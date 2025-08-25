Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Párizs Nagy-Britannia migráció antiszemitizmus Franciaország migráns bevándorlás Európai Unió Nemes Jeles László

A Saul fiának rendezője óriási gyomrost vitt be a balliberálisoknak

2025. augusztus 25. 09:26

Nem kertelt az Oscar-díjas rendező.

2025. augusztus 25. 09:26
null

Nemes Jeles László Oscar-díjas rendező interjút adott az Indexnek. A filmes szakember a beszélgetés során kifejtette: szerinte nem a jobboldal veszélyezteti a zsidóságot.

Azt látom, hogy az antiszemitizmus a baloldali progresszivizmus irányából jön, és a szép gondolatok köntösébe bújtatva trendivé is válik.

Sok időt töltök Párizsban, ahol felnőttem, és Londonban is, az ottani zsidó barátaim kivétel nélkül arról számolnak be, hogy ilyen mértékű antiszemitizmust még nem tapasztaltak a saját életükben. Jelek, diskurzusok, agresszió formájában jelentkezik a nagyvárosokban, miközben virágzik az importált politikai iszlámban. Civilizációs háborút látok ebben” – árulta el a véleményét Nemes Jeles László.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

***

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kotucso
2025. augusztus 25. 11:05
Végre ennek a köcsögnek is szembejött a valóság, jelesül, hogy az internet nem felejt. A kommentekben néhányan szuperül előásták a múlt béli beszólásokat.
Válasz erre
0
0
bandee1
•••
2025. augusztus 25. 10:45 Szerkesztve
A KURVA ANYÁDAT, TE MOCSKOS PATKÁNY! ORBÁNÉKNAK KÖSZÖNHETED AZ OSCART, MAJD HAZAJOTTEL A DIJATADASROL ES ELKEZDTED A KORMANYT SZIDNI ÉS SZITNE AZ OSCAR SZOBORRAL A KEZEDBEN KIMENTÉL A DIÁKTÜNTETÉSRE ORBÁNOZNI! EZT SOSEM FELEJTJÜK EL, SZÓVAL SZÉPEN BASZD SZÁJBA A JÓ TETVES KURVA ANYÁDAT!
Válasz erre
6
0
Box Hill
2025. augusztus 25. 10:44
Nem most kell ezt felfedezni: Sztálin zsidóirtása jóval a náci zsidóüldözés előtt már megkezdődött, majd ismét beindult a háború után és egyes szerzők szerint csak halála (legyilkolása) közbejötte akadályozott meg egy végső megoldást a szovjet zsidókérdésben. Lásd Alexander Rashin, Why Didn't Stalin murder all the Jews? (Miért nem ölte meg Sztálin az összes zsidót? Liberty Publishing House, 2003.
Válasz erre
0
1
Mazsola0408
2025. augusztus 25. 10:38
Jó reggelt kívánok,jobb későn mint soha
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!