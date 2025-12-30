Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bors ellenpont magyar péter múosz fővárosi törvényszék újságíró

„Rendkívüli helyzet, rendkívüli intézkedés”: a Bors különszámának betiltását támogató MÚOSZ-alelnök a Tisza Párt aktivistája

2025. december 30. 16:34

A szervezet első alelnökének, Gönczi Mária Évának a neve szintén szerepel a kiszivárgott Tisza-adatbázisban.

2025. december 30. 16:34
null

Komoly visszhangot váltott ki a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) állásfoglalása, amelyben a szervezet kiállt a Fővárosi Törvényszék döntése mellett, amely karácsony előtt betiltotta a Bors Tisza Párt gazdaságpolitikai elképzeléseit bemutató különszámának terjesztését. A döntés azért is számít precedens nélkülinek, mert a rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy egy többmilliós példányszámú sajtótermék terjesztését bírósági határozattal akadályozzák meg – jegyzi meg cikkében az eset kapcsán az Ellenpont.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A MÚOSZ közleményében azzal indokolta a döntés támogatását, hogy „a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt”, és hangsúlyozta: a szervezet a „valódi újságírók valódi sajtószabadsága” mellett áll ki. A megfogalmazás azonban számos kritikát váltott ki, mivel ez tulajdonképpen hallgatólagos beismerése annak, hogy a bírósági döntés jogilag vitatható, és sérti a sajtószabadságot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Tovább erősítette a gyanút az elfogultságra, hogy a döntést meghozó bíró neve szerepelt egy, a Tisza Párt aktivistáit tartalmazó – ukrán fejlesztésű applikációból kiszivárgott – adatbázisban. 

Így nyilván nem véletlen, hogy éppen a Tisza Párt gazdasági megszorításait bemutató kiadvány terjesztését tiltották be.

Forrás: MÚOSZ / Ellenpont

A vita személyi összefonódásokra is kiterjedt

Az Ellenpont szerint a MÚOSZ első alelnökének, Gönczi Mária Évának a neve szintén szerepel a kiszivárgott Tisza-adatbázisban, aki a portál szerint kapcsolatban állhat az ellenzéki párttal. Gönczi Mária pályafutása és a MÚOSZ vezetésében betöltött hosszú ideje fennálló szerepe szintén kritikák tárgya lett, különösen amiatt, 

hogy önéletrajza homályosan kezeli a pártállami időszakban betöltött pozícióit.

Az Ellenpont arról is ír, hogy a MÚOSZ vezetésének összetétele is vitát váltott ki: az elnökségben és az alelnökök között több baloldali vagy kormánykritikus médiumhoz köthető újságíró foglal helyet, ami megkérdőjelezi a szervezet függetlenségét, amelynek érdekvédelmi testületként elvileg a sajtószabadság egységes védelmét kellene képviselnie.

Az Ellenpont arra is emlékeztet: nem ez az első eset, hogy a MÚOSZ állásfoglalása botrányt kelt. Mint ismert: az újságíró-szervezet

korábban nem ítélte el Magyar Pétert sem, amikor újságírókat börtönbüntetéssel fenyegetett.

Nyitókép: MÚOSZ

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2025. december 30. 17:00
Z. "Magyar Péter megidézte a szocialista diktatúra szellemiségét: a Bors betiltása a Kádár-rendszert idézi (VIDEÓ) 2025. december 22. 13:41 Lázár János úgy fogalmazott, hogy a kiadvány betiltása visszarepít a nyolcvanas évekbe, amikor szamizdatokká váltak az igazságot tartalmazó lapok." Ennyi... Röviden és tömören!!! 💯❗
Válasz erre
0
0
mr-woof-2
2025. december 30. 16:58
Nem lesz attól valaki aktivista, ha szerepel a neve. Egyébként is kamu adatot lejáratás céljából bárki megadhatott ott.
Válasz erre
1
1
tapir32
2025. december 30. 16:56
A demokráciát és a jogállamot Magyar Pétertől és a Tisza Párttól kell megvédeni!
Válasz erre
2
0
ördöngös pepecselés
2025. december 30. 16:52
kell vegyek egy új monitort mert ezen átjön az áporodott büdöskomcsi szag amikor a képre görgetek Jól látom, hogy a butacsipa Ónodi elvtársnő is rajta van?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!