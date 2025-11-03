Orbán Viktor bejelentette: nemzetbiztonsági kockázatot jelent a Tisza adatszivárgása, azonnali vizsgálat indul (VIDEÓ)

Vizsgálja az adatvédelmi hatóság a Tisza eddigi legsúlyosabb adatbotrányát
Eljárás alá is vonhatják Magyar Péteréket.
Az adatbázis elemzése alapján megállapították, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek – ismertette a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn délután reagált egy videóban a Tisza Párt legújabb botrányára. Elhangzott, hogy ez a botrány alaposan megrázta a magyar közéletet.
200 ezer honfitársunk személyes adatai, az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre”
– emlékeztetett.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Majd arról beszélt, hogy a történtek miatt összehívta a nemzetbiztonsági kormányügyekért felelős kormánytagokat, és
megállapították az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek.
„Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el” – jelentette ki Orbán Viktor.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
