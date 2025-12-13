Kínos kudarc: itt a bizonyíték, ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten (FOTÓ)

Itt a „bátor” fiatalember, akit példaképként emleget Magyar Péter (VIDEÓ)
Borsó meg a héja...
Rögtön elkezdődött a magyarázkodás.
Mint ismert, az elmúlt időszakban olyan gyér volt az érdeklődés Magyar Péter vidéki rendezvényei iránt, hogy felhagyott velük és a fővárosban igyekezett villantani valamit. Igen ám, de szombaton ez a próbálkozása is besült.
Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán mutatott rá, hogy ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten. Mint jelezte, a drónfelvétel 15:32-kor, azaz fél órával a kezdés után készült és a magyarok láthatóan nem dőlnek be az álhíreknek!
Úgy is kevés ember gyűlt össze, hogy erre még a Demokratikus Koalíció is mozgósított (Dobrev Klára maga is bejelentette részvételét a Facebookon).”
Az élő közvetítésekben megy is a balos magyarázkodás, hogy miért vannak kevesen. Deák szerint ez így kevés lesz Magyar Péternek ahhoz, hogy elterelje a figyelmet a megszorítási terveikről.
Fotó: Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP