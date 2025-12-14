Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
deák dániel magyar péter nagykőrös zatykóné kispál andrea fidesz

Fölényes győzelmet aratott időközi választáson a Fidesz

2025. december 14. 21:15

Deák Dániel szerint „miközben a baloldal azzal villog, hogy megtöltötte Budapest legkisebb hídját, a Fidesz jelöltje 52 százalékkal nyert”.

2025. december 14. 21:15
null

Győzelmet aratott a Fidesz-KDNP jelöltje a Nagykőrösön tartott időközi választásokon.

Zatykóné Kispál Andrea a voksok 52 százalékát szerezte meg. A mögötte másodikként végző Kötetes Lajos, a Jobb Nagykőrösért jelöltje mindössze 30 százaléknyi szavazatot szerzett – derült ki Kovács András mandineres újságíró Facebook- bejegyzéséből.

Fölényes győzelmet aratott a Fidesz-KDNP jelöltje”

– fogalmazott az újságíró.

Deák Dániel elemző Magyar Péterék szombati botrányos tüntetésével hozta párhuzamba a Fidesz nagykőrösi győzelmét. Mint írta, „miközben a baloldal azzal villog, hogy megtöltötte Budapest legkisebb hídját, a Fidesz jelöltje 52 százalékkal nyert”.

Nyitókép: Facebook

Ekrü123
•••
2025. december 14. 22:02 Szerkesztve
materialista 2025. december 14. 21:51 "Lukács Máté lett Korlát polgármestere"- Ja...három független jelölt közül az egyik független jelölt nyert...Minő meglepetés! 🤣🤣🤣 "Önkormányzati képviselő 371 szavazat. Szerintem Brüsszel beleremeg."- Ó nem ebbe, hanem ami majd áprilisban jön....XDDDD
Válasz erre
3
0
materialista
2025. december 14. 21:56
Önkormányzati képviselő 371 szavazat. Szerintem Brüsszel beleremeg.
Válasz erre
0
3
Vata Aripeit
2025. december 14. 21:54
Na de magyapéter hol indult? Minden, szinte minden időközit a fidesz nyer, ennek ellenére kérem ne örüljünk ennyire ..csak egy ki mosoly..az belfér :-)
Válasz erre
4
0
materialista
2025. december 14. 21:51
Lukács Máté lett Korlát polgármestere
Válasz erre
0
3
