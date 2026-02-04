Ft
mandiner klubest szalai zoltán szalai laura galéria orbán viktor

Telt ház a Várkert Bazárban! Tekintse meg galériánkat a Mandiner Klubestről, amelynek vendége Orbán Viktor volt!

2026. február 04. 20:26

A kormányfő aktuális kérdésekről beszélt a lapunk által szervezett eseményen.

2026. február 04. 20:26
null

Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubest szerdai rendezvényén aktuális kérdésekről beszélt a Várkert Bazárban. A beszélgetést Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója és Szalai Laura, a Mandiner főszerkesztő-helyettese moderálta. A rendezvényről készült galériánkat alább tekinthetik meg:

Mandiner Klubest

Mandiner Klubest

Nyitókép: Ficsor Márton

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2026. február 04. 21:03
Bástya elvtárs az övéi között….hatalmas élmény lehetett…😂😂😂😂😂
Válasz erre
0
3
Laszlo63
2026. február 04. 21:02
Nagyon jó volt!
Válasz erre
2
0
Ekrü123
2026. február 04. 20:41
Érdekes , hogy míg Orbán Viktor folyamatosan járja az országot, fellép az emberek előtt, addig Magyar Pétert az utóbbi időben teljesen elbújtatták, mintha szégyellnék. Nem tart lakossági fórumokat, kerüli az embereket, mintha tudnák , hogy úgysem venne azon részt 20 embernél több....
Válasz erre
3
1
Héja
2026. február 04. 20:38
20 perccel a kezdet előtt már nem lehetett bejutni a Várkert bazűrba, akkora volt a tömeg.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!