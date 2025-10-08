Ezt nem láttuk jönni: Magyar Péter megjósolta, mi lesz a Tisza Világ applikációval (VIDEÓ)

Robban a Tisza-botrány: Magyar Péter végül beismerő vallomást tett!
Nagyon gyanús az ukrán szál, Orbán Viktor is megszólalt.
Tényleg sokan figyeltek fel az applikációra – csak éppen az adatszivárgási botrány miatt. Égető a kérdés: akik egy applikációt sem tudnak biztonságosan működtetni, azok mennyire lehetnek kormányzóképesek?
Mint ismert, hétfőn újabb botrány pattant ki a Tisza Párt háza táján. Az Index számolt be arról, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából
csaknem húszezer Tisza-szimpatizáns adatai szivárogtak ki az internetre.
Az is kiderült, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésben is részt vehetnek. A portál minderre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is. Az adminok olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz.
Egyikük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki a párt alkalmazásának kifejlesztését koordinálta.
Sőt, ő volt az, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatásán arra utalt, hogy az appon Amerikában dolgoznak.
De a kiszivárgott adathalmazban feltűnt egy ukrán webfejlesztő, Miloslav Tokar neve is,
akiről ugyancsak az Index derítette ki, hogy a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél dolgozik, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A szóban forgó vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.
Mint arról szeptember közepén mutatták be a Tisza Párt hivatalos telefonos programját, a Tisza Világ applikációt. Emlékezetes, hogy Magyar Péter a Radnai Márkkal tartott közös app-bemutató performanszukon elmondta, szerinte ez lesz Magyarország legnépszerűbb applikációja.
Mindent bevet az ellenzéki párt, hogy bevágódjon, most épp egy Tisza Világ nevű applikációt fejlesztettek, azonban nem várt akadályokba ütköztek.
A Tisza-vezér az applikáció bemutatásakor arról beszélt, hogy nem akar nagy szavakat használni, de
amennyiben ez a rendszer, ez az applikáció, a Tisza Világ beválik, akkor erre nagyon sokan fel fognak figyelni”.
A tájékoztatón az is elhangzott, hogy
nagyon sok adatvédelmi szakember, nagyon sokáig elemezte az eszközt.
Mint kiderült, ezért is csúsztak kicsit a bevezetésével, már korábban szerették volna aktivizálni.
A Tisza Párt elnöke azt is kiemelte, hogy minden adatvédelmi előírásnak szerettek volna megfelelni, annak érdekében, hogy „ne legyenek adatszivárgások, hogy megbízhassanak az emberek ebben a rendszerben”.
Nos, mint ismert, ez annyira jól sikerült, hogy a gyanú szerint mintegy 20 ezer ember adatai már az ukránok kezében lehetnek.
A vonatkozó videót alább tekintheti meg:
A Magyar Nemzet kiderítette, hogy az a cím, ami Miroslav Tokar neve mellett szerepelt, kamu. A férfi nem reagált a lap megkeresésére, LinkedIn-profilját pedig törölte.