Ez védhetetlen, feleim! Tiszás barátaim, a fenyegetőzés helyett a szó, amit kerestek, az „elnézést”

Mindenkit végleg elkussoltatni?
A kőgazdag Dávid Dóra arról készített videót, hogy hogyan kell a neki/nekik nem tetsző hangokat elnémítani a közösségi médiában.
Az ember képes azt hinni, biztonságban vannak az adatai – de nincsenek, ha a Tisza Pártról van szó.
A csapból is az folyik, mennyire vigyázni kell a személyes adatainkra. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke folyamatosan azzal kürtöli tele a sajtót – amúgy helyesen –, mennyire vigyázzunk, hova regisztrálunk, mit töltünk ki, hiszen könnyen illetéktelen kezekbe kerülhetnek a privát adataink.
De hogy ennyire? Egy kormányzásra készülő párt, amely jelenleg a legerősebb ellenzéki induló, ennyire nem figyel?
A Tisza Világ applikáció nem vicc, Magyar Péterék is elismerték: részint kampánycélokra használják majd a programot, hiszen azon keresztül célzottan tudják eljuttatni üzeneteiket a szimpatizánsoknak.
A programban ráadásul a felhasználók legprivátabb adatai kerültek ki, mint a magán e-mail címük sok esetben, amivel regisztráltak vagy éppenséggel a telefonszámuk. A propagandaköntösbe öltöztetett Candy Crush Sagában ráadásul pontokat kellett gyűjteni a felhasználóknak, hogy a T. Pártvezetés felé tudják mutatni, mennyire elszántak.
De nézzünk egy kicsit a dolgok mögé, mire is mutat rá ez a brutális adatszivárgás: egy szaros adatbázisra nem tudnak vigyázni, pedig ez azért nem egy agysebészet. Gondolná az ember, ha ahhoz van eszük, hogy amerikai és ukrán fejlesztőkre bízzák a dolgot, legalább annyira lesznek ügyesek, hogy megvédik az adatokat.
Hát, tévedtünk, a szimpatizánsok azért, mi, az appot tesztelő újságírók meg azért.
És most játsszunk el a gondolattal, mi lenne egy kormányváltás esetén, ha ezek a fegyelmezett, rendre és az adatokra figyelő elvtársak hozzáférnének minősített, titkosított adatokhoz? De megyek még tovább: cikkünk megjelenése után nem sokkal Magyar Péter egy különösen ízléstelen mosakodásba kezdett, Facebook-oldalán azt írta:
a TISZA informatikai biztonsággal foglalkozó szakemberei minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek, hogy megvédjék a feliratkozók személyes adatait.
Igen, köszönjük, gratulálunk, remek munka volt! De ki tehet az egész szivárgásról? Hátazorbán! Ki más!
„A Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak. Hogy miért teszik ezt? Mert egy céljuk van: a magyarok többségi akaratával szemben hatalomban tartani az ő érdekeiket kiszolgáló legfontosabb uniós szövetségesüket, Orbán Viktort” – mutatta be a felelősséghárítás iskolapéldáját a Tisza Párt első embere.
Tisztelt Magyar Péter Úr! Kedves Péter! A mondat, amit kerestél, úgy hangzik: nem tudtuk megvédeni az adatokat, ezért elnézést kérünk! Most pedig megyek feljelentést tenni, és az utolsó forintot is igyekszem kiperelni ezekből a derék adatkezelőkből.
Nyitókép: Facebook