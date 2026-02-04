Telt ház a Várkert Bazárban! Tekintse meg galériánkat a Mandiner Klubestről, amelynek vendége Orbán Viktor volt!

Orbán Viktor: A meló fogja eldönteni ezt a választást (VIDEÓ)
Azok, akik szenvedélyesen szeretik a hazájukat, többségben vannak – mondta Orbán Viktor a Mandiner Klubest rendezvényén.
A kormányfő aktuális kérdésekről beszélt a lapunk által szervezett eseményen.
Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubest szerdai rendezvényén aktuális kérdésekről beszélt a Várkert Bazárban. A beszélgetést Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója és Szalai Laura, a Mandiner főszerkesztő-helyettese moderálta. A rendezvényről készült galériánkat alább tekinthetik meg:
Ezt is ajánljuk a témában
Azok, akik szenvedélyesen szeretik a hazájukat, többségben vannak – mondta Orbán Viktor a Mandiner Klubest rendezvényén.
Nyitókép: Ficsor Márton