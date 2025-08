Egyre nagyobb a düh Romániában a megszorítások miatt – utcára vonultak a tanárok (VIDEÓ)

Romániában a tanárok dühösen demonstrálnak a kormány megszorító intézkedései miatt, amelyek az Európai Unió legnagyobb költségvetési hiányának kezelése érdekében születtek. A kabinet többek között adóemelést hajtott végre, csökkentette a közszféra fizetéseit, megvonta a pótlékok egy részét, emelte az osztálylétszámokat és iskolákat vont össze.

A tiltakozók dudálással, sípolással fejezték ki elégedetlenségüket, mert szerintük a kormány félrevezette őket az ígéretekkel ellentétes döntésekkel

– számolt be a Hír TV. „Elfogadhatatlan, hogy növelik az óraszámokat, osztályokat vonnak össze, és kollégáinkat arra kényszerítik, hogy távol otthonuktól, másik megyében keressenek munkát. Ezt előre kellett volna átgondolni” – nyilatkozta egy szakszervezeti vezető.

A tüntetések az egész országban, köztük magyarlakta városokban is zajlanak, és nemcsak a tanárok, hanem egészségügyi dolgozók, parlamenti alkalmazottak, nyugdíjpénztári és adóhivatali munkavállalók is utcára vonultak. A megszorítások a lakosság széles rétegeit érintik: Az áfakulcs 19 százalékról 21 százalékra nő. Az élelmiszerek, könyvek, gyógyszerek és ivóvíz kedvezményes áfája 5 és 9 százalékról egységesen 11 százalékra emelkedik. A magasabb nyugdíjak után egészségbiztosítási járulékot is fizetni kell.

A Hír TV-nek Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Mühelyének vezetője elmondta, hogy Romániában eddig mindent szinten többet költöttek, mint a reális lehetőségük lett volna, állami szinten, és a lakosság szintjén is. A szakértő úgy fogalmazott: „most eljött az a pont, amikor el kell kezdeni visszafizetni azokat a hiteleket, amiket eddig felvettek. Azaz eddig hitelből éltek jobban, mint a lehetőségeik. Mostantól pedig a lehetőségeiknél is rosszabbul kell majd élniük a következő időszakban.”

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP