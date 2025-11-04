Megszólalt a miniszter: a Tisza Párt adatkezelési botránya alkalmatlanságot és tiszteletlenséget mutat (VIDEÓ)

Azonnali vizsgálatot kezdeményezett a miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn délután ugyancsak egy reagált videóban a Tisza Párt legújabb botrányára. Elhangzott, hogy ez az eset alaposan megrázta a magyar közéletet.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg azt tudják biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Majd arról beszélt, hogy a történtek miatt összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, és
megállapították az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek.
„Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el” – hangzott el a videóban.