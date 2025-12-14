Sokkoló: brutális terrortámadás történt Ausztrália legnépszerűbb tengerpartján – legalább 10 ember meghalt (VIDEÓ)
Két feketébe öltözött férfi nyitott tüzet.
Ha a nyugati politikusok csak tizedannyira lennének bátrak, mint ez a férfi, akkor nem kellene attól tartani hogy hol és mikor csap le ismét az iszlamista terror.
„Ilyen egy igazi hős.
Puszta kézzel megy neki az ausztrál tengerparton brutális vérfürdőt rendező terroristának. Egy autó mögül lopakodva, oldalról ugrik rá, kicsavarja a kezéből a fegyvert – miközben a másik merénylő még vadászik a zsidókra.
Ezt is ajánljuk a témában
Két feketébe öltözött férfi nyitott tüzet.
Ki tudja, hány emberéletet mentett meg a bátorságával. Ha a nyugati politikusok és vezetők csak tizedannyira lennének bátrak, és gerincesek, mint ez a férfi – akkor nem kellene attól tartania karácsony közeledtével az embereknek, hogy vajon hol és mikor csap le ismét az iszlamista terror.
És csak emlékeztetőül: Izraelben sok-sok ilyen hős van, akik évek óta harcolnak a radikális iszlám terror ellen. Azok ellen, akik Nyugaton a tömegbe hajtanak, machétével kaszabolnak, és tengerparton mészárolnak. Ez ugyanaz a gyűlölet, ugyanaz a terror, ugyanaz az iszlám.
Harcolnunk kell ez ellen minden létező eszközzel, különben nem marad más, mint a puszta kezünk egy vérfürdő közepén.”
Nyitókép: Facebook / Kulifai Máté
***