Magyar Péter szabadulna az újabb botrány után Radnaitól, de van egy kis bökkenő

Radnai a kormányt hibáztatja és titkosszolgálati akciót emleget
A Radnai Márkhoz köthető levélben ugyanakkor azt írják, hogy
a nyilvánosságra került adatok között mostani tudásuk szerint több mint ezer valódi, a Tisza közösségéhez köthető email cím és telefonszám is elérhetővé vált.
Radnai a levélben az adatszivárgás ukrán vonatkozásáról ugyan nem tett említést, és a Tisza Világ applikáció hibáiért a kormányt hibáztatja. A történtekkapcsán a Tisza Párt alelnöke illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akciót emleget.
A levélben azt írták, hogy a folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és „erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt. Az érintett személyt szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolítottuk a szervezetből, és rövidesen feljelentést teszünk személyes adatokkal való visszaélés miatt” – olvasható a levélben.