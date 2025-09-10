Pattanásig feszült a helyzet: Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében

Döbbenetes képsor: nyilvánosságra hozták az Amerikában megkéselt ukrán menekültlány utolsó pillanatait (VIDEÓ)
A háború kitörése óta ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.
A lengyel hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán lelőttek „bizonyos tárgyakat” a lengyel légtérben, és az incidens miatt NATO-gépek is riasztást kaptak. Egyelőre ugyanakkor nem bizonyított, hogy a célpontok drónok voltak-e, illetve hogy orosz eredetűek-e – írta meg az Index. A BBC szerint az incidens jelenleg nem tekinthető megerősített ténynek.
A 2022-ben kirobbant ukrajnai háború kezdete óta azonban ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.
Ugyan korábban is többször riasztottak már lengyel vadászgépeket hasonló helyzetekben, de ezek többnyire olyan orosz drónokról szóltak, amelyek a lengyel légtér felett áthaladva Ukrajnát próbálták elérni.
A lengyel fél állítása szerint NATO-gépeket is bevetettek az ország légterét „ismételten megsértő” orosz drónok megsemmisítésére. Szerda hajnalban aktiválták a lengyel és szövetséges repülőgépeket, a lakosságot pedig arra kérték, hogy maradjanak otthon, miközben a hadsereg műveletet indított a lelőtt lövedékek felkutatására és elkobzására.
Az ukrán légierő a Telegramon arról számolt be, hogy drónok nyugat felé tartanak, és a lengyelországi Zamošć térségét fenyegetik. Egyelőre nem ismert, hány eszköz hatolt be a lengyel légtérbe. Lengyel tisztviselők közölték, hogy a varsói Chopin és a Modlin repülőtér feletti légteret „nem tervezett katonai tevékenység” miatt lezárták. Ukrán médiabeszámolók szerint legalább egy drón a nyugat-lengyelországi Rzeszów irányába tartott, Ukrajna nyugati határának közelében.
Mivel Lengyelország NATO-tag, szövetségesei védelmet nyújtanak számára, ha nem NATO-tag fél támadást indítana ellene.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
