Egészség mindenekelőtt – évértékelő Vizit Kőnig dokival

Az év utolsó adásában Szalai Laura és Dr.Kőnig Róbert áttekintették a 2025-ös év legfontosabb egészségügyi eseményeit és eredményeit. A beszélgetés középpontjában a betegek tájékozottsága és elégedettsége állt, hiszen, ahogy Kőnig doki hangsúlyozta:

Az egészségügy soha nem lesz „kész”, ez egy folyamatos, véget nem érő munka.

A műsorban szó esett arról, hogy a megfelelő tájékoztatás nemcsak a betegeknek, hanem mindenki számára fontos, hiszen a megelőzés és a felelős egészségügyi döntések alapja az információ. Sajnos a magyar lakosság átlagos egészségértése egy 12 éves gyermek szintjén áll – ez az adat rendkívül elgondolkodtató, hiszen így nehéz felelős döntéseket hozni a saját egészségünkkel kapcsolatban.