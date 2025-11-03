Orbán Viktor bejelentette: nemzetbiztonsági kockázatot jelent a Tisza adatszivárgása, azonnali vizsgálat indul (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn délután reagált egy videóban a Tisza Párt legújabb botrányára. Elhangzott, hogy ez a botrány alaposan megrázta a magyar közéletet.

200 ezer honfitársunk személyes adatai, az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre”

– emlékeztetett.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Majd arról beszélt, hogy a történtek miatt összehívta a nemzetbiztonsági kormányügyekért felelős kormánytagokat, és