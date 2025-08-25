A Saul fiának rendezője óriási gyomrost vitt be a balliberálisoknak

Nemes Jeles László Oscar-díjas rendező interjút adott az Indexnek. A filmes szakember a beszélgetés során kifejtette: szerinte nem a jobboldal veszélyezteti a zsidóságot.

Azt látom, hogy az antiszemitizmus a baloldali progresszivizmus irányából jön, és a szép gondolatok köntösébe bújtatva trendivé is válik.

Sok időt töltök Párizsban, ahol felnőttem, és Londonban is, az ottani zsidó barátaim kivétel nélkül arról számolnak be, hogy ilyen mértékű antiszemitizmust még nem tapasztaltak a saját életükben. Jelek, diskurzusok, agresszió formájában jelentkezik a nagyvárosokban, miközben virágzik az importált politikai iszlámban. Civilizációs háborút látok ebben” – árulta el a véleményét Nemes Jeles László.