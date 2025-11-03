Ft
Ft
Ft
Ft
11. 03.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
11. 03.
hétfő
Tisza Párt kockázat Magyar Péter vizsgálat adatszivárgás Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor bejelentette: nemzetbiztonsági kockázatot jelent a Tisza adatszivárgása, azonnali vizsgálat indul (VIDEÓ)

2025. november 03. 16:43

Az adatbázis elemzése alapján megállapították, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek – ismertette a miniszterelnök.

2025. november 03. 16:43
null

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn délután reagált egy videóban a Tisza Párt legújabb botrányára. Elhangzott, hogy ez a botrány alaposan megrázta a magyar közéletet. 

200 ezer honfitársunk személyes adatai, az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre”

– emlékeztetett.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Majd arról beszélt, hogy a történtek miatt összehívta a nemzetbiztonsági kormányügyekért felelős kormánytagokat, és 

megállapították az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek.

„Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el” – jelentette ki Orbán Viktor.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kukubenko
•••
2025. november 03. 17:09 Szerkesztve
A tiszaszarok a nemzetbiztonsági kockázat. A megbízók, a támogatók, a politikusok, a szektások. Mind egytől egyig.
Válasz erre
0
0
kalapali2
2025. november 03. 17:06
A mentelmi jog nevezetű takarón nyújtani kell, hogy ezt a balhét is betakarja! Előbb-utóbb rájön véreb is, nem ilyenre gondoltunk.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. november 03. 17:04
Hajrá főnök! Make Hungary great again! Make retired great again!
Válasz erre
0
0
Treeoflife
•••
2025. november 03. 16:58 Szerkesztve
"...megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el” – jelentette ki Orbán Viktor." Ez a selyemmajom megtette azt a szívességet, hogy összegyűjtötte azokat az "elemeket", akik kilóra megvehetők. Ők is honfitársaink, sőt tevékenykedhetnek "kényes" munkakörökben is, ezért egyrészt a védelmükben, másrészt a haza védelmében is kormányzati és nemzetbiztonsági lépések szükségesek velük szemben, illetve a saját jól megfontolt érdekükben, és érdekünkben is, Ez számukra nem biztos, hogy jót jelent, de azért, mert az európai háborús tűzfészek birtokába kerültek az adataik, sokat árthatnak hazánknak akár az ukránok, akár Brüsszel által. Nyilván, a zongorista brüsszeli jóváhagyással tesz mindent, amire London City is rábólint. Nem szeretnék sem a helyükben, sem a zsebmessiás helyében lenni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!