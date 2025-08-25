Elesett Nyugat-Európa: térképen mutatták be, mennyi migráns él az Európai Unióban

„Az Eurostat adatai alapján 2019 elején közel 21,8 millió nem uniós állampolgár élt az EU 27 tagországában. Ez majdnem 5 százalékát jelenti az unió teljes lakosságának. A csatolt térkép pontosan megmutatja, milyen óriási különbségek vannak az egyes országok között” – mutatott rá Facebook-bejegyzésében Sebestyén Géza.

Magyarországon a szám szinte elhanyagolható, mindössze 1 százalék, vagyis nálunk extrém alacsony a nem EU-s bevándorlók aránya.

Ez jelentősen eltér attól, amit például a Baltikumban látunk, ahol a lakosság 14 százalékát teszik ki a főleg orosz származású nem uniós állampolgárok. Nyugat-Európában viszont egészen más a helyzet. Franciaországban, Németországban vagy Spanyolországban a 6–8 százalékos arány mögött döntően afrikai és ázsiai bevándorlók állnak. A történelmi, gazdasági és gyarmati múlt mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ezekben az országokban a bevándorlás sokkal jelentősebb társadalmi kérdés” – mutatott rá a közgazdász.