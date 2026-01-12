Tragédia: újabb kárpátaljai fiatalember vesztette életét az ukrán fronton

A fronton életét vesztette Vaszil Popovics, a huszti járási Száldobos (Szteblivka) 25 éves lakosa – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó. Halálhíréről a Huszti Városi Tanács számolt be Facebook-oldalán.

A fiatal katona 2025. december 12-én esett el a harcok során, akit korábban eltűntként tartották nyilván. Vaszil Popovics a A4638-as katonai egység (különálló rohamegység) katonájaként teljesített szolgálatot.