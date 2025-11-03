Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kampánycél TISZA Péterfalvi Attila Magyar Péter NAIH sajtó

Ez védhetetlen, feleim! Tiszás barátaim, a fenyegetőzés helyett a szó, amit kerestek, az „elnézést”

2025. november 03. 06:47

Az ember képes azt hinni, biztonságban vannak az adatai – de nincsenek, ha a Tisza Pártról van szó.

2025. november 03. 06:47
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

A csapból is az folyik, mennyire vigyázni kell a személyes adatainkra. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke folyamatosan azzal kürtöli tele a sajtót – amúgy helyesen –, mennyire vigyázzunk, hova regisztrálunk, mit töltünk ki, hiszen könnyen illetéktelen kezekbe kerülhetnek a privát adataink. 

De hogy ennyire? Egy kormányzásra készülő párt, amely jelenleg a legerősebb ellenzéki induló, ennyire nem figyel? 

A Tisza Világ applikáció nem vicc, Magyar Péterék is elismerték: részint kampánycélokra használják majd a programot, hiszen azon keresztül célzottan tudják eljuttatni üzeneteiket a szimpatizánsoknak. 

A programban ráadásul a felhasználók legprivátabb adatai kerültek ki, mint a magán e-mail címük sok esetben, amivel regisztráltak vagy éppenséggel a telefonszámuk. A propagandaköntösbe öltöztetett Candy Crush Sagában ráadásul pontokat kellett gyűjteni a felhasználóknak, hogy a T. Pártvezetés felé tudják mutatni, mennyire elszántak. 

De nézzünk egy kicsit a dolgok mögé, mire is mutat rá ez a brutális adatszivárgás: egy szaros adatbázisra nem tudnak vigyázni, pedig ez azért nem egy agysebészet. Gondolná az ember, ha ahhoz van eszük, hogy amerikai és ukrán fejlesztőkre bízzák a dolgot, legalább annyira lesznek ügyesek, hogy megvédik az adatokat.

Hát, tévedtünk, a szimpatizánsok azért, mi, az appot tesztelő újságírók meg azért. 

És most játsszunk el a gondolattal, mi lenne egy kormányváltás esetén, ha ezek a fegyelmezett, rendre és az adatokra figyelő elvtársak hozzáférnének minősített, titkosított adatokhoz? De megyek még tovább: cikkünk megjelenése után nem sokkal Magyar Péter egy különösen ízléstelen mosakodásba kezdett, Facebook-oldalán azt írta:  

a TISZA informatikai biztonsággal foglalkozó szakemberei minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek, hogy megvédjék a feliratkozók személyes adatait. 

Igen, köszönjük, gratulálunk, remek munka volt! De ki tehet az egész szivárgásról? Hátazorbán! Ki más! 

„A Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak. Hogy miért teszik ezt? Mert egy céljuk van: a magyarok többségi akaratával szemben hatalomban tartani az ő érdekeiket kiszolgáló legfontosabb uniós szövetségesüket, Orbán Viktort” – mutatta be a felelősséghárítás iskolapéldáját a Tisza Párt első embere.

Tisztelt Magyar Péter Úr! Kedves Péter! A mondat, amit kerestél, úgy hangzik: nem tudtuk megvédeni az adatokat, ezért elnézést kérünk! Most pedig megyek feljelentést tenni, és az utolsó forintot is igyekszem kiperelni ezekből a derék adatkezelőkből. 

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Perczel Éva
2025. november 03. 08:30
Úgy tűnik Agyarékra jellemző a digitális inkontinencia! Most majd azt fogja kitalálni, hogy ez az egész csak a tökéletes transzparenciáról szól.
Válasz erre
2
0
No comment no cry
2025. november 03. 08:25
"a TISZA informatikai biztonsággal foglalkozó szakemberei minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek, hogy megvédjék a feliratkozók személyes adatait. " Van erre e szurkolói rigmus: #%&*@ GYENGE!
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. november 03. 08:22
Sróf 2025. november 03. 08:06 • Szerkesztve "ráadásul a felhasználók Tedd már ide hogy hol lehet a listát megnézni hamár a mandinernek ez nem sikerült.
Válasz erre
0
0
Sróf
•••
2025. november 03. 08:06 Szerkesztve
"ráadásul a felhasználók legprivátabb adatai kerültek ki, mint a magán e-mail címük sok esetben, amivel regisztráltak vagy éppenséggel a telefonszámuk" Plusz hogy melyik országos egyéni választókerületben élnek. Plusz a legtöbbeknek a pontos lakcíme is. Plusz némelyeknek még az anyja neve is (pl. Radnai Márknak Jodlics Gizella). Onnan tudom, hogy sikerült megtekintenem a nyilvánosságra került adatbázist. És tényleg 200 ezer ember adatairól van szó. Ami viszont igazán elgondolkodtatott, hogy Radnai és Magyar Péter a többiekkel ellentétben miért nem volt őszinte és lakcímeként Radnai miért a Fidesz-székházat (Lendvay u. 27.), Magyar pedig miért a Mammut bevásárlóközpontot (Lövőház u. 2-6.) adta meg...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!