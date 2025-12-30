Ft
12. 30.
kedd
12. 30.
kedd
Magyarország mol Alekszandar Vucsics Szerbia

Sorsdöntő időszak veszi kezdetét: összefogtak a magyarok és a szerbek – most kell döntenie Amerikának

2025. december 30. 15:15

Már javában zajlanak az egyeztetések.

2025. december 30. 15:15
Mol

A magyar Mol és a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) közös kérelmet nyújtott be az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), hogy függesszék fel a NIS elleni szankciókat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról szóló tárgyalások idejére – jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter.

A hír kapcsán a Világgazdaság megjegyezte, a tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar kormány támogatta ezeket az egyeztetéseket,

a szerb kormány pedig szintén mindent megtesz a szankciók feloldása és a NIS működési engedélyének biztosítása érdekében.

A politikus szerint Belgrád elkötelezett amellett, hogy a vállalat továbbra is működhessen, függetlenül attól, mennyi időt vesz igénybe a tranzakció lezárása.

Az előzmények

A NIS a Balkán egyik legnagyobb energetikai vállalata, amelynek többségi tulajdonosa a szankciók alá eső orosz Gazprom Neft (kb. 45 százalék) és Gazprom (kb. 11 százalék), míg a szerb állam részesedése közel 30 százalék. Az amerikai szankciókat idén januárjában vezették be a Gazprom Nefttel és a NIS-szel szemben az orosz energiavállalatok elleni szélesebb intézkedések részeként.

A büntetőintézkedések ősszel léptek véglegesen hatályba többszöri halasztás után. A korlátozások miatt leállt a nyersolajszállítás a horvát JANAF vezetéken keresztül, ami a pancsovai finomító termelésének felfüggesztéséhez vezetett.

Alekszandar Vucsics szerb elnök korábban jelezte, hogy folyamatban vannak a tárgyalások az orosz tulajdonosok és a Mol között a többségi részesedés eladásáról.

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

