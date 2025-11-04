Megszólalt a miniszter: a Tisza Párt adatkezelési botránya alkalmatlanságot és tiszteletlenséget mutat (VIDEÓ)

Gulyás Gergely szerint az ügy a Tisza Párt „sajátos viszonyát” is megmutatja a hazugsághoz. „Most éppen azt találgatja Magyar Péter, hogy kik törhették fel az általuk rögzített adatokat, miközben hosszú ideig azt is tagadták, hogy bármilyen adatszivárgás lett volna.

Itt is minden hazugsággal kezdődött, és most bizonyítékok nélküli vádaskodás és magyarázkodás zajlik”

– hívta fel a figyelmet a miniszter.

