„Rendkívüli helyzet, rendkívüli intézkedés”: a Bors különszámának betiltását támogató MÚOSZ-alelnök a Tisza Párt aktivistája

Végre kifejtette a véleményét a Bors különszámának betiltásáról a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ).
A MÚOSZ közleményében azzal indokolta a döntés támogatását, hogy „a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt”, és hangsúlyozta: a szervezet a „valódi újságírók valódi sajtószabadsága” mellett áll ki. A megfogalmazás azonban számos kritikát váltott ki, mivel ez tulajdonképpen hallgatólagos beismerése annak, hogy a bírósági döntés jogilag vitatható, és sérti a sajtószabadságot.
Tovább erősítette a gyanút az elfogultságra, hogy a döntést meghozó bíró neve szerepelt egy, a Tisza Párt aktivistáit tartalmazó – ukrán fejlesztésű applikációból kiszivárgott – adatbázisban.
Így nyilván nem véletlen, hogy éppen a Tisza Párt gazdasági megszorításait bemutató kiadvány terjesztését tiltották be.
A vita személyi összefonódásokra is kiterjedt
Az Ellenpont szerint a MÚOSZ első alelnökének, Gönczi Mária Évának a neve szintén szerepel a kiszivárgott Tisza-adatbázisban, aki a portál szerint kapcsolatban állhat az ellenzéki párttal. Gönczi Mária pályafutása és a MÚOSZ vezetésében betöltött hosszú ideje fennálló szerepe szintén kritikák tárgya lett, különösen amiatt,
hogy önéletrajza homályosan kezeli a pártállami időszakban betöltött pozícióit.
Az Ellenpont arról is ír, hogy a MÚOSZ vezetésének összetétele is vitát váltott ki: az elnökségben és az alelnökök között több baloldali vagy kormánykritikus médiumhoz köthető újságíró foglal helyet, ami megkérdőjelezi a szervezet függetlenségét, amelynek érdekvédelmi testületként elvileg a sajtószabadság egységes védelmét kellene képviselnie.
Az Ellenpont arra is emlékeztet: nem ez az első eset, hogy a MÚOSZ állásfoglalása botrányt kelt. Mint ismert: az újságíró-szervezet
korábban nem ítélte el Magyar Pétert sem, amikor újságírókat börtönbüntetéssel fenyegetett.