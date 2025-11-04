Rávilágított a 200 ezer adat kiszivárgása: Magyarék már kezdetektől fogva palimadárnak nézték a saját szavazóikat

„Van itt egy kis logikai bukfenc” – az álhírterjesztő Vályi István bevédte Magyar Pétert az adatszivárgási botrányban (VIDEÓ)
Magyar politikusai annyira vették komolyan a Tisza Világ jelentette feladatokat, hogy olyan helyekre jelentették be magukat, mint a Mammut Bevásárlóközpont, vagy épp a Lendvay utcai Fidesz-iroda szomszédja. Már ha regisztráltak, ugyanis a tiszások krémje kihagyta a bulit. Varga Mátyás Zsolt írása.
A Magyar Péter-féle 200 ezres adat kiszivárgása kapcsán nem az a legnagyobb gond, hogy megvan Magyaréknak több mint 200 000 magyar gyakorlatilag minden adata – azon az apró gondon kívül, hogy hogyan lehet még ennél is több olyan jótét lélek, aki meg meri adni ezeknek a félkegyeműeknek a telefonszámán és email-címén túl az anyja nevét, születési helyét, otthoni lakcímét OEVK-stól, mindenestől, hivatalos lakcímét, jelenlegi helyzetét – utóbbit a telefon által automatikusan beolvasott koordinátákkal is! Ugyanis úgy tudni, a 200 ezer felhasználó ezen adatai szivárogtak ki „csupán”.
Szóval nem az a legnagyobb gond, hogy Magyaréknak mindez megvan. Számomra felfoghatatlan, de ezen túl lehet lépni öles léptekkel. Nem, a legnagyobb gond a sajtóban megjelent több tucat ukrán regisztráció és akörül keresendő, hogy Ukrajnába – és nemcsak Kárpátaljára –, ukrán fejlesztők kezébe kerültek az érzékeny adatok, valamint abban, hogy
Magyarék már a kezdetektől fogva palimadárnak nézték a saját szavazóikat.
Információk szerint Magyar politikusai annyira vették komolyan a Tisza Világ jelentette feladatokat, hogy olyan helyekre jelentették be magukat, mint a Mammut Bevásárlóközpont, vagy épp a Lendvay utcai Fidesz-iroda szomszédja. Már ha regisztráltak, ugyanis a tiszások krémje kihagyta a bulit. Bár az sem rossz, hogy az egyik tiszás politikus Atlantából regisztrált – node mindegy is, ő legalább regisztrált. Palira lettek itten véve a tiszás támogatók, de erősen.
Olyannyira, hogy nagyon úgy tűnik, nem csak azon Tisza-szimpatizánsok adata szivárgott ki, akik regisztráltak, hanem azoké is, akiket bármelyik regisztrált meghívott.
Ízlelgessük: ha a kormányváltáskás Gizike – minden Gizikétől elnézést kérek – regisztrálja magát az appban, majd meghívja az amúgy ízig-vérig fideszes nagyszüleit is valamilyen úton-módon, akkor bizony Marika néne adatai is már kint keringenek a nettsztyeppén.
Mindezek mellett különösen humoros, hogy a Google úgy tudja – értsd, Magyar Péterék úgy jelentették be az applikációt –, mint egy olyan app, ami „nem gyűjt és nem oszt meg felhasználói adatokat [...] más cégekkel vagy szervezetekkel”, az „adataid továbbítása biztonságos kapcsolaton keresztül történik”, és „a fejlesztő lehetőséget biztosít arra, hogy kérhesd az adataid törlését”.
Az Apple felé legalább úgy jelentették le a dolgot, miszerint a kapcsolattartási adatokkal más cégek alkalmazásai és weboldalai között is nyomon követhetik a regisztráló tiszásokat, a helyadatokat, kapcsolattartási információkat, felhasználói tartalmakat, azonosítókat, érzékeny adatokat és egyéb adatokat pedig kifejezetten személyhez kapcsoltan tárolnak.
Három utolsó megjegyzés: Magyarnál egyből megindult a magyarázkodás, miszerint „a TISZA informatikai biztonsággal foglalkozó szakemberei minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek, hogy megvédjék a feliratkozók személyes adatait” –
ami „minden” akkor valahol a lepkefing és a légypiszok koordinátarendszerében lelhető akkor,
illetve a Telexig másnap 9:55-ig nem ért el a hír. De legalább megjelentek Facebookon (is) azok a tiszások, akik szerint „leszarom, hogy ha esetleg kikerültek az adataim. Ezeknek mindenképp menniük kell”, és a „nem zavar, ha kikerült a címem és a telefonszámom. Több is veszett már Mohácsnál” típusúak.
Mindenki más meg szerintem jelezze a Tisza Pártnak, hogy ez már azért sok.
