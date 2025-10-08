Ft
10. 08.
szerda
kampányeszköz Tisza Világ Radnai Márk botrány program Magyar Péter applikáció adatszivárgás

Ezt nem láttuk jönni: Magyar Péter megjósolta, mi lesz a Tisza Világ applikációval (VIDEÓ)

2025. október 08. 20:02

Tényleg sokan figyeltek fel az applikációra – csak éppen az adatszivárgási botrány miatt. Égető a kérdés: akik egy applikációt sem tudnak biztonságosan működtetni, azok mennyire lehetnek kormányzóképesek?

2025. október 08. 20:02
null

Mint ismert, hétfőn újabb botrány pattant ki a Tisza Párt háza táján. Az Index számolt be arról, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából

csaknem húszezer Tisza-szimpatizáns adatai szivárogtak ki az internetre.

Az is kiderült, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésben is részt vehetnek. A portál minderre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is. Az adminok olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz. 

Egyikük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki a párt alkalmazásának kifejlesztését koordinálta.

Sőt, ő volt az, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatásán arra utalt, hogy az appon Amerikában dolgoznak.

De a kiszivárgott adathalmazban feltűnt egy ukrán webfejlesztő, Miloslav Tokar neve is,

akiről ugyancsak az Index derítette ki, hogy a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél dolgozik, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A szóban forgó vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

Mint arról szeptember közepén mutatták be a Tisza Párt hivatalos telefonos programját, a Tisza Világ applikációt. Emlékezetes, hogy Magyar Péter a Radnai Márkkal tartott közös app-bemutató performanszukon elmondta, szerinte ez lesz Magyarország legnépszerűbb applikációja.

Igaza lett Magyar Péternek, sokan felfigyeltek a Tisza Világra – miután kirobbant az adatszivárgási botrány

A Tisza-vezér az applikáció bemutatásakor arról beszélt, hogy nem akar nagy szavakat használni, de 

amennyiben ez a rendszer, ez az applikáció, a Tisza Világ beválik, akkor erre nagyon sokan fel fognak figyelni”.

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy 

nagyon sok adatvédelmi szakember, nagyon sokáig elemezte az eszközt.

Mint kiderült, ezért is csúsztak kicsit a bevezetésével, már korábban szerették volna aktivizálni. 

A Tisza Párt elnöke azt is kiemelte, hogy minden adatvédelmi előírásnak szerettek volna megfelelni, annak érdekében, hogy „ne legyenek adatszivárgások, hogy megbízhassanak az emberek ebben a rendszerben”.

Nos, mint ismert, ez annyira jól sikerült, hogy a gyanú szerint mintegy 20 ezer ember adatai már az ukránok kezében lehetnek.

A vonatkozó videót alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

Összesen 9 komment

Sorrend:
LevEDIa
2025. október 08. 21:39
"szerinte ez lesz Magyarország legnépszerűbb applikációja." Nem teljesen jó a szóhasználat - nem népszerű, hanem "ismert" lett. Na nem úgy ahogy szerették volna, hanem ahogy nem akarták. De hát az élet már csak ilyen. Viszont a komoly részéről is néhány szót ... sok mindenre alkalmas lehet a megszerzett adathalmaz, pl. tájékoztatók propaganda anyagok küldésére, unokázós csalóknak pénzszerzésre, hitel felvételre a megszerzett azonosítók igénybe vételével, és ha az érintett telefont is föl tudják törni, már hogyne tudnák, hiszen talán biometrikus azonosítók is kiszivárogtak, talán még a bankszámlák is elérhetővé válnak. Ki tudja, ha még a DAP is fönn van, az a telefon is egy aranybánya lehet. Bemérhető az ismerősi kör elérhetősége, és ki tudja, hogy mi még? Hajrá Tiszás támogatók, sajnos nagyon hiszékenyek és ostobák vagytok.
Válasz erre
2
0
Szerintem
2025. október 08. 21:09
A tiszafostos nagyon mélyen beágyazott ügynöke, az ukrán szolgálatoknak.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. október 08. 20:37
"amennyiben ez a rendszer, ez az applikáció, a Tisza Világ beválik, akkor erre nagyon sokan fel fognak figyelni..." Hát ez bevált, most már tényleg nagyon sokan fognak figyelni.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. október 08. 20:33
A tiszafostos kiajánlotta emberek ezreinek adatait, ukrán kézbe. Az csak egy dolog, hogy ez ki is szivárgott, azokkal az adatokkal az ukránok attól függetlenül is rendelkeznek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!