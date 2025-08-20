Figyelem! Baktériumokkal fertőzött tusfürdőt hívtak vissza, semmiképpen se használja ezt a terméket!

A Kneipp visszahívta a 200 milliliteres „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude” tusfürdőt, amely Magyarországon a Müller üzleteiben volt kapható. A termékben Burkholderia cepacia baktérium jelenlétét mutatták ki, ami veszélyt jelenthet a legyengült immunrendszerű emberekre.

A vásárlók a tusfürdő árát a megfelelő számla bemutatása nélkül is visszakapják.

„A fogyasztók védelme érdekében a Kneipp visszahívja az Aroma-Pflegedusche Lebensfreude (200 milliliter, EAN 4008233114781) terméket. A visszahívás kizárólag a 2506917, 2506918 és 2506919 tételeket érinti, amelyeket a Müller kereskedelmi vállalat forgalmaz Magyarországon. A tételkód a tubus tetején található” – írja közleményében az üzletlánc.

Nyitókép: Illusztráció / Wladimir Bulgar / Science Photo Li / WBU / Science Photo Library via AFP