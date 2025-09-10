„Oroszország az éjjel számos drónnal szándékosan megsértette Lengyelország légterét, a lengyel védelmi műveletek folyamatban vannak. Amit látunk, az nem egy NATO elleni orosz támadás kezdete, de ettől még durva provokáció. Sok múlik a lengyelek és a NATO hidegvérén.

1. Ma hajnalra virradóra az Ukrajna elleni légitámadásokhoz kapcsolódva több orosz drón megsértette Lengyelország légterét, mélyen berepülve az országba. A lengyel légierőt és a földi egységeket mozgósították, amikor ezt írom, még folyamatban vannak a fenyegetés elhárítására irányuló műveletek. Nemcsak le kell lőni a drónokat, de meg is kell keresni a roncsokat, stb.

2. Biztos, hogy szándékos, ami történt. Olyan volt már korábban, hogy egy-egy drón megsértette a lengyel vagy litván légteret, akár műszaki, akár navigációs hiba miatt. Olyan is volt, hogy megsérült a légvédelem tüzétől és ezért tért le a pályájáról. De ami most zajlik, az más lépték: több drónnal végrehajtott, szándékos, mély berepülésről van szó.

3. Esetleges károkról és áldozatokról egyelőre nincsenek hírek. Lengyelországban a határ menti vajdaságok lakóit felszólították a hatóságok, hogy a katonai műveletek befejeződéséig ne menjenek ki az utcára. Ez teljesen indokolt is: a drónok nemcsak addig jelentenek veszélyt, amíg be nem csapódnak valahová. Ha a légierő vagy légvédelem lelövi őket, az értelemszerűen a környéken lévő lakosságra és infrastruktúrára is veszélyezteti, akár a lövedékek, akár a roncsok, akár a kisebb-nagyobb lehulló repeszek miatt. Néhány órán belül többet tudunk majd.”