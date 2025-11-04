Ft
Tisza Párt kormánytag adatbázis botrány Magyar Péter adatszivárgás Gulyás Gergely ügy

Megszólalt a miniszter: a Tisza Párt adatkezelési botránya alkalmatlanságot és tiszteletlenséget mutat (VIDEÓ)

2025. november 04. 12:37

„Itt is minden hazugsággal kezdődött, és most bizonyítékok nélküli vádaskodás és magyarázkodás zajlik” – jelentette ki Gulyás Gergely.

2025. november 04. 12:37
null

Vasárnap este óta attól hangos a magyar közélet, hogy mintegy 200 ezer ember személyes adatai szivároghattak ki Magyar Péter pártjától. 

A történtekre videóüzenetben reagált Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. Az eset 

egyszerre mutat alkalmatlanságot és a saját választóikkal szembeni tiszteletlenséget”,

hiszen nem kormánypárti, hanem a Tisza Pártot támogató emberek adatai kerültek nyilvánosságra, akik megbízták a pártot az adataik kezelésével – jelentette ki a tárcavezető.

Gulyás Gergely szerint az ügy a Tisza Párt „sajátos viszonyát” is megmutatja a hazugsághoz. „Most éppen azt találgatja Magyar Péter, hogy kik törhették fel az általuk rögzített adatokat, miközben hosszú ideig azt is tagadták, hogy bármilyen adatszivárgás lett volna. 

Itt is minden hazugsággal kezdődött, és most bizonyítékok nélküli vádaskodás és magyarázkodás zajlik”

– hívta fel a figyelmet a miniszter.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Azonnali vizsgálatot kezdeményezett a miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn délután ugyancsak egy reagált videóban a Tisza Párt legújabb botrányára. Elhangzott, hogy ez az eset alaposan megrázta a magyar közéletet. 

A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg azt tudják biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Majd arról beszélt, hogy a történtek miatt összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, és 

megállapították az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek.

„Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el” – hangzott el a videóban.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

Összesen 5 komment

csulak
2025. november 04. 13:50
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
llnnhegyi
2025. november 04. 13:12
Hazugság ez a párt. A VIKIPEDIA tömény hazugságot írt, Magyar 🐒🐓 Júdás Péterről. Szinte, iszonyat még olvasni is!
Ízisz
2025. november 04. 12:48 Szerkesztve
Z. Ebből nem lesz választás... Poloska nem is tervezte... Idő előtt kormányt kellett volna buktasson Brüsszel megbízásából, ami nem jött össze, ahogyan a 106 jelöltjük sem... Így most a szektásoknak tudja mire fogni, miért nem vesznek részt a választáson!!! -Orbán meg a Tóni- A mentelmi jogának a felfüggesztése egyre közelebb ketyeg!!!💯👏🤭❗👍
tapir32
2025. november 04. 12:43
Ukrajnára pont nincs szüksége az EU-nak. Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt nem importálunk. Ukrajna csatlakozása az EU halálát jelentené. Óvjuk meg Európát! Törekedjünk kölcsönösen előnyös kapcsolatokra minden szomszédos állammal, beleértve Ukrajnát és Oroszországot.
