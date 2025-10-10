Ft
10. 10.
péntek
Tisza Párt titkosszolgálati akció Tisza Világ alelnök Radnai Márk adatbázis botrány Magyar Péter harag levél

Magyar Péter szabadulna az újabb botrány után Radnaitól, de van egy kis bökkenő

2025. október 10. 17:21

A Tisza Párt alenökének nevéhez köthető belső levélben a Tisza Világ applikáció hibáiért a kormányt teszik felelőssé, és titkosszolgálati akciót emlegetnek.

2025. október 10. 17:21
null

A Magyar Nemzet úgy értesült egy Radnai Márk  közelében dolgozó informátortól, hogy „elképesztő harag” zúdult a Tisza Párt alelnökére, miután kiszivárogtak a Tisza Világ applikációból a felhasználók adatai.

„Magyar Péter az első pillanattól kezdve Radnait hibáztatta, ugyanis ő volt felelős a Tisza Világért. 

Azonban Péter akármennyire is akarja, nem tudja leváltani Radnait, túl erős a hátszele”

 – nyilatkozta a lapnak a neve elhallgatását kérő forrás.

Nincs kegyelem az alelnököknek

Az informátor szerint ugyanakkor a párt vezetésén belül komoly harc kezd kibontakozni, ugyanis Magyar Péter minden hibát az alelnökök nyakába varr. Kiemelte, hogy a Tisza-vezér 

  • Radnait a Tisza Világ miatt bántja, 
  • Tarr Zoltán a „szánalmas” EP-ben nyújtott teljesítmény miatt van kipécézve,
  • Forsthoffer Ágnes bűne pedig az, hogy nem tudja folyamatosan hadrendbe állítani a Tisza-szigeteket,

 amelyek közül több is irányíthatatlan jóformán – sorolta a Tisza Párt belső ügyeire rálátó forrás.

A Magyar Nemzet felidézte, hogy a felelősség Radnai Márkra való tolását az is alátámasztja, hogy csütörtökön a Tisza Párt a sziget tagoknak egy olyan, Radnai nevével ellátott levelet küldött, amelyben az adatszivárgási botránnyal kapcsolatban magyarázkodnak.

A vonatkozó levelet alább olvashatják:

Forrás: Magyar Nemzet

A hatóság felé már beismerték az adatszivárgás tényét

Mint ismert, bár Magyar Péter napokig azt állította, hogy nem történt adatszivárgás, most mégis egy olyan levelet írtak az applikáció felhasználóinak, melyben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében. 

A lap birtokába került belső tiszás levélben ugyan konkrétan nem térnek ki arra, hogy megtörtént-e az adatszivárgás, de nem is tagadják annak tényét.

Radnai a kormányt hibáztatja és titkosszolgálati akciót emleget

A Radnai Márkhoz köthető levélben ugyanakkor azt írják, hogy 

a nyilvánosságra került adatok között mostani tudásuk szerint több mint ezer valódi, a Tisza közösségéhez köthető email cím és telefonszám is elérhetővé vált.

Radnai a levélben az adatszivárgás ukrán vonatkozásáról ugyan nem tett említést, és a Tisza Világ applikáció hibáiért a kormányt hibáztatja. A történtekkapcsán a Tisza Párt alelnöke illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akciót emleget.

A levélben azt írták, hogy a folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és „erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt. Az érintett személyt szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolítottuk a szervezetből, és rövidesen feljelentést teszünk személyes adatokkal való visszaélés miatt” – olvasható a levélben.

Folyik a hatósági ellenőrzés

Ugyanakkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Mandinert arról tájékoztatta, hogy a Tisza Párt október 8-án már jelezte a hatóság felé, hogy adatszivárgás történt náluk. Ezzel pedig gyakorlatilag beismerték, hogy a hétfőn megjelent Index cikkben foglaltak java részt fedik a valóságot.

A Hatóság jelenleg az ügyben hatósági ellenőrzést folytat, ennek lezárultáig az eljárás kapcsán nem tud további információval szolgálni.

Ezt tudjuk eddig az ukrán szálat sem nélkülöző adatszivárgásról

Mint arról lapunk is beszámolt: újabb adatszivárgási botrány rázta meg Magyar Péter pártját. A Tisza Világ alkalmazásból mintegy 20 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. 

Bár Magyar Péter napokig azt hazudta, nem történt adatszivárgás, csütörtökön egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében.

Az Index információi szerint, a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésében is részt vehetnek.

 Erre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is, amelyek közt található egy ukrán férfi is, bizonyos Miroslav Tokar. 

A portál Tokarról kiderítette, hogy ungvári illetőségű, és webfejlesztőként dolgozik. Mégpedig nem máshol, mint a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

Nyitókép: Facebook

Ízisz
2025. október 10. 18:36
Z. Ez az elmebeteg hazaáruló azt hiszi, hogy a karján levő kavicsok majd energiával látják el és megvédik az ellenségtől!!! De rábaszott, mert rossz karkötőtt kapott... Saját magát amortizálja le!!! Igaz, ehhez vudu karkötő sem kell!!!💯🤭❗
Almassy
2025. október 10. 18:15
Na tiszavirágaim , az ukrán állam-maffia hálás az adat-támogatásért. A helyetekben a jövőben minden percre biztos alibit gyüjtenék, hogy bizonyíthassátok, hogy nem ti léptétek át az ukrán-lengyel határt és nem ti költöttetel éjszakánként 1millió dollárt Dubaiban.
chiron
•••
2025. október 10. 18:06 Szerkesztve
Majd megmagyarázzák a szektának, hogy azért lett adatszivárgás, mert folyatni kezdett a "kémtoll", amikor ráesett az "internet-blokkoló". Azok meg el is hiszik, ha egyszer maga a messiáshörcsög mondja. Ahol a Tiszásoknak van józan paraszti esze, ott a Tisza Sziget már rég elsüllyedt, szégyenében. Frissül is róla jelentés, hogyan tűnnek el egyre-másra.
states-2
2025. október 10. 18:03
Szánalmas pszichopata komcsi csürhe, tavasszal agyon lesznek verve, ahogy az előző pszichopa, makizay is.
