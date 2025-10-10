Magyar Péter szabadulna az újabb botrány után Radnaitól, de van egy kis bökkenő

Nincs kegyelem az alelnököknek

Az informátor szerint ugyanakkor a párt vezetésén belül komoly harc kezd kibontakozni, ugyanis Magyar Péter minden hibát az alelnökök nyakába varr. Kiemelte, hogy a Tisza-vezér

Radnait a Tisza Világ miatt bántja,

Tarr Zoltán a „szánalmas” EP-ben nyújtott teljesítmény miatt van kipécézve,

Forsthoffer Ágnes bűne pedig az, hogy nem tudja folyamatosan hadrendbe állítani a Tisza-szigeteket,

amelyek közül több is irányíthatatlan jóformán – sorolta a Tisza Párt belső ügyeire rálátó forrás.

A Magyar Nemzet felidézte, hogy a felelősség Radnai Márkra való tolását az is alátámasztja, hogy csütörtökön a Tisza Párt a sziget tagoknak egy olyan, Radnai nevével ellátott levelet küldött, amelyben az adatszivárgási botránnyal kapcsolatban magyarázkodnak.