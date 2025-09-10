Ft
09. 10.
szerda
Pattanásig feszült a helyzet: Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében

2025. szeptember 10. 07:05

A háború kitörése óta ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.

2025. szeptember 10. 07:05
null

A lengyel hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán lelőttek „bizonyos tárgyakat” a lengyel légtérben, és az incidens miatt NATO-gépek is riasztást kaptak. Egyelőre ugyanakkor nem bizonyított, hogy a célpontok drónok voltak-e, illetve hogy orosz eredetűek-e – írta meg az Index. A BBC szerint az incidens jelenleg nem tekinthető megerősített ténynek.

A 2022-ben kirobbant ukrajnai háború kezdete óta azonban ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.

Ugyan korábban is többször riasztottak már lengyel vadászgépeket hasonló helyzetekben, de ezek többnyire olyan orosz drónokról szóltak, amelyek a lengyel légtér felett áthaladva Ukrajnát próbálták elérni.

Moszkva eddig nem kommentálta az incidenst

A lengyel fél állítása szerint NATO-gépeket is bevetettek az ország légterét „ismételten megsértő” orosz drónok megsemmisítésére. Szerda hajnalban aktiválták a lengyel és szövetséges repülőgépeket, a lakosságot pedig arra kérték, hogy maradjanak otthon, miközben a hadsereg műveletet indított a lelőtt lövedékek felkutatására és elkobzására.

Az ukrán légierő a Telegramon arról számolt be, hogy drónok nyugat felé tartanak, és a lengyelországi Zamošć térségét fenyegetik. Egyelőre nem ismert, hány eszköz hatolt be a lengyel légtérbe. Lengyel tisztviselők közölték, hogy a varsói Chopin és a Modlin repülőtér feletti légteret „nem tervezett katonai tevékenység” miatt lezárták. Ukrán médiabeszámolók szerint legalább egy drón a nyugat-lengyelországi Rzeszów irányába tartott, Ukrajna nyugati határának közelében.

Mivel Lengyelország NATO-tag, szövetségesei védelmet nyújtanak számára, ha nem NATO-tag fél támadást indítana ellene.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

gyzoltan-2
2025. szeptember 10. 08:42
A zsidóság ukrajnai háborúja, az eddigi "önkéntes" internacionalista segítség, együttműködés ellenére sem áll jól, kielégítően! További erők felvonultatása látszik szűkségesnek..! Erre a lengyelség látszik legalkalmasabbnak, már csak történelmi múltja miatt is... A Zsidó Világháború I. Fordulójának utórezgéseként az oroszok már Varsót fenyegették, melyet a lengyelek a csodával határosan hárítottak el... A Zsidó Világháború II. Fordulójában éppen Lengyelország volt az első áldozat, kit belekényszerítettek a háborúba, ahol nem mehetünk el Katyn mellett, de megemlítve a lenyel-ukrán vonalat is... Mindenképp van inspiráció a lengyelek aktivizálására... Ennek előkészítése folyik a médiában..! Fájdalmas veresége lesz az emberiségnek, ha tovább táplálja, fenntartja, eszkalálja a zsidóság ukrajnai Világháborúját! -ugyanakkor esélytelensége, kiszolgáltatottsága okán, beláthatjuk, elkerülhetetlennek tűnnek a továbbiak, a bekövetkezők...
radagast
2025. szeptember 10. 08:39
A zöld ruhás zongorista a vesztét érzi,ezért minden aljasságot kitalál hogy belerángasson a háborúba másokat is!Ez az utolsó esélye,mert az ukránok fogják darabokra tépni ezt a sátánfiókát!
bannedop03-2
2025. szeptember 10. 08:25
Ez így lesz, az oroszok szépen lassan átlépik a határokat. Na már most, azt írja az index, hogy ez az első eset, hogy Nato tagország közvetlenül orosz katonai eszközöket semmisített meg egy Nato tagország légterében. Ez egyébként már korábban is megtörténhetett volna, ha a román légvédelemnek sikerült volna leszednie azokat az orosz drónokat, amelyek berepültek Románia légterébe, csak rendre mind a - azt hiszem összesen 6, azaz hatos db. tölténnyel - sikeresen mellédurantottak, aztán muníció fogytán elhallgattak a fegyverek. Magyarország viszont meg sem kísérelné lelőni ezeket az orosz szerszámokat, hanem lakossági figyelmeztetés alapján behúznánk a nyakunkat és várnánk, azt remélve, hogy vagy áthúz felettünk, mondjuk a horvátokhoz vagy nemn lakott területen ér földet.
kir2vik
2025. szeptember 10. 08:18
Nincs megerősítve, de orosz drónok voltak. Talán azt ukrán drónokat kék-sárgára, az oroszokat piros-kékre kellene festeni. Ja, az sem jó, mert mi van a hamis zászlósokkal?
