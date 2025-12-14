Fölényes győzelmet aratott időközi választáson a Fidesz

Kínos kudarc: itt a bizonyíték, ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten (FOTÓ)
Rögtön elkezdődött a magyarázkodás.
Deák Dániel szerint „miközben a baloldal azzal villog, hogy megtöltötte Budapest legkisebb hídját, a Fidesz jelöltje 52 százalékkal nyert”.
Győzelmet aratott a Fidesz-KDNP jelöltje a Nagykőrösön tartott időközi választásokon.
Zatykóné Kispál Andrea a voksok 52 százalékát szerezte meg. A mögötte másodikként végző Kötetes Lajos, a Jobb Nagykőrösért jelöltje mindössze 30 százaléknyi szavazatot szerzett – derült ki Kovács András mandineres újságíró Facebook- bejegyzéséből.
Fölényes győzelmet aratott a Fidesz-KDNP jelöltje”
– fogalmazott az újságíró.
Deák Dániel elemző Magyar Péterék szombati botrányos tüntetésével hozta párhuzamba a Fidesz nagykőrösi győzelmét. Mint írta, „miközben a baloldal azzal villog, hogy megtöltötte Budapest legkisebb hídját, a Fidesz jelöltje 52 százalékkal nyert”.
Nyitókép: Facebook