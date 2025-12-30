Egészség mindenekelőtt – évértékelő Vizit Kőnig dokival

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Az év utolsó adásában Szalai Laura és König Róbert összegzik a 2025-ös egészségügyi fejleményeket, kiemelve a betegek tájékozottságának fontosságát, a megelőzés szerepét, valamint az új, ingyenes online „Egészség első lépés” tanfolyamot, amely a fiatalok egészségügyi alaptudását erősíti.
Az év utolsó adásában Szalai Laura és Dr.Kőnig Róbert áttekintették a 2025-ös év legfontosabb egészségügyi eseményeit és eredményeit. A beszélgetés középpontjában a betegek tájékozottsága és elégedettsége állt, hiszen, ahogy Kőnig doki hangsúlyozta:
Az egészségügy soha nem lesz „kész”, ez egy folyamatos, véget nem érő munka.
A műsorban szó esett arról, hogy a megfelelő tájékoztatás nemcsak a betegeknek, hanem mindenki számára fontos, hiszen a megelőzés és a felelős egészségügyi döntések alapja az információ. Sajnos a magyar lakosság átlagos egészségértése egy 12 éves gyermek szintjén áll – ez az adat rendkívül elgondolkodtató, hiszen így nehéz felelős döntéseket hozni a saját egészségünkkel kapcsolatban.
Az adás során áttekintették a március óta végzett munkát, a felmerült kihívásokat és az elért eredményeket. Kiemelték az információáramlás optimalizálásának jelentőségét, valamint bemutatták a kész 11 pontos javaslatcsomagot, amely az illetékes államtitkárságok munkáját segíti a gyakorlati megvalósítás felé.
Izgalmas újdonság az „Egészség első lépés” ingyenes online tanfolyam, amely januártól bárki számára elérhető. A cél, hogy a tananyag a kötelező oktatás része legyen, így a fiatalok már alapvető egészségügyi tudással indulhatnak az életben.
Az évértékelő adásból egyértelműen kiderült: az egészség nemcsak személyes, hanem társadalmi kérdés is, és egyre inkább központi témává válik világszerte.
A teljes beszélgetés megtekinthető a Kontextus YouTube-csatornáján!
Fotó: Mandiner