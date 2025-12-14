Soha nem látott történelmi adatok láttak napvilágot: családok százezreinek változhat meg az élete

Elhunyt Orjeszt Csernij, az ukrán hadseregbe besorozott pap
Csernij 46 éves korában katonai kiképzésen vesztette életét.
Elkészült a Magyarország katonai birtokbavétele 1944–1945 című háborús adatbázis.
Elkészült és már online is elérhető a Magyarország katonai birtokbavétele 1944–1945 című, települési szintű háborús adatbázis, amely a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárának közös munkája.
A komplex adatgyűjtés 3155 magyarországi település második világháborús eseményeit dolgozza fel, bemutatva az adott helyszíneken zajló harcokat, azok időtartamát, valamint – a halotti anyakönyvek alapján – a lakosság veszteségeit.
Az adatbázisból azonban két jelentős város, Budapest és Győr egyelőre kimaradt. A hiány oka, hogy Budapest és Győr levéltárai nem az MNL-hez, hanem az önkormányzatokhoz tartoznak. Szabó Csaba, az MNL főigazgatója szerint ugyanakkor már megszületett a megállapodás, és jövőre ezeknek a városoknak az anyagai is feldolgozásra kerülhetnek.
Az adatbázis jelenleg nem különíti el a polgári és katonai áldozatokat, és a holokauszt áldozatai sem szerepelnek külön kategóriában. Ennek ellenére a feldolgozás során mintegy nyolcezer olyan elesett katona neve is előkerült, akikről korábban nem állt rendelkezésre információ.
A rendszer folyamatos bővítés alatt áll, és a szakemberek várják külső kutatók eredményeit is.
A már most elérhető adatmennyiség is hatalmas értéket képvisel: becslések szerint több mint 117 ezer család kaphat pontosabb képet felmenői sorsáról és lakókörnyezetének háborús veszteségeiről.
Nyitókép: FERENC ISZA / AFP