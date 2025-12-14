Ft
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ausztrália terror iszlamista terror

Ilyen egy igazi hős

2025. december 14. 16:11

Ha a nyugati politikusok csak tizedannyira lennének bátrak, mint ez a férfi, akkor nem kellene attól tartani hogy hol és mikor csap le ismét az iszlamista terror.

2025. december 14. 16:11
null
Kulifai Máté
Kulifai Máté
Facebook

„Ilyen egy igazi hős. 

Puszta kézzel megy neki az ausztrál tengerparton brutális vérfürdőt rendező terroristának. Egy autó mögül lopakodva, oldalról ugrik rá, kicsavarja a kezéből a fegyvert – miközben a másik merénylő még vadászik a zsidókra.

Ezt is ajánljuk a témában

Ki tudja, hány emberéletet mentett meg a bátorságával. Ha a nyugati politikusok és vezetők csak tizedannyira lennének bátrak, és gerincesek, mint ez a férfi – akkor nem kellene attól tartania karácsony közeledtével az embereknek, hogy vajon hol és mikor csap le ismét az iszlamista terror.

És csak emlékeztetőül: Izraelben sok-sok ilyen hős van, akik évek óta harcolnak a radikális iszlám terror ellen. Azok ellen, akik Nyugaton a tömegbe hajtanak, machétével kaszabolnak, és tengerparton mészárolnak. Ez ugyanaz a gyűlölet, ugyanaz a terror, ugyanaz az iszlám. 

Harcolnunk kell ez ellen minden létező eszközzel, különben nem marad más, mint a puszta kezünk egy vérfürdő közepén.”

Nyitókép: Facebook / Kulifai Máté

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

asszaur
2025. december 14. 16:46
Ennek megszervezőit a Mossad irányában logikus keresni! Mivel Izrael megitélése a gázai és a ciszjordániai népirtások miatt a béka alatt van, ezen egy kis zsidó áldozati pózzal lehet javítani. Szerintem valószínüleg ilyesmi történt, persze sosem fogjuk, ezt sem, megtudni.
Válasz erre
2
1
mlotta
2025. december 14. 16:46
Ne túlozz Kulifai. Egy Mosazad ügynök ezért van tartva csak azt tette ami a dolga
Válasz erre
1
1
gullwing
2025. december 14. 16:22
Az adrenalin csodákra képes. Persze kell hozzá akiben dolgozhat is.
Válasz erre
3
1
FredShine
2025. december 14. 16:14
Nálunk ugyebár van egy politikai oldal, akik ilyenkor tüntetnének és plüssmacit vinnének a bántalmazott terroristának.
Válasz erre
4
0
