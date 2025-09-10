Pattanásig feszült a helyzet: Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében

A lengyel hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán lelőttek „bizonyos tárgyakat” a lengyel légtérben, és az incidens miatt NATO-gépek is riasztást kaptak. Egyelőre ugyanakkor nem bizonyított, hogy a célpontok drónok voltak-e, illetve hogy orosz eredetűek-e – írta meg az Index. A BBC szerint az incidens jelenleg nem tekinthető megerősített ténynek.

A 2022-ben kirobbant ukrajnai háború kezdete óta azonban ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.

Ugyan korábban is többször riasztottak már lengyel vadászgépeket hasonló helyzetekben, de ezek többnyire olyan orosz drónokról szóltak, amelyek a lengyel légtér felett áthaladva Ukrajnát próbálták elérni.

Moszkva eddig nem kommentálta az incidenst

A lengyel fél állítása szerint NATO-gépeket is bevetettek az ország légterét „ismételten megsértő” orosz drónok megsemmisítésére. Szerda hajnalban aktiválták a lengyel és szövetséges repülőgépeket, a lakosságot pedig arra kérték, hogy maradjanak otthon, miközben a hadsereg műveletet indított a lelőtt lövedékek felkutatására és elkobzására.