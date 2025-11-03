Ez védhetetlen, feleim! Tiszás barátaim, a fenyegetőzés helyett a szó, amit kerestek, az „elnézést”

A csapból is az folyik, mennyire vigyázni kell a személyes adatainkra. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke folyamatosan azzal kürtöli tele a sajtót – amúgy helyesen –, mennyire vigyázzunk, hova regisztrálunk, mit töltünk ki, hiszen könnyen illetéktelen kezekbe kerülhetnek a privát adataink.

De hogy ennyire? Egy kormányzásra készülő párt, amely jelenleg a legerősebb ellenzéki induló, ennyire nem figyel?

A Tisza Világ applikáció nem vicc, Magyar Péterék is elismerték: részint kampánycélokra használják majd a programot, hiszen azon keresztül célzottan tudják eljuttatni üzeneteiket a szimpatizánsoknak.

A programban ráadásul a felhasználók legprivátabb adatai kerültek ki, mint a magán e-mail címük sok esetben, amivel regisztráltak vagy éppenséggel a telefonszámuk. A propagandaköntösbe öltöztetett Candy Crush Sagában ráadásul pontokat kellett gyűjteni a felhasználóknak, hogy a T. Pártvezetés felé tudják mutatni, mennyire elszántak.

De nézzünk egy kicsit a dolgok mögé, mire is mutat rá ez a brutális adatszivárgás: egy szaros adatbázisra nem tudnak vigyázni, pedig ez azért nem egy agysebészet. Gondolná az ember, ha ahhoz van eszük, hogy amerikai és ukrán fejlesztőkre bízzák a dolgot, legalább annyira lesznek ügyesek, hogy megvédik az adatokat.