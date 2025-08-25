Ft
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Elesett Nyugat-Európa: térképen mutatták be, mennyi migráns él az Európai Unióban

2025. augusztus 25. 13:21

Visszafordíthatatlannak tűnik ez a folyamat.

2025. augusztus 25. 13:21
„Az Eurostat adatai alapján 2019 elején közel 21,8 millió nem uniós állampolgár élt az EU 27 tagországában. Ez majdnem 5 százalékát jelenti az unió teljes lakosságának. A csatolt térkép pontosan megmutatja, milyen óriási különbségek vannak az egyes országok között” – mutatott rá Facebook-bejegyzésében Sebestyén Géza.

Magyarországon a szám szinte elhanyagolható, mindössze 1 százalék, vagyis nálunk extrém alacsony a nem EU-s bevándorlók aránya.

Ez jelentősen eltér attól, amit például a Baltikumban látunk, ahol a lakosság 14 százalékát teszik ki a főleg orosz származású nem uniós állampolgárok. Nyugat-Európában viszont egészen más a helyzet. Franciaországban, Németországban vagy Spanyolországban a 6–8 százalékos arány mögött döntően afrikai és ázsiai bevándorlók állnak. A történelmi, gazdasági és gyarmati múlt mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ezekben az országokban a bevándorlás sokkal jelentősebb társadalmi kérdés” – mutatott rá a közgazdász.

***

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

 

Ízisz
2025. augusztus 25. 15:20 Szerkesztve
Z. EU-ból 16781 Ázsiából 28039 USA/Kanada 2113 Afrika 2345 Magyarorszgon összesen: 49278 fő 2024-ben a hivatalos bevándorlók száma a KSH adatai szerint. Nem migránsok!!! 💯❗❗❗
templar62
2025. augusztus 25. 15:00
Kelet - Nyugati kártyajáték : A sorsuk a nevükben : NOMEN EST OMEN : " KELET = EAST ( fonetikusan " OSZT " , NYUGAT = WEST ( foneti,usan = Veszt ) = KELET OSZT , NYUGAT VESZT .
canadian-deplorable
2025. augusztus 25. 14:44 Szerkesztve
Amerikában most jutottak el addig, hogy népszámlálást tartanak, és az illegálisokat nem számolják bele. Ui a baloldali államok, pl a kommunista California, az illegálisok tömegeivel duzzasztották fel a lakosságot és kaptak egy csomó új kongresszusi széket. Az illegálisok kapnak jogosítványt it. A szavazó listát pedig a jogosítványok alapján állítják össze, aztán terelik az illegálisokat szavazni. Ez természetesen hazaárulás, de nagyban folyik. Ez a Deep State mester terve: lecserélik az egész nyugati civilizáció lakosságát. Kb úgy, mint ahogy egy farmer egyszer csak eldönti, hogy a kevésbé tejelő marháit elküldi hamburgernek, és vesz helyettük jobban tejelő fajtát. Az idióta Trudeau egyszer véletlenül kibökte az igazságot. Azt mondta, hogy a született kanadaiak azt hiszik, hogy nem lehet őket lecserélni, de ők majd bizonyítják, hogy le lehet. Ez tehát a terv és ez folyik Európában is.
states-2
2025. augusztus 25. 14:42
Ezeknek annyi, még öt év, és az utcán kergetik az őslakosokat, ha nem hallgatják a müezzint. Ha hallgatják, akkor is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!