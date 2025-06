Ennek már a fele sem tréfa: azonnal intézkedni kellett, halálos kórokozó tűnhetett fel a strandon

Az Országos Közegészségügyi Hivatal Hidrobiológiai Nemzeti Referenciaközpontja hétfőig 105 mintát elemzett, amelyeket még június közepén vettek a párkányi Vadas fürdőben. Tíz mintában a Naegleria nemzetségbe tartozó amőbák jelenlétét is megerősítették. Ez az a nemzetség, amelybe a kisgyerek halálát okozó agyevő amőba, a Naegleria fowleri is tartozik. A hivatal azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy a halálos betegséget okozó kórokozó is kimutatható-e a mintákból – számolt be a hírről az Új Szó.

A pontos fajmeghatározás, azaz hogy Naegleria fowleriról van-e szó, még folyamatban van

– tájékoztatotta a lapot a hivatal.

A fürdő reakciója

A közegészségügyi hivatal legújabb jelentésére a fürdő csak egy rövid nyilatkozatban reagált.

A Naegleria fowleri jelenléte egyelőre nem igazolt, a hivatalos eredményekre várunk”

– áll a Vadas nyilatkozatában. A tájékoztatásuk szerint jelenleg folyik a Termálfürdő teljes medencekomplexumának fertőtlenítése.

