Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vasúti híd építési és közlekedési minisztérium vasútállomás

Új vasútállomása lehet Budapestnek – mutatjuk, hol

2025. december 30. 15:55

Kiírták a közbeszerzést, hamarosan meglehet a kivitelező is.

2025. december 30. 15:55
null

Kiírták a Déli körvasút pesti szakaszának kivitelezéséről szóló közbeszerzést. 

A beruházás harmadik szakasza egyebek mellett Ferencváros vasútállomás modernizálását, a Népligeti megálló kialakítását, az új hidak és aluljárók építését is tartalmazza 

– írja a magyarepitok.hu.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A két legnagyobb, jelenleg zajló vasúti projekt – Budapest–Belgrád és a Kelenföld–Ferencváros közötti pályaszakasz modernizálása – közül az utóbbi, a Déli körvasút III. ütemének tervezésére és kivitelezésére vonatkozó kiírás. Az eljárás feltételes, a szerződés pénzügyi fedezete az eljárás megindításának időpontjában nem áll rendelkezésre. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában épülő vasút, ha elkészül, Ferencváros és Kelenföld vasútállomások között a jelenlegi kettő helyett három, egyes szakaszokon négy vágányon biztosítja a vonatok haladását.

A fejlesztés része új megállóhelyek építése, a meglévő hidak korszerűsítése, zajvédő falak telepítése, valamint a vasút mentén zöldfolyosó létesítése.

A kivitelezés második üteme tavaly januárban kezdődött, amelyen a V-Híd Zrt. dolgozik, a Kontúr Csoport Kft. kiviteli tervezése alapján.

A forgalom fenntartása mellett Kelenföldön, a Duna-híd déli oldalán, valamint Ferencváros területén folyik a munka. Elkészült többek között a Szerémi út és az 1-es villamos pályája felett átívelő híd. Elkezdődtek a Gubacsi úti híd munkálatai is. Ebben a szakaszban alakítanak ki két új vasúti megállóhelyet a Közvágóhíd és a Nádorkert térségében, így három metróvonalhoz, és a tömegközlekedési hálózatokhoz létesítenek kapcsolatot.

A napokban megjelent hirdetmény, a projekt III. ütemét, a pesti oldalon lévő fejlesztéseket tartalmazza. 

A nyertes ajánlattevőnek 44 hónap áll rendelkezésére, hogy az alábbi feladatokat elvégezze:

  • az 1-es számú vasútvonalon, Ferencváros állomás területén, 3,9 km hosszban vasúti kapacitásfejlesztés kiviteli terveinek elkészítése,
    az állomás átépítése,
  • vágánybontás 11,8 km-es szakaszon,
  • vágányépítés a szükséges földmunkákkal együtt 13,2 km hosszan,
  • 66 csoport kitérő bontása és 93 csoport kitérő építése,
  • Népliget új megállóhely kivitelezése,
  • felsővezetéki rendszer kiépítése 51,4 km hosszban,
  • váltófűtés és a biztosítórendszer telepítése,
  • Üllői úti meglévő vasúti hidak átépítése és gyalogosaluljárók építése (több helyszínen),
  • Ferencváros területén 73,6 méter szabad nyílású vasúti híd építése,
  • Gubacsi út feletti új, 46,6 méter szabad nyílású vasúti híd kivitelezése.

Az ajánlatok bontási időpontját 2026. február 16-ára tűzték ki.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
 

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2025. december 30. 16:43
Tippelek... Mészárosék lesznek a generálkivitelezők...
Válasz erre
1
0
hhhhhh-0
2025. december 30. 16:13
Jó reggelt kedves Lázár úr! Az ön munkája igen gyengére értékelhető! Hogy néz ki a magyar vasút???? A nagy arc mellé nem ártott volna egy "kis" eredmény is. Az a szerencséje, hogy nem versenyszektorban dolgozik. Ha ott dolgozott volna, valószínűleg már hajléktalan lenne.
Válasz erre
2
5
nuevoreynuevaley
2025. december 30. 16:08
Arra a rovid idore mar minek, Jani Visszavonjuk a kozbeszerzest Az Alkotmanyba meg beleirjuk, hogy a fideszes nem ember
Válasz erre
3
6
olvaso9
2025. december 30. 16:00
Milyen jó lenne ilyenkor egy térkép... egy tervrajz, helyszínrajz, amelyen gyorsan át lehet tekinteni a fejlesztéseket...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!