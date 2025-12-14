„Ilyen egy igazi hős. 

Ki tudja, hány emberéletet mentett meg a bátorságával. Ha a nyugati politikusok és vezetők csak tizedannyira lennének bátrak, és gerincesek, mint ez a férfi – akkor nem kellene attól tartania karácsony közeledtével az embereknek, hogy vajon hol és mikor csap le ismét az iszlamista terror.

És csak emlékeztetőül: Izraelben sok-sok ilyen hős van, akik évek óta harcolnak a radikális iszlám terror ellen. Azok ellen, akik Nyugaton a tömegbe hajtanak, machétével kaszabolnak, és tengerparton mészárolnak. Ez ugyanaz a gyűlölet, ugyanaz a terror, ugyanaz az iszlám.