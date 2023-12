Nem tudja, milyen zene szóljon a háttérben az ünnepi vacsorán? Segítünk!

Lassan annyi karácsonyi dal és azoknak különböző remixei vannak fent az interneten, mint égen a csillag, így komoly bajban van az, aki igazán szeret rákészülni az ünnepekre, hiszen nehéz eldönteni, mégis, milyen zene szóljon.

Szerencsére már több platform is segít a választásban, kezdésként ott az egyik legnépszerűbb, a YouTube, ám legalább annyira jó, ha nem jobb a Spotify, mely zenestreaming szolgáltató révén, igyekszik az ünnepek során kiszolgálni az előfizetők igényiet.

Bár mindannyian tudjuk a legnépszerűbbeket, mint például a We Wish You A Merry Christmast, vagy személyes kedvencemet, José Felicianótól a Feliz Navidadot, vannak még itt olyan karácsonyi számok, amelyek bármikor jól jönnek.

A legnépszerűbb jelenleg a 85 dallal rendelkező „Christmas Vibes 2023” elnevezésű lista, amely 4 óra 18 percen át folyamatosan képes szórakoztatni, a listán a legnagyobb klasszikusok szerepelnek, mint például Mariah Careytől az All I Want for Christmas Is You, Michael Bublétól az It's Beginning to Look a Lot Like Christmas vagy a Wham!-tól a Last Christmas. Már csak azért sem lehet ezzel a listával mellényúlni, mert 311 ezer kedvelőjével ez az egyik legfelkapottabb lejátszási lista karácsonyra.

Ami a konditeremben szóljon

Nem pont az ünnepi asztalhoz való, sokkal inkább egy konditerembe, az az úgynevezett „Christmas Remixes EDM Christmas Songs”. Bár ez is népszerű a maga több mint 60 ezer kedvelőjével és még ráadásul hosszú is, mert 44 dal szerepel rajta majd’ két órán át folyamatos zenével, ez már azért ínyencebbeknek szól.

Ebbe a listába a fentebb már említett klasszikusok és egyéb társaiknak a remixeit válogatták össze, jellemzően EDM és techno stílusban. Bár a karácsonyi lassú, ünnepi zene és a diszkóban verető tüctüc nem szokta szeretni egymást, mégis van, akinek ez bejön, nem hiába olyan népszerű a Spotifyon.

Hull a hó és Rock 'n' Roll

Ugyancsak a gyomornak nehezen befogadható párosítás érkezik, hiszen ki gondolná, hogy a rockzene és a karácsonyi hangulat tud találkozni, de ezek szerint mégis. Mert ki gondolná, hogy több nagy rockzenekarnak is van, konkrétan karácsonyra írt száma.

Vegyük sorban, itt van a My Chemical Romance nevű, a 2000-es években fénykorát élő, azóta feloszlott, majd újraalakult banda, mely az All I Want for Christmas Is You című karácsonyi számot hangolta át.

De gondolta volna, hogy a blink182-nek is van karácsonyi száma? Ez nem más, mint az I Won’t Be Home For Christmas, ami szintén fent van ezen a listán. De megtalálható még rajta a The Killerstől a Don’t Shoot Me Santa vagy az AC/DC-től a Mistress for Christmas is. Mindezek megtalálhatóak a 200 ezer rajongóval rendelkező Spotify-listán.

Gengszterkarácsony

Amire pedig talán soha senki nem gondolt: a gengszterrap találkozása a karácsonnyal, de mégis megtörtént. Van egy „Rap Christmas 2023” nevű album rajta 30 dallal, mely minden bizonnyal nem alkalmas szenteste a meghitt hangulathoz.

Olyan számok vannak rajta, mint Gucci Mane-tól a 12 Days of Christmas, Yo Gotti és DJ Khaledtől a 3 Kings vagy a világsztár Snoop Doggtól az „A Pimp’s Christmas Song”.

Nyitókép: Daniel LEAL / AFP