Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Magyar Péter kudarc

Kínos kudarc: itt a bizonyíték, ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten (FOTÓ)

2025. december 13. 16:21

Rögtön elkezdődött a magyarázkodás.

2025. december 13. 16:21
Magyar Péter

Mint ismert, az elmúlt időszakban olyan gyér volt az érdeklődés Magyar Péter vidéki rendezvényei iránt, hogy felhagyott velük és a fővárosban igyekezett villantani valamit. Igen ám, de szombaton ez a próbálkozása is besült.

Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán mutatott rá, hogy ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten. Mint jelezte, a drónfelvétel 15:32-kor, azaz fél órával a kezdés után készült és a magyarok láthatóan nem dőlnek be az álhíreknek!

Úgy is kevés ember gyűlt össze, hogy erre még a Demokratikus Koalíció is mozgósított (Dobrev Klára maga is bejelentette részvételét a Facebookon).”

Az élő közvetítésekben megy is a balos magyarázkodás, hogy miért vannak kevesen. Deák szerint ez így kevés lesz Magyar Péternek ahhoz, hogy elterelje a figyelmet a megszorítási terveikről.

Fotó: Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP

