Új vasútállomása lehet Budapestnek – mutatjuk, hol

A két legnagyobb, jelenleg zajló vasúti projekt – Budapest–Belgrád és a Kelenföld–Ferencváros közötti pályaszakasz modernizálása – közül az utóbbi, a Déli körvasút III. ütemének tervezésére és kivitelezésére vonatkozó kiírás. Az eljárás feltételes, a szerződés pénzügyi fedezete az eljárás megindításának időpontjában nem áll rendelkezésre. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában épülő vasút, ha elkészül, Ferencváros és Kelenföld vasútállomások között a jelenlegi kettő helyett három, egyes szakaszokon négy vágányon biztosítja a vonatok haladását.

A fejlesztés része új megállóhelyek építése, a meglévő hidak korszerűsítése, zajvédő falak telepítése, valamint a vasút mentén zöldfolyosó létesítése.