025. szeptember 10. 10:59 Szerkesztve
Valakik nyugaton majd' beledöglenek, hogy kirobbanjon a harmadik világháború. Azt épelméjű ember nem hiszi, hogy a ruszkik egy NATO-tagállamot támadnak drónokkal. Aki ezt nem látja, az inkább vetesse magát gyámság alá.
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!