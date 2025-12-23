A Csendes éj története: hogyan lett egy alpesi dal a világ békehimnusza

Több mint 300 nyelvre lefordították, a világ szinte minden pontján eléneklik karácsonykor, és mára a karácsonyi kánon megkerülhetetlen alapkövévé vált. A Csendes éj története azonban nemcsak zenei, hanem társadalmi és történelmi lenyomat is: háborúk, nyomor, vándorlás és békevágy rajzolódik ki mögötte.

A dal 1818 szentestéjén hangzott fel először az ausztriai Oberndorfban, a Salzach folyó mentén. A szöveget Joseph Mohr fiatal segédpap írta még korábban, a dallamot pedig Franz Xaver Gruber orgonista szerezte hozzá – mindössze néhány óra alatt.

Csendes éj története: egy szükségből született alkotás

A keletkezés körülményeit máig legendák övezik. A legelterjedtebb szerint a templom orgonája elromlott, ezért Gruber gitárkíséretre komponálta meg a dallamot. Bár a történészek óvatosabbak a romantikus részletekkel, abban egyetértenek: a dal egyszerűsége tudatos erejévé vált.