08. 20.
szerda
Müller baktérium Magyarország

Figyelem! Baktériumokkal fertőzött tusfürdőt hívtak vissza, semmiképpen se használja ezt a terméket!

2025. augusztus 20. 16:06

A vásárlók a tusfürdő árát a megfelelő számla bemutatása nélkül is visszakapják.

2025. augusztus 20. 16:06
A Kneipp visszahívta a 200 milliliteres „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude” tusfürdőt, amely Magyarországon a Müller üzleteiben volt kapható. A termékben Burkholderia cepacia baktérium jelenlétét mutatták ki, ami veszélyt jelenthet a legyengült immunrendszerű emberekre. 

A vásárlók a tusfürdő árát a megfelelő számla bemutatása nélkül is visszakapják.

„A fogyasztók védelme érdekében a Kneipp visszahívja az Aroma-Pflegedusche Lebensfreude (200 milliliter, EAN 4008233114781) terméket. A visszahívás kizárólag a 2506917, 2506918 és 2506919 tételeket érinti, amelyeket a Müller kereskedelmi vállalat forgalmaz Magyarországon. A tételkód a tubus tetején található” – írja közleményében az üzletlánc.

Nyitókép: Illusztráció / Wladimir Bulgar / Science Photo Li / WBU / Science Photo Library via AFP

 

zakar zoltán béla
2025. augusztus 20. 16:21
Orbán hozta Székesfehérvárról-MP mondta-e?
auditorium
2025. augusztus 20. 16:12 Szerkesztve
Használjunk inkább BABAszappant. Milyen jó volt egykor a CAOLA márka, kellemes illatú szappan. A magyar pipere termékek nagyon jók voltak, de ma már alig maradt valami eredeti "honi " termék. A kopaszodást nagyon jól fékezi a BANFI hajszesz. Ez ügyes marketinggel jól el lehetne adni mindenütt, mert egyre több a korán kopaszodó férfi és részben nők is.
