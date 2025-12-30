Sorsdöntő időszak veszi kezdetét: összefogtak a magyarok és a szerbek – most kell döntenie Amerikának

A magyar Mol és a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) közös kérelmet nyújtott be az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), hogy függesszék fel a NIS elleni szankciókat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról szóló tárgyalások idejére – jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter.

A hír kapcsán a Világgazdaság megjegyezte, a tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar kormány támogatta ezeket az egyeztetéseket,