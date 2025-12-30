„Rendkívüli helyzet, rendkívüli intézkedés”: a Bors különszámának betiltását támogató MÚOSZ-alelnök a Tisza Párt aktivistája

Tovább erősítette a gyanút az elfogultságra, hogy a döntést meghozó bíró neve szerepelt egy, a Tisza Párt aktivistáit tartalmazó – ukrán fejlesztésű applikációból kiszivárgott – adatbázisban.

Így nyilván nem véletlen, hogy éppen a Tisza Párt gazdasági megszorításait bemutató kiadvány terjesztését tiltották be.

Forrás: MÚOSZ / Ellenpont

A vita személyi összefonódásokra is kiterjedt

Az Ellenpont szerint a MÚOSZ első alelnökének, Gönczi Mária Évának a neve szintén szerepel a kiszivárgott Tisza-adatbázisban, aki a portál szerint kapcsolatban állhat az ellenzéki párttal. Gönczi Mária pályafutása és a MÚOSZ vezetésében betöltött hosszú ideje fennálló szerepe szintén kritikák tárgya lett, különösen amiatt,