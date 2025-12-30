Ft
Egészség mindenekelőtt – évértékelő Vizit Kőnig dokival

2025. december 30. 16:24

Az év utolsó adásában Szalai Laura és König Róbert összegzik a 2025-ös egészségügyi fejleményeket, kiemelve a betegek tájékozottságának fontosságát, a megelőzés szerepét, valamint az új, ingyenes online „Egészség első lépés” tanfolyamot, amely a fiatalok egészségügyi alaptudását erősíti.

2025. december 30. 16:24
null

Az év utolsó adásában Szalai Laura és Dr.Kőnig Róbert áttekintették a 2025-ös év legfontosabb egészségügyi eseményeit és eredményeit. A beszélgetés középpontjában a betegek tájékozottsága és elégedettsége állt, hiszen, ahogy Kőnig doki hangsúlyozta: 

Az egészségügy soha nem lesz „kész”, ez egy folyamatos, véget nem érő munka.

A műsorban szó esett arról, hogy a megfelelő tájékoztatás nemcsak a betegeknek, hanem mindenki számára fontos, hiszen a megelőzés és a felelős egészségügyi döntések alapja az információ. Sajnos a magyar lakosság átlagos egészségértése egy 12 éves gyermek szintjén áll – ez az adat rendkívül elgondolkodtató, hiszen így nehéz felelős döntéseket hozni a saját egészségünkkel kapcsolatban.

Az adás során áttekintették a március óta végzett munkát, a felmerült kihívásokat és az elért eredményeket. Kiemelték az információáramlás optimalizálásának jelentőségét, valamint bemutatták a kész 11 pontos javaslatcsomagot, amely az illetékes államtitkárságok munkáját segíti a gyakorlati megvalósítás felé.

Izgalmas újdonság az „Egészség első lépés” ingyenes online tanfolyam, amely januártól bárki számára elérhető. A cél, hogy a tananyag a kötelező oktatás része legyen, így a fiatalok már alapvető egészségügyi tudással indulhatnak az életben.

Az évértékelő adásból egyértelműen kiderült: az egészség nemcsak személyes, hanem társadalmi kérdés is, és egyre inkább központi témává válik világszerte.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

Fotó: Mandiner

