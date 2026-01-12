Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vaszil popovics száldobos orosz-ukrán háború katona

Tragédia: újabb kárpátaljai fiatalember vesztette életét az ukrán fronton

2026. január 12. 19:55

Vaszil Popovics az A4638-as katonai egység katonájaként teljesített szolgálatot.

2026. január 12. 19:55
null

A fronton életét vesztette Vaszil Popovics, a huszti járási Száldobos (Szteblivka) 25 éves lakosa – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó. Halálhíréről a Huszti Városi Tanács számolt be Facebook-oldalán.

A fiatal katona 2025. december 12-én esett el a harcok során, akit korábban eltűntként tartották nyilván. Vaszil Popovics a A4638-as katonai egység (különálló rohamegység) katonájaként teljesített szolgálatot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A városi tanács közleményében őszinte részvétét fejezte ki az elesett katona családjának és hozzátartozóinak, hangsúlyozva: „Örök emléket és dicsőséget a hősnek, aki Ukrajnát és mindannyiunkat védte.”

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

 